Aláírást gyűjtenek, hogy posztumusz életmentő díjat kaphasson a hős tanár

Online petíción gyűjtenek aláírást, hogy a Verona közelében történt szörnyű buszbaleset hős áldozata posztumusz életmentő díjat kaphasson.Mint ahogy korábban arról beszámoltunk a balesetben 16 fiatal vesztette az életét, és az is kiderült, hogy az egyik tanár az élete árán mentette a buszból társait.

Elvesztette 2 gyermekét és súlyosan megsérült a feleségével együtt. Sokan nekik köszönhetik, hogy életben maradtak. Volt egy bátor diák is, akit a kalapáccsal a kezében találtak meg, nagyon valószínű, hogy ő is a társai mentése közben lelte halálát. Ezért is szeretném elindítani ezt a petíciót, hátha eljut a felsőbb emberekhez, hogy mind a két tanár és a fiatal fiú is kapja meg az életmentő emlékérmét.

- fogalmazta meg az aláírásgyűjtés kezdeményezője.Az aláírásgyűjtéshez itt lehet csatlakozni.