Aktív és már leszerelt hivatásos tűzoltókat gyanúsítanak kocsilopással és orgazdasággal

A BRFK Gépjármű Bűnözés Elleni Osztályának nyomozói június 21-én hajnalban két gyanús férfira figyeltek fel Zuglóban. A rendőrök észrevették, hogy a gépkocsival érkező páros egyik tagja, a 36 éves K. Péter a Róna utcában odament egy parkoló autóhoz, majd azt kinyitotta, és beült.A lopásba társa, a 40 éves K. Gábor is becsatlakozott, aki segített az autót betolni, amíg K. Péter kormányozta. Miután a Ford beindult, azt a tolvajok Mogyoródra vitték – írja a Budapesti Rendőr-főkapitányság közleményére hivatkozva a Lánglovagok.hu A két férfi az autót egy telephely garázsában leparkolta, ezt követően pedig egy másik személygépkocsival igyekeztek távozni, de a felderítők még az utcában elfogták őket. A kocsijuk átvizsgálásakor számos gépkocsilopással összefüggésbe hozható tárgyat foglaltak le a rendőrök, de még az autójuk több alkatrésze is kétes eredetűnek bizonyult.A BRFK nyomozói ezt követően házkutatást tartottak a lopott kocsi rejtekhelyén, ahol elfogták az ott lakó 42 éves F. Lajost.A rendőrök mindhárom férfit előállították, majd a budapesti K. Gábort és az üllői K. Pétert lopás bűntett miatt, a mogyoródi F. Lajost pedig orgazdaság bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki – közölte a BRFK.A Gépjármű Bűnözés Elleni Osztályának módszerei alapján nem valószínű, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság az igazságot teljes egészében, és annak teljes valóságában bontakoztatta ki, sokkal valószínűbb, hogy a gyanúsítottak már korábban a látókörükbe kerültek, csak most jött el a rajtaütés megfelelő pillanata - írják.A portálnál úgy tudják, az eset kapcsán a szolgálati viszonyát megszüntették, de erre vonatkozó kérdésükre az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nem válaszolt.Az Országos Mentőszolgálat a Lánglovagok.hu megkeresésére szintén nem reagált.Gyugyi Csilla, a Pest Megyei Főügyészség szóvivője közölte: a gyanúsítottak június 23-án előzetes letartóztatásba kerültek. A nyomozást a Pestividéki Nyomozó Ügyészség folytgatja.A Büntető Törvénykönyv szerint nagyobb értékre elkövetett lopás három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Orgazdaság nagyobb értékre üzletszerűen elkövetve egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.Tavaly a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság egy másik bűncselekmény kapcsán is kellemetlen helyzetbe került. A XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon kábítószerkereskedelem miatt jelent meg a Központi Nyomozó Főügyészség, és vittek magukkal egy tűzoltó hadnagyot. Az ügyben még két hivatásos tűzoltó is érintett volt - idézte fel a lap.