Állami Számvevőszék: az Együtt tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el

Az ÁSZ befejezte az Együtt 2015-2016. évekre vonatkozó ellenőrzését, és megállapította, hogy a párt nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki gazdálkodásának szabályozási környezetét. Az Együtt könyvvezetése és gazdálkodása során nem tartották be a jogszabályokat és belső előírásokat.



A kiadások kifizetése során - a jogszabályi és belső szabályzatok előírásai ellenére - a párt elmulasztotta az utalványozást és nem hivatkozott a könyvviteli számlákra, így nem gazdálkodott a közpénzekkel átlátható és ellenőrizhető módon. Az Együtt 2015-ben öt ember által tagdíjként befizetett 62 ezer forintot hibásan adomány jogcímen vett nyilvántartásba és szabálytalanul mutatta ki a pénzügyi kimutatásban - írta az ÁSZ.



A számvevőszék szerint az Együtt 2015-2016-ban 9,815 millió forint tiltott támogatást vett igénybe.



Az ÁSZ 11 javaslatot fogalmazott meg, amelyre az Együtt elnökének harminc napon belül intézkedési tervet kell készítenie.



Az ellenőrzés során az ÁSZ - összhangban a pártok ellenőrzésének a megváltozott jogszabályok szerinti 2016-ban megújított módszertanával - értékelte a párttörvény 2014. január 1-től hatályos, a tiltott vagyoni hozzájárulásokra vonatkozó törvényi előírások betartását. A módosítás következtében 2014. január 1-től tilos a jogi személyektől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, más államtól, külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személyektől származó vagyoni hozzájárulás elfogadása - közölték.



Tiltott vagyoni hozzájárulásnak minősül, ha egy párt a mindenki számára elérhető árnál lényegesen olcsóbban vesz igénybe vagy rendel meg szolgáltatásokat. A törvény arról is rendelkezik, hogy ha a vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtották, a párt köteles meghatározni az értékét.



Az ÁSZ törvényi előírás alapján kétévente ellenőrzi a költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodását.



Az Együtt közleményben tudatta, hogy az ÁSZ a jelentésben nem adott helyt a párt egyetlen észrevételének sem, Juhász Péter pártelnök tiltakozott a "nem megfelelő" döntés ellen.



"Külön felháborító, hogy bár az Együtt elnöke többször kérte a számvevőszéket és annak elnökét, Domokos Lászlót, bocsássa rendelkezésére vagy legalább nyújtson betekintést azokba a dokumentumokba, melyek alátámasztják a pártra kiróni tervezett büntetést, az ÁSZ azonban még csak nem is reagált érdemben soha Juhász Péter követeléseire" - áll a párt közleményében.



A párt nem fog együttműködni a hatóságokkal, minden jogi lehetőséget ki fog használni az adójogi és közigazgatási eljárásokkal szemben - közölte az Együtt.