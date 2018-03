Amerikai lap: Soros egy állandó baloldali többséget akar létrehozni a bevándorlással

Kijavított és egyesre értékelte az önjelölt nyelvtanár az üzlet vásárlói figyelmeztetőjét - fotó

Biztos Ön is találkozott már a kiragasztott papíron üzenő "megmondóemberekkel". Az üzletek is szeretik így tájékoztatni a renitens vásárlóikat, bár ebben az esetben előnyt jelent, ha azt sikerül helyesen is leírni.