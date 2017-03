Alapjogokért Központ: a CEU politikai szereplőként viselkedik

Törcsi Pétert az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában kérdezték arról, hogy a jövőben akkor működhetne oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. A CEU diszkriminatívnak nevezte a kormány által kedden benyújtott törvénymódosítást.



Az Alapjogokért Központ elemzője kiemelte: a CEU mellett huszonhét másik intézményt érint a javaslat. Ennek lényege, hogy a Magyarországon működő külföldi intézmények mögött legyen egy "származási állam", amely államközi szerződésben garanciát vállal az adott intézményért. A CEU esetében ez például lehetne Magyarország és az Egyesült Államok vagy Magyarország és New York állam közötti szerződés is. Törcsi Péter szerint, ha a CEU rektora azt szeretné, hogy intézménye az új szabályok szerint zavartalanul működjön, akkor azon dolgozna Amerikában, hogy minél előbb megszülessen ez a szerződés. A hírekből ő úgy értesült, a magyar oktatási kormányzat teljes nyitottságot mutatott, hogy ez létrejöjjön - mondta az elemző.



Törcsi Péter kiemelte: a CEU a Soros György civil hálózatába tartozó egyik legfőbb politikai szereplő, amely a magyar kormány által vállalt politikai értékeket tagadja. A CEU a mostani konkrét esetben is politikai szereplőként viselkedik. Az intézmény rektora nem a megegyezésre törekszik, hanem "politikai hisztériát" kelt - tette hozzá.