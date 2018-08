Agyonverte szállásadóját, mert az nem gyújtott be télen

Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék azt a férfit, aki 2017 januárjában különös kegyetlenséggel megölte szállásadóját Vámospércsen. Az ítélet nem jogerős - tájékoztatta a bíróság sajtóosztálya hétfőn az MTI-t.



A közlemény szerint a bíróság K. I.-t különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál és fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés és rablás bűntettében mondta ki bűnösnek. A férfi legkorábban 25 év múlva szabadulhat feltételesen.



Miután 2006-ban leégett a lakóháza, a vádlott hajléktalan lett. 2015-ben egy idős, mozgásában korlátozott férfi fogadta be vámospércsi lakóházába. A vádirat szerint mindketten italozó életmódot folytattak. Tavaly január 21-én a vádlott felszólította a szállásadóját, hogy rakjon tüzet a kályhában, de nem volt hajlandó rá. K. I. emiatt ideges lett, és a kályha közelében lévő baltával háromszor nagy erővel fejen ütötte a sértettet, majd faággal bántalmazta és egy fűrésszel is fejbe vágta. A vádlott ezután a faágat felvágta, begyújtott vele a kályhába és visszafeküdt aludni. Másnap reggel észlelte ugyan, hogy a férfi nem mutat életjeleket, de nem tett semmit. Január 23-án délután látogatók fedezték fel a holttestet.



A törvényszék hangsúlyozta, hogy a vádlott rendkívüli embertelenséggel, brutalitással, gátlástalanul, emberi mivoltából kivetkőzve vitte véghez tettét. Az elkövető előbb beismerő vallomást tett, később viszont már tagadta a bűncselekmény elkövetését, de a bizonyítékok ellene szóltak. A vádlott agresszív és domináns volt a sértettel szemben, aki többeknek is panaszkodott, hogy a lakója rendszeresen bántalmazza.



A szakértő munkáját nehezítette - tették hozzá -, hogy a házban két napon át fekvő holttestet állatok, valószínűleg patkányok kezdték ki, ezért a külsérelmi nyomokat nehezebb volt azonosítani, vizsgálni.



K. I. a törvényszék döntése értelmében letartóztatásban marad - írták.