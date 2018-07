Amerikából dicsérik az egyedülálló magyar családpolitikát

Az amerikai népességet és családügyeket vizsgáló intézet (Institute for Family Studies) egyik munkatársa, Lyman Stone szerint a magyar népesség- és családpolitika nemcsak a tekintetben egyedülálló, hogy adókedvezményeken és juttatásokon keresztül segíti a magyar családok számára a gyermekvállalást, hanem abban is, hogy mindezt kulturális értelemben is hangsúlyozza, napirenden tartja.

tanulmányból kiderül, hogy bár Magyarország születési rátája még azért elmarad a kívánatos aránytól, azonban a fegyelmezett és gondosan megtervezett kormányzati politika képes volt ezt a számot növelni. - írja a 888 Magyarán az utóbbi években több gyermek született, és a kormány intézkedéseinek köszönhetően így jobban is élnek a családok.

A szerző szerint ez többek között annak is köszönhető, hogy a magyar családokra nagy mennyiségű pénzt fordít a kormány különböző adókedvezmények és családtámogatási juttatások formájában. Ugyanakkor kiemeli annak a fontosságát is, hogy a kézzel fogható, anyagi és jóléti segítségen kívül A szerző szerint ez többek között annak is köszönhető, hogy a magyar családokra nagy mennyiségű pénzt fordít a kormány különböző adókedvezmények és családtámogatási juttatások formájában. Ugyanakkor kiemeli annak a fontosságát is, hogy a kézzel fogható, anyagi és jóléti segítségen kívül a kormány felelős kultúr- és népességpolitikát is képvisel, ami tovább mélyíti a családtervezés és a házasság koncepciójának fontosságát a társadalomban.

Ennek eklatáns példája, hogy az alaptörvényben is rögzítésre került már 2011-ben a házasság intézményének védelme, melyet férfi és nő között létrejött életközösségként definiál. Kiemeli, hogy a magyar termékenységi ráta növekedése kifejezetten egyedülállónak számít, hiszen Európában jó esetben csak stagnáló, de inkább csökkenő arányt produkálnak a nemzetek.



Több mint kétezer milliárd jut a családokra jövőre



Kiderül, hogy Stone megközelítőleg 2012-től datálja a magyar bébibummot, de hangsúlyozza, ennek a pozitív hullámnak a hatása igazán 2015 és 2016-től kezdett el érződni. Elmondása szerint a számokból egyértelműen kiderül, hogy Ennek eklatáns példája, hogy az alaptörvényben is rögzítésre került már 2011-ben a házasság intézményének védelme, melyet férfi és nő között létrejött életközösségként definiál. Kiemeli, hogy a magyar termékenységi ráta növekedése kifejezetten egyedülállónak számít, hiszen Európában jó esetben csak stagnáló, de inkább csökkenő arányt produkálnak a nemzetek.Kiderül, hogy Stone megközelítőleg 2012-től datálja a magyar bébibummot, de hangsúlyozza, ennek a pozitív hullámnak a hatása igazán 2015 és 2016-től kezdett el érződni. Elmondása szerint a számokból egyértelműen kiderül, hogy a magyar lányok az elmúlt évekhez képest nagyobb valószínűséggel mennek férjhez, ráadásul fiatalabb korban is, amely nagyobb kényelmet biztosít számukra a természetes gyermekvállaláshoz.

A tanulmányban elhangzottak összhangban vannak Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnökének korábbi nyilatkozatával, aki a kormány intézkedései közül kiemelte a gyermekek után járó adókedvezményt, és megjegyezte, úgy látja, hogy tagjaik bátrabban vállalják a negyedik, ötödik, vagy akár a hatodik utódot is. Hozzátette, valószínűleg az első házasoknak járó adókedvezménynek köszönhetően és a családpolitikába vetett bizalom miatt nőtt a házasságban élők száma is. A tanulmányban elhangzottak összhangban vannak Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnökének korábbi nyilatkozatával, aki a kormány intézkedései közül kiemelte a gyermekek után járó adókedvezményt, és megjegyezte, úgy látja, hogy tagjaik bátrabban vállalják a negyedik, ötödik, vagy akár a hatodik utódot is. Hozzátette, valószínűleg az első házasoknak járó adókedvezménynek köszönhetően és a családpolitikába vetett bizalom miatt nőtt a házasságban élők száma is. hirdetés hirdetés hirdetés