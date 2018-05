Áder: tehetséges magyarok kiváló tettei hálózzák be a világot

Áder János úgy fogalmazott: bárhol is születtek, bárhol is élnek, bárhol is teljesítették ki hivatásukat, mi mindannyian büszkék lehetünk arra, amit elértek. Büszkék arra, amit mi, magyarok adtunk a világnak - hangsúlyozta az államfő.



Áder János kiemelte: a Magyarország Barátai Alapítvány ma már több mint barátság. Itthoni és külhoni magyarok erős szövetsége, határon inneniek és túliak érdek- és értékközössége.



Az alapítvány vállalt feladata látszólag nem bonyolult, folytatni a munkát, ami barátokká tett minket, és ezzel kivívni mások elismerését - mutatott rá, kiemelve a közös hangot és a közös értékrendet.



Áder János hozzátette: idén is szeretné megköszönni mindannyiuknak, hogy a legtermészetesebb módon, munkájukkal, szakértelmükkel óvják és növelik a magyarok becsületét mindenütt a világban.



Az államfő köszöntőjében megemlékezett a magyar orvostudomány egyik legnagyobb alakjáról, a 200 esztendeje született Semmelweis Ignácról, felfedezéséről a gyermekágyi láz kapcsán, és azt mondta: Semmelweis makacs ember volt, tudta, hogy igaza van. Makacsságával vagy inkább következetességével és az igazsághoz való ragaszkodásával nemcsak szemléletet formált, de életeket is mentett - fogalmazott.



A köztársasági elnök kitért a korában őt fogadó "értetlenségre, majd kiemelte: ez azt bizonyítja, hogy ami természetes, az mégsem mindig könnyű. Áder János azt mondta: nemes feladat, igazunk tudatában, olykor "megtámadásoknak" és "elferdítéseknek" kitéve is elérni céljainkat, bevégezni személyes küldetésünket, vitaképes, hiteles, alkotó emberként.



Semmelweis Ignác eltökéltsége nagyszerű példája annak, hogy amiben hiszünk, azt olykor bizony meg is kell védenünk, és amit elértünk, azt érdemes másokkal is megosztanunk - mondta az államfő.



Vizi E. Szilveszter, a Magyarország Barátai Alapítvány kuratóriumának vezetője azt mondta: a tudományban és a politikában is nehéz igaz úton járni, mind a politikusok, mind a tudósok másként gondolkodnak.



Kitért arra, hogy ötödik alkalommal vannak jelen, és mind az öt földrészről érkeztek küldöttek, akik szeretik Magyarországot, a magyar kultúrát.



A munkájuk lényege, hogy minél több gondolkodót, Magyarországot szerető embert gyűjtsenek össze. Megjegyezte: ma már közel egymillió emberhez jut el az a gondolatvilág, amit közvetítenek.



A Magyarország Barátai közösség tagjai külföldön élő magyar származású, vagy Magyarországgal szimpatizáló személyek, olyan sikeres emberek, akik saját hazájukban, közösségükben véleményformálónak számítanak. Magyarország Barátai között megtalálható Nobel-díjas vegyészmérnök, sikeres bankvezér, volt nagykövet, külföldi újságíró, akadémikus, operaénekes is.