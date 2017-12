Alapjogokért Központ: az észt javaslat a józan ész felé tett lépés

Kovács István azt mondta: a sajtóban eddig megjelent részletek alapján a javaslat "erősen hajaz" arra, amit rugalmas szolidaritás néven korábban a magyar kormány és a többi V4 ország is javasolt. Annak az a lényege, hogy az érkezők szétosztása helyett emberi és anyagi erőforrások átadásával - szakértőkkel, határőrökkel, katonákkal - is lehetne támogatni a helyzet rendezését.



A stratégiai igazgató hangsúlyozta: az uniós döntéshozatali szabályok szerint a javaslatot az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak is el kell fogadnia, így az indítvánnyal most "kezdődik a pingpong".