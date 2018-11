Alattomos kór támadta meg Ashát, a budapesti állatkert 6 éves elefántját - Nem sikerült megmenteni

Ashán csütörtöktől kezdve tapasztaltuk az aggasztó tünetek megjelenését. Az állatnál először általános bágyadtság jelentkezett, nehezen mozgott, ízületi érintettség volt tapasztalható. Megváltozott az állat viselkedése is, hiszen a szokásosnál kevesebbet kommunikált a környezetével, és a gondozókkal sem működött együtt.Pénteken már enni sem akart, délutánra pedig hasi ödéma is kialakult.A tünetek alapján egyértelműnek tűnik, hogy az elefántokra jellemző herpeszvírusos megbetegedés támadta meg Asha szervezetét. Ez mind a vadonban, mind az állatkertekben élő az ázsiai elefántok esetében előforduló, jellegzetesnek számító, és sajnos igen alattomos, úgy is mondhatnánk, rettegettnek számító betegség - osztotta meg a szomorú hírt weboldalán a Fővárosi Állat- és Növénykert Állatorvosaink a gondozókkal együtt az elmúlt napokban szinte emberfeletti módon küzdöttek Asha megmentéséért. Az állat többek között infúziót és antivirális szert is kapott, illetve vérátömlesztést is az apaállattól, Assamtól (a vért az állatorvosok még korábban levették, arra az esetre, ha esetleg ilyen állategészségügyi problémával szembesülnénk). Ám minden erőfeszítésünk dacára az alattomos kór szombat délre végül legyőzte az elefánt szervezetét - írják.