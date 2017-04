˝Állítsuk meg Brüsszelt!˝ - megérkeztek az első kérdőívek a háztartásokba

Elindult a nemzeti konzultáció, pénteken megérkeztek az első kérdőívek a háztartásokba - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón.



Tuzson Bence felidézte, az Állítsuk meg Brüsszelt! című konzultáción hat kérdést tesznek fel a nemzeti függetlenséggel kapcsolatban. A kérdések a rezsicsökkentés és a munkahelyteremtési támogatás megtartására, a migránsok beengedésére, az adócsökkentésről való szabad rendelkezésre, valamint a nemzetközi szervezetek és fizetett aktivista csoportok átláthatóságára vonatkoznak.



A részletekről szólva elmondta, a bevándorláspolitikára vonatkozó kérdés arra irányul, megengedje-e az ország, hogy szabadon mászkálhassanak Magyarországon olyan emberek, akikről nem tudni pontosan kicsodák.



Kikérik az emberek véleményét abban is, hogy a migráció folyamatát segítő nemzetközi szervezeteket vonják-e jogi szabályozás alá és büntessék-e az ilyen tevékenységet, valamint hogy pénzügyileg átláthatóvá tegyék-e a belügyekbe beavatkozó fizetett külföldi aktivista csoportokat - mondta. Utóbbira azért van szükség, mert csak így lehet tudni, kinek az érdekében cselekszenek - jegyezte meg.



Elmondta azt is, hogy Magyarország jól áll a munkanélküliség kérdésében, jelenleg harmadik helyen van az Európai Unióban, ez pedig a munkahelyteremtés támogatásának köszönhető, amit Brüsszel szintén meg akar tiltani.



Mindezeken túl pedig az adók meghatározásának jogát is el akarják vonni Magyarországtól, valamint szabadárassá tennék az energiaárakat, ami azt jelentené, hogy drágább lesz az energia - tette hozzá.



Nagy döntések és küzdelmek várnak Magyarországra a következő időszakban, a küzdelmeket pedig csak akkor tudja a magyar politika sikeresen megvívni, ha érzi az ország támogatását - fogalmazott az államtitkár.



Kifejtette, ha az alapvető nemzeti kérdéseket elvonják Magyarországtól, az nem lesz jó a magyar embereknek, a pénzügyi kérdések elvonásával pedig csak a multinacionális cégek járnak jól.



Az államtitkár kérdésre válaszolva elmondta, a konzultáció nyomdai költsége nettó 68,1 millió forintba, a postázás pedig nettó 881,5 millió forintba kerül.



A sajtótájékoztatón kérdezték az államtitkárt a felsőoktatási törvény módosításáról és a Közép-európai Egyetem (CEU) helyzetéről is. Tuzson Bence elmondta, hétfőn dönt a parlament arról, hogy napirendre veszi-e a kérdést. Szeretnék, hogy minél gyorsabban lezáruljon az ügy - tette hozzá.



Elmondta: a hatályos felsőoktatási törvény most is egyértelműen rendelkezik arról, hogy csak külföldön működő egyetem hozhat létre Magyarországon intézményt. Ez alapján a CEU valóban törvénytelenül működik, mivel valós működést nem fejt ki sem az Egyesült Államokban, sem Magyarországon, csupán szerződése van a Közép-európai Egyetemmel, ami helyette lát el tevékenységet. Ez csalás - jelentette ki az államtitkár.



Arra a felvetésre, hogy akkor Kovács Zoltán kormányszóvivő is csalással szerzett-e diplomát, azt mondta, sohasem a diák a hibás, a hallgatók elvégezték az egyetemet és ezért megkapták a diplomát. Viszont az egyetem a diploma kiadásának a jogát intézhette csalással - fűzte hozzá.