Állatkínzás miatt emeltek vádat két békéscsabai nő ellen

A vádirat szerint a 76 éves anyát a Békéscsabai Járásbíróság már 2015-ben eltiltotta az állattartástól, mert az idős nő és 54 éves lánya nem gondoskodott a békéscsabai lakótelepi lakásukban tartott macskákról, kutyákról, illetve a lakás tisztán tartásáról. Az egyik szomszéd birtokháborítási pert is indított, mire a vádlottak az általuk tartott két kutyát és 22 macskát átvitték két másik - lakatlan - lakótelepi lakásukba. Az állatokat azonban továbbra is elhanyagolták.



A rendőrök a két lakásban 2017-ben tartott házkutatáson lesoványodott, kiszáradt, beteg, szenvedő állatokat találtak, az egyik kismacska rövidesen el is pusztult, az ingatlanok koszosak, vizesek voltak, a padlót ürülék borította.



Mindezek alapján a Békéscsabai Járási Ügyészség a két nőt 25 rendbeli társtettesként elkövetett állatkínzással vádolja, és próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását, pártfogó felügyelet elrendelését és a nyomozás során felmerült több mint 600 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezést indítványozza.



Az két nő büntetőpere a Békéscsabai Járásbíróságon folytatódik.