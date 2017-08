Állatkertek éjszakája: Győrben tapizoo láda, Szegeden látványetetés is lesz pénteken

Idén minden eddiginél több programmal, többek közt látványetetésekkel, sétákkal, állatbemutatókkal, valamint kulturális és zenei attrakciókkal is készülnek pénteken országszerte 12 intézményben az Állatkertek éjszakájára.A Fővárosi Állat- és Növénykert által szervezett és összefogott programhoz idén 12 bemutatóhely csatlakozott az ország 11 városában Budapesten, Budakeszin, Debrecenben, Győrben, Jászberényben, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsen, Poroszlón, Szegeden és Veresegyházán.

A Budakeszi Vadasparkban szakvezetéssel egybekötött éjszakai, fáklyás túrákon vehetnek részt a látogatók, akik az éjszakai élőlények életmódjáról, szokásairól és viselkedéséről tudhatnak meg érdekességeket. Óránként kipróbálható lesz a Vakkaraván elnevezésű ügyességi pálya és az interaktív játszópult, ahol az érzékszerveiket tehetik próbára a látogatók.A Budapesti Állatkertben 23 helyszínen lesznek állatbemutatók és etetések. A Varázshegyben 12 féle program közül választhatnak az érdeklődők, de lesz LED-show, jégszobrász- és tűzzsonglőr-bemutató, zenés programok, valamint homok- és festékanimáció is.A budapesti Tropicariumba a vízi világ iránt érdeklődő közönséget várják, akik megnézhetik hogyan és mit esznek a kőhalak, az aligátorok, a murénák, a cápák, a ráják, a galléros gyíkok vagy a orrszarvú leguánok.A fáklyafénnyel kivilágított Kecskeméti Vadaskertben madárbemutatók, látványetetések, kígyósimogató, óriáscsótány-tapogató lesz, a felnőtteket pedig esti koncerttel és a park életét bemutató vetítéssel, a gyerekeket állatkerti homokozóval és arcfestéssel várják.A Miskolci Állatkert és Kultúrparkban az este folyamán testközelből ismerkedhetnek meg a látogatók a "nemszeretem" állatokkal, a hüllőkkel, a kétéltűekkel és rovarokkal. Az állatbemutatóval kísért látványetetések során elsősorban az olyan, éjjel aktív állatok természetes viselkedését lehet megfigyelni, mint a tigrisek, a leopárdok, a medvék, a kúszósülök vagy éppen a mosómedvék, hiszen ezek az állatfajok az állatkertben is sötétedés után mutatják meg valódi, természetes arcukat. A programokat ezen az estén tűzzsonglőrök bemutatója színesíti.A győri Xantus János Állatkertben bátorságpróbát tehetnek a hüllőházban a vállalkozó kedvűek, akik a "tapizoo ládába" benyúlva állati eredetű érdekességekkel találkozhatnak. Emellett a kert munkatársai az este folyamán sejtelmes hangulatú állatbemutatóval is készülnek a vendégeknek, akik testközelből ismerhetik meg a bemutatkozó szereplőit.A debreceni Nagyerdei Kultúrparkban ehető rovarokkal, virágokkal, majomkenyér-kóstolással, jávailövőhal-bemutatóval, mazsorettek fellépésével, LED-show-val és vidámparki játékokkal várják az érdeklődőket, a Pécsi Állatkertben pedig óriás társasjáték, aszfaltfestő verseny, rémtúra, világítómaszk-készítés és csillagászati távcsöves bemutató is lesz.A poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban Magyarország vízi és vízparti állat- és növényvilágát mutatják be és óriáskígyót és kaméleont is simogathatnak az érdeklődők. A szervezők ezen a helyszínen éjszakai "holdfénytúrával" is készülnek, ahol az akváriumok világát mutatják be. Lehetőség lesz látványos búvármerülésre is; a gyakorlott búvárok előzetes regisztrációt követően korlátozott létszámban óriás tokokkal és vizákkal merülhetnek Európa legnagyobb édesvizű akváriumába. Az Ökocentrum 3D mozi termében az Annabell 2-A teremtés című filmet vetítik az estén.A Jászberényi Állat- és Növénykert a sorozat alkalmából különleges etetési technikákkal szeretné megmutatni az oroszlánok, a foltos hiénák, a mosómedvék, a barnamedvék, a vaddisznók és az ormányos medvék éjszakai zsákmányszerzési viselkedését, de az éjszaka folyamán lehetőség nyílik az állatkerti relikviák megtekintésére is.A Szegedi Vadasparkban rozsomákokkal és borjúfókákkal lehet találkozni és meg lehet nézni, hogyan vacsoráznak a barnamedvék vagy az oroszlánok. A Veresegyházi Medveotthonban a farkasok és a medvék életét ismerhetik meg a látogatók.A Budakeszi Vadaspark, a Fővárosi Állatkert és a Tropicarium kombinált jegyet is kínál az érdeklődőknek, amellyel egész hétvégén felkereshetik a három intézményt.