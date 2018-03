Anális szexszel fenyegetett Vona helyettese

Az alelnök az első felvételen azért alázza porig (igaz, a háta mögött) egy támogatóját, mert szerinte nem néz ki elég jól. A második felvételen Jani­czak egy neki írt szerelmes levélből idéz Almási Csaba jegyzőnek. Ezúttal is egy neki nem tetsző hölgy került a terítékre, aki levelében szerelmet vallott neki, és Janiczák ismét minősíthetetlen stílusban filozofál a nőkről - írja a Bors.

A harmadik felvételen minősíthetetlenül trágárkodva anális közösüléssel fenyegeti meg a saját akkori kabinetfőnökét, Bézsenyi Bernadettet, ha el­mond valamit egy bizonyos Alexának és Petinek.

Janiczak: – Igen, de ezt neked nem szabad tudni.

Bézsenyi Bernadett: – Jó.

Janiczak: – Alexának sem, meg Petinek sem.

Bézsenyi Bernadett: – Oké, senkinek nem mondok semmit!

Janiczak: – Oda dobod föl a pi..ádat!

Bézsenyi Bernadett: – Hagyjál már!

Janiczak: – Szárazon k.rlak se..be az összes fa…al!



Az MTI arról számolt be, hogy a Fidesz felszólította Vona Gábort, a Jobbik elnökét, hogy távolítsa el pártjából az egyik női beosztottját nemi erőszakkal fenyegető Janiczak Dávidot, amennyiben a Jobbik alelnöke, Ózd polgármestere a történtek után nem hajlandó önként távozni a közéletből.



Novák Katalin, a kormánypárt alelnöke pénteken, Budapesten tartott sajtótájékoztatón nem kívánta idézni az ellenzéki politikus által korábban elmondottakat, amelyekről a PestiSrácok.hu számolt be.



A Fidesz alelnöke megdöbbentőnek nevezte, Janiczak Dávid milyen stílust enged meg magának, hogyan kezeli a nőket. Kiemelte, elfogadhatatlan a másik ember megalázása, erőszakkal fenyegetése.



Novák Katalin szerint az ilyen erőszakos, durva viselkedésnek nincs helye a magyar közéletben, ezért a Jobbik alelnöke nem tehet más, mint hogy távozik a közéletből. Amennyiben erre nem hajlandó, akkor Vona Gábornak, a Jobbik elnökének kell felszólítani őt erre - hangsúlyozta.



A kormánypárti politikus az ellenzéki pártok női képviselőit is arra kérte, tegyék nyilvánvalóvá, hogy számukra is elfogadhatatlanok az ilyen kijelentések. Novák Katalin emellett azt is kérte, hogy ne közösködjenek egy olyan párttal, amelynek második embere ilyen megnyilvánulásokra képes.



Novák Katalin kérdésekre válaszolva a "Simicska-média" Fidesz ellen indított lejárató kampányának újabb hazug elemeként értékelte a fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár egymilliárd forintot meghaladó offshore vagyonáról szóló híreket. Hangsúlyozta, ebben a kérdésben a Szabó Zsolt által elmondottakat tartja mérvadónak.



