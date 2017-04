Amerika arra kéri a kormányt, hogy függessze fel az új CEU-ellenes törvényt

A Magyar Kormány tiszteli – és minden esetben annak megfelelően jár el – a nemzetközi és az európai jogot, az oktatási szabadságot, az egyetemek autonómiáját és az igazságosság elvét; és hasonlóképpen elvárja a természetes és jogi személyeket, akik az országban tartózkodnak és működnek, hogy betartsák a jogszabályokat, mert ez egy demokratikus állam és senki és semmi nem áll a törvény felett.

Minden eddiginél keményebb és egyértelműbb üzenetet küldött az Egyesült Államok az Orbán-kormánynak CEU-ügyben.

Ennek fényében érdekes, hogy Orbán a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárát kérte fel a nemzetközi egyetemekkel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. Az USA kormánya teljesen a CEU mellé állt, nem fog tárgyalni.

Mark C. Toner

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Jobbik a "bevándorláspártiak" oldalára állt.Hidvéghi Balázs szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleményében arra reagált, hogy Szávay István, a Jobbik országgyűlési képviselője a nap folyamán, sajtótájékoztatón elmondta, parlamenti frakciójuk minden tagja aláírja a felsőoktatási törvénnyel kapcsolatos alkotmánybírósági beadványt. Azzal indokolta a Jobbik országos elnökségének döntését, hogy a jogállamiság pártján állnak, és azt szeretnék, hogy az Alkotmánybíróságnak legyen lehetősége állást foglalni a kérdésben.Hidvéghi Balázs azt írta, a Jobbik "a hatalomért és a pénzért mindenre képes", a szavazóinak egykor nemzeti radikalizmust ígért, jelenleg "a baloldallal együtt a migránspárti Soros György érdekeit szolgálja".Álláspontja szerint "Brüsszel és a migránspárti Soros-szervezetek" az országot a bevándorláspolitikája miatt támadják, "azt akarják, hogy engedjük be a migránsokat". A Jobbik "ugyanúgy, ahogy a bevándorlásellenes alkotmánymódosítás elutasításakor", jelenleg is "a migránspárti erőket szolgálja" - fogalmazott.Az a kérdés, hogy a CEU ahhoz ragaszkodik, hogy legyen Magyarországon működési engedélye, vagy ahhoz, hogy legyen Magyarországon képzése, amire CEU-s diplomát adhat ki - leegyszerűsítve így foglalta össze az egyetem szerinte nem is bizonytalan helyzetét a-nak az oktatási államtitkár. Palkovics László szerint a CEU és a Közép-európai Egyetem jelenlegi licencszerződésének kibővítésével az intézmény a nagy vihart kavart törvénymódosítás előtti módon működhet.Az az oktatási államtitkár a hírportálnak azt mondta: legfeljebb a működési engedélyét veszítheti el a CEU, de a képzései nem kerülnek veszélybe, ha nem teljesíti a múlt héten elfogadott törvény szabta két új feltételt. A budapesti Közép-európai Egyetem ezután is kiadhat CEU-s diplomát. Ehhez nem kell mást tenni, mint az amerikai CEU és a magyar Közép-európai Egyetem (KEE) 2009-ben kötött licenciamegállapodását kell kibővítenie.A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című konzervatív német lap és a liberális Süddeutsche Zeitung kommentárban foglalkozott Magyarországgal a felsőoktatási törvény módosításával, illetve a menekültüggyel kapcsolatban.Reinhard Veser a FAZ-ban kiemelte: ha "elszigetelt esetről" lenne szó, akkor talán "a hivatali butaság különlegesen kirívó példájáról" lehetne beszélni azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány "galléron akar ragadni" egy nemzetközileg kiemelkedő hírű egyetemet, amely semmibe sem kerül az államháztartásnak, "de Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem buta", és a Közép-európai Egyetem "ellen irányuló" felsőoktatási törvény egy nagyobb kép része.A szerző szerint a kormányfő hét évvel ezelőtti választási győzelme óta hatalma kiterjesztésére és "a demokratikus nyilvánosság játékterének korlátozására" törekszik. Lépései ezen az úton külön-külön "nem különösebben drámaiak", ezért a velük szemben megfogalmazott kritika "szinte hisztérikusnak" hat, de együttvéve hozzájárultak ahhoz, hogy "Magyarország egyre inkább több hasonlóságot mutat az EU-tól keletre fekvő autoriter rezsimekkel, mint egy nyílt demokráciával" - írta a FAZ szerzője, hozzátéve: mindez "különösen egyértelművé" válik a következő tervezett lépés, a civil szervezetekről szóló, "orosz példa" alapján készített törvény ügyében.A Süddeutsche Zeitungban Heribert Prantl azt írta: Orbán Viktor úgy viselkedik, mint "fejsze az erődben"; "Magyarországon kivágta az emberi jogokat és felaprította a menekültjogokat", és senki sem szállt szembe vele. Éppen ellenkezőleg, Horst Seehofer bajor kormányfő, a CSU elnöke "Orbánnal smúzolt", Dimitrisz Avramopulosz uniós migrációs biztos pedig úgy tett, mintha a gondokat szőnyeg alá tudná söpörni.Ez arra bátorította Orbánt, hogy "még féktelenebbül tomboljon". Új menekültügyi törvénye "gyakorlatilag a menedékjog felszámolását" jelenti, és mindent megtesz azért, hogy "lehetetlenné tegye Magyarországot uniós országként" - tette hozzá Heribert Prantl.Kiemelte: az uniós tagállamok "későn, túl későn reagáltak az inzultusra". Az EU-nak, "amelynek szabályait így megcsúfolják, elő kell vennie és használnia kell szankciós eszközeit" - írta a Süddeutsche Zeitung szerzője.Európának meg kell állítania Orbánt címmel jelent meg kommentár a Der Standard című osztrák újság szerdai számában. Gregor Mayer budapesti tudósító szerint Orbán Viktor autoriter rendszert épít ki, és az egész kormányzását ennek a célnak veti alá. Mayer úgy véli, hogy a magyarországi demokrácia leépítése és a civil szervezetekkel szembeni hadjárat ellentmond az unió értékeinek.A cikkíró szerint az EU eddig inkább passzív és "bátortalan" volt a "szemtelen" magyarországi lépésekkel szemben."Ha Európa nem állítja meg sürgősen ezt a +hamis budapesti prófétát+, akkor ő populista elvbarátaival együtt tönkre fogja tenni Európát" - állapítja meg a budapesti tudósító.Orbán Viktor politikájáról és az EU hozzáállásáról közölt elemzést a Közép-európai Egyetem (CEU) ügyével összefüggésben a The Guardian hasábjain Timothy Garton Ash brit történész és publicista, "Tudjuk, mivel jár az appeasement. Ezért kell kiállnunk Orbán Viktorral szemben" címmel.A baloldali brit napilap online kiadásán szerdán megjelent cikkében Ash azt írja, hogy véget kell vetni az "appeasement", a kiegyezés gyakorlatának, és ha Magyarország "antiliberális, nacionalista miniszterelnöke" kitart az ország legjobb és legfüggetlenebb egyetemének bezárására tett kísérletei mellett, és folytatja a liberális demokrácia aláásását sok más módon, akkor az Európai Unió jobbközép pártjai alkotta csoportnak ki kell vetnie őt soraiból. A szerző szerint ellenkező esetben azok a folyamatos deklarációk, amelyekben az Európai Néppárt (EPP) ad kifejezést hűségének bizonyos általános értékekhez, annyit sem érnek, mint a papír, amelyre e deklarációkat írják.Garton Ash szerint Magyarország híres a szalámijáról, Orbán pedig a szalámitaktika mestere. E kifejezés Rákosi Mátyástól ered, most pedig az antikommunista Orbán Viktor szeleteli fel a liberális demokráciát egy EU-tagállamban, mindegyik szeletet avatott módon olyan vékonyra vágva, hogy európai partnerei szerint egy-egy ilyen szelet önmagában legfeljebb hangos morgolódásra adhat okot - fogalmaz a szerző.A szerző szerint az Orbán által Magyarországon épített rendszer "még nem fasizmus", de a nyelvezet, amely "ragadozónak állít be egy zsidó milliárdost", és hangyáknak bélyegez emberi lényeket, "fasisztoid".A Jobbik-frakció minden tagja aláírja a felsőoktatási törvénnyel kapcsolatos alkotmánybírósági beadványt - közölte Szávay István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.A politikus azzal indokolta a Jobbik országos elnökségének döntését, hogy a jogállamiság pártján állnak, és azt szeretnék, hogy az Alkotmánybíróságnak legyen lehetősége állást foglalni a kérdésben.Szávay István értékelése szerint Magyarországon diktatúra épül, ennek egy állomása, hogy a Fidesz egy nap alatt megpróbál ellehetetleníteni egy felsőoktatási intézményt.Kiemelte azt is, hogy a Jobbik nem akar választani Orbán Viktor és Soros György között, elutasítja "azt a szélsőliberális szemléletet", amelyet Soros György és a hozzá köthető intézmények képviselnek, és elutasítja a Fidesz hatalmi arroganciáját is.A jobbikos politikus szerint a kormánynak nem a CEU-val van problémája, és ha komolyan venné saját állításait, miszerint a tüntetéseket Soros György szervezi és a kormány megdöntése a célja, akkor "megtehetné, hogy ellene eljárást indít alkotmányos rend megdöntésére irányuló szervezkedés vádjával".Szávay István azt is szóvá tette, hogy Palkovics László oktatási államtitkár Brüsszelben úgy nyilatkozott, a CEU a feltételek elmaradása esetén is folytathatná tevékenységét. Szerinte ez ellentmond annak, hogy Magyarországon mindenkinek be kell tartani a törvényeket.Kitért arra is, hogy ha most igent mondanak a jogállamiság megsértésére, akkor bárki sorra kerülhet, "legközelebb jönnek a hagyományőrzők, a polgárőrök vagy éppen a motorosklubok".A képviselő az elnökség szavazati arányáról nem kívánt nyilatkozni és azt sem tudta megmondani, technikailag melyik párt aláírásgyűjtését támogatják.Visszautasította azt is, hogy a baloldal vagy Soros György mellé álltak volna döntésükkel.Arra a kérdésre pedig, hogy Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke közölte, hogy vizsgálatot indít a testület a magyar felsőoktatási törvény előző heti módosításával kapcsolatban, az felelte, a kormány elmérte a stratégiát és nagyobb a nemzetközi károkozás, mint a belpolitikai haszon.A magyar jogrendben nem lehet törvényeket felfüggeszteni - reagált Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerdán a washingtoni külügyminisztérium szóvivőjének nyilatkozatára.Mark Toner arról beszélt: az amerikai külügyminisztérium azt szorgalmazza, hogy a magyar kormány függessze fel a módosított felsőoktatási törvény alkalmazását.Gulyás Gergely súlyos tévedést említett a szóvivő szavait kommentálva, mivel - hangsúlyozta - a magyar jogrend nem ismeri a törvények felfüggesztését."Van egy törvény, és van egy maximális tárgyalási hajlandóság és jó szándék a magyar kormány részéről" - jelentette ki a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerdai budapesti sajtótájékoztatóján a felsőoktatási törvény külföldi egyetemekkel kapcsolatos módosításáról."Reméljük, hogy ha a törvény tartalmát megismerik, akkor (...) az amerikai szövetségi kormány is tudhatja, hogy semmi másra nincs szükség, mint egy elvi jóváhagyásra, megállapodásra, akár szándéknyilatkozatra a szövetségi kormány részéről" - mondta a CEU-t érintően az intézmény működésének folytatásához szükséges új törvényi előírásról. Jelezte, nemzetközi egyezményt nem a szövetségi állammal kell kötni, hanem azzal, aki a nemzetközi és a belső jog szerint erre jogosult.Megerősítette: a kormány célja, hogy tárgyaljon az Egyesült Államokkal és New York állammal.A Hoyt Yee, az amerikai külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekért felelős helyettes államtitkára budapesti látogatását firtató kérdésre Gulyás Gergely arról tájékoztatott, hogy fideszes képviselők közül Németh Zsolttal, a parlament külügyi bizottságának elnökével tárgyalt a diplomata.Arra a kérdésre, hogy szükségtelen konfliktusnak tartja-e a felsőoktatási törvény módosítását, a fideszes politikus azt válaszolta: "mindenki levonhatja a tanulságokat ebből az ügyből, ilyen világbotrányra ez a módosítás nem adott okot, ettől még lehetett arra számítani, hogy hasonló botrány lesz belőle".Orbán Viktor miniszterelnök várhatóan részt fog venni az Európai Parlament április végi plenáris ülésén Brüsszelben, hogy elmondja az álláspontját a Magyarországgal kapcsolatban megfogalmazott aggodalmakról - jelentette ki szerdán Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke.Sajtótájékoztatóján Timmermans elmondta, a tapasztalat azt mutatja, hogy a magyar hatóságok a nézetkülönbségek ellenére is mindig készek a párbeszédre, és ebben a tekintetben más a helyzet, mint Lengyelország esetében, amely elutasítja a dialógust a jogállamisági kérdésekben.Hangsúlyozta, a bizottság egy átfogó vizsgálattal képet szeretne kapni arról, hogy Orbán Viktor milyen irányba kormányozza Magyarországot. Hozzátette, véleménye szerint ez mindenki számára hasznos lenne.Mint mondta, úgy gondolja, hogy megoldást tudnak majd találni a vitás kérdésekre, ha nem, akkor pedig az Európai Unió Bírósága fog dönteni az egyes ügyekben.Az Európai Bizottság minden lehetséges eszközzel fel fog lépni az uniós alapértékek magyarországi védelme érdekében, még áprilisban döntés várható a következő lépésekről, de a testület szerint az unió alapértékei továbbra sincsenek veszélyben Magyarországon - jelentette ki Frans Timmermans, a brüsszeli testület első alelnöke szerdán.Sajtóértekezletén Timmermans arról számolt be, hogy az Európai Bizottság szerint aggodalomra ad okot a magyarországi helyzet, értékelni kell, hogy a magyar hatóságok közelmúltbeli lépései összhangban vannak-e az uniós joggal.Mint mondta, a bizottság igyekszik reagálni a Magyarországgal kapcsolatban felmerült jogi aggályokra április végéig, és ezt követően meg kell vizsgálni, milyen eszközök vannak az uniós értékek betartatásához. Timmermans aláhúzta: időszerű, hogy a bizottság politikai párbeszédet kezdjen a magyar kormánnyal. Többször is hangsúlyozta a holland politikus, hogy a magyar kormány eddig mindig nyitott volt a párbeszédre és az együttműködésre.Aggodalmának adott hangot "a magyar kormány közelmúltbeli tevékenysége miatt" Catiuscia Marini, a Régiók Európai Bizottsága szocialista párti csoportjának (PES) vezetője az MTI-hez eljuttatott közleményében szerdán.Az olasz tartományi vezető - csoportjának nevében - elítélte a magyar felsőoktatási törvény módosításait, amelyek véleménye szerint "közvetlen diszkriminatív hatással" vannak a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) működésére.A jogszabályt Marini elfogadhatatlan támadásnak nevezte az Európai Unió alapvető értékei, köztük a kutatás és a felsőoktatás szabadsága, a jogszerű eljárás biztosítása és a megkülönböztetésmentesség ellen.A jogállamiság egyik tagállamban való megsértése az egész EU jogrendjére nézve fenyegetést jelent - vélekedett Marini.A PES csoport aggodalmát fejezte ki a magyar háztartásokba küldött nemzeti konzultációs kérdőív miatt is. A csoport nyugtalanítónak nevezte, hogy "egy tagállam kormánya elfogult, negatív kampányba kezd", és hangsúlyozta, hogy az európai integráció a közösen hozott döntések tiszteletben tartására épülArra figyelmeztettek, hogy "a magyar kormány elszigetelheti az országot, ami az európai integráció és az uniós alapok előnyeit élvező magyar városokra és régiókra is negatív hatással lehet".A Régiók Európai Bizottsága konzultatív jogkörű testület az Európai Unió intézményrendszerében, a tagországok regionális és helyi önkormányzatait képviselő összesen 300 tagból áll.Palkovics az atv-nek azt mondta:Tanácsokat szívesen fogadunk, felszólításokat nem annyira, magyar törvényalkotási kérdésekben.Az államtitkár hozzátette, hogy lesznek konzultációk, tárgyalnak az érintettekkel.Egy angol nyelvű e-mailt kaptak meg a CEU külföldi hallgatói az Emmitől, amiben a minisztérium hosszasan taglalja, hogy nincs semmi, ami fenyegetné az egyetem működését és az oktatás szabadságát - írja a 24.hu hvg.hu birtokába került levélben többek közt az áll, hogyA külföldi diákok több politikusnak és döntéshozónak is tiltakozó levelet küldtek – köztük Balog Zoltánnak is -, így lehet meg a minisztériumnak a diákok e-mail címe.A CEU elleni hadjárat miatt mondott le Magyarország tallinni tiszteletbeli konzulja, aki Népszavának adott interjúban azt mondta, lemondása személyes döntés volt, számára a magyar parlamenti vita volt meghatározó. Mall Hellam szerint az, hogy hozzányúltak az akadémiai szabadsághoz is, azt mutatja, hogyMagyarország autokrata vezetés felé halad, ez pedig nagyon rossz jel a demokrácia szempontjából.A tallinni konzul szerint nagyon súlyos következményei lehetnek a civil törvénynek, a magyarországi történések pedig nagyon hasonlítanak arra, ami Oroszországban zajlik.Nemcsak a magyar felsőoktatási törvény módosításáról tárgyalnak szerdán az európai uniós biztosok Brüsszelben. A civil szervezetekre vonatkozó szabályok tervezett szigorítása, az „állítsuk meg Brüsszelt" nemzeti konzultáció, a migrációs politika és a jelenleg futó kötelezettségszegési eljárások együtt lesznek a terítéken az Európai Bizottság politikai vezetőségének az ülésén - olvasható az Indexen Az EU-s jogszabályokat betartató testület főnökei azt próbálják majd megállapítani, hogy mennyire egyeztethető össze a magyar kormány tevékenysége az európai értékekkel.Ha egy uniós kormány konkrét EU-jogszabályt sért, kötelezettségszegési eljárás indulhat ellene. Ez oda-vissza-levelezgetés és európai bírósági döntés után pénzbírsághoz vezethet. A felsőoktatási törvény módosítása miatt ilyet nem indíthat az Európai Bizottság, mert az oktatás nemzeti hatáskör.A tárca honlapján olvasható szó szerinti leirat szerint az amerikai kormányzatot "nagyon aggasztja" a törvény. A szóvivő elmondta, hogy a külügyminisztérium álláspontja szerint a jogszabály veszélyezteti, hogy a Közép-európai Egyetem (CEU) folytathassa tevékenységét.- fogalmazott Toner.A szóvivő a CEU-t vezető oktatási intézménynek nevezi, amely fontos csatornát jelent a magyar-amerikai intellektuális és kulturális párbeszéd számára. "Őszintén szólva a szabad gondolkodás és kutatás középpontjában áll. Ez a törvény álláspontunk szerint más, Magyarországon diplomaprogrammal rendelkező amerikai egyetemek működését is hasonlóképpen veszélyeztetheti, így az ügy túlmutat a CEU-n" - húzta alá az amerikai külügyminisztérium szóvivője.Az Országgyűlés a múlt héten fogadta el a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítását, amely a külföldi egyetemek magyarországi működését hivatott szabályozni. Áder János köztársasági elnök hétfőn írta alá az elfogadott jogszabályt, amely egyebek mellett azt követeli meg, hogy a külföldi egyetemek származási országukban is folytassanak oktatási tevékenységet, és magyarországi működésüket kormányközi szerződés szabályozza.A jogszabály bírálói szerint a törvény célja a Soros György által alapított Közép-európai Egyetem ellehetetlenítése. A budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivője már korábban hangot adott aggodalmának a javaslattal kapcsolatban.Palkovics László oktatási államtitkár kedden Brüsszelben azt mondta: a magyar kormánynak nem célja a CEU bezárása, aminek nem is lenne indoka, a felsőoktatási törvény célja mindössze annyi, hogy megoldást lehessen találni bizonyos ügyekre.