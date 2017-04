Amerikai szenátorok kérik a kormányt, hogy találjon megoldást a CEU maradására

Amerikai szenátorok egy kétpárti, tízfős csoportja arra kérte a magyar kormányt egy Orbán Viktor miniszterelnöknek csütörtökön írt levélben, hogy Közép-európai Egyetemmel (CEU) együttműködve találjon olyan megoldást, amely lehetővé teszi az egyetem Budapesten maradását.



A szenátorok Chris Murphynek, Connecticut állam demokrata párti szenátorának vezetésével, aggodalmukat fejezték ki a magyar parlament által a közelmúltban hozott felsőoktatási törvénymódosítás miatt, mert az szerintük veszélyezteti a tanszabadságot Magyarországon. Hangsúlyozzák, hogy a CEU jelentős szerepet tölt be az Egyesült Államok és Magyarország közötti kulturális és tudományos kapcsolatok előmozdításában.



"A CEU Európa egyik legrangosabb egyetemévé vált, ami új lehetőségeket és tekintélyt szerzett a magyar állampolgároknak. A törvény veszélyezteti a tanszabadságot, és nincs tekintettel az egyetem és a magyar társadalom nagy múltú kapcsolatára" - áll a szenátorok levelében.



"Ahelyett, hogy a kétoldali kapcsolatokat fejlesztő felsőoktatási intézményeket zárnánk be, inkább együtt kellene működnünk ezek megerősítésében, és elérhetővé kellene tennünk őket minél több ember számára. Mindezen túl attól tartunk, hogy a törvény általában veszélyezteti a felsőoktatási intézményeket és a tanszabadságot Magyarországon. Arra kérjük önt, hogy a CEU-val közösen találjanak olyan megoldást, amely biztosítja, hogy az egyetem továbbra is az európai felsőoktatás egyik fontos központja és az országaink közötti értékes kapocs maradhasson" - írták.



A szenátorok rámutatnak arra, hogy a törvény olyan kivételeket tartalmaz a magyarországi nemzetközi egyetemek működésére vonatkozóan, amelyek teljesülnek a CEU-n kívüli mind a 27 egyetem esetében, így szerintük a jogszabály kizárólag a CEU-t veszi célba.