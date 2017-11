Apjától esett teherbe a boldvai lány - ágyneműtartóba rejtve halt meg az újszülött

Megkezdődött a per egy ellátatlanság miatt meghalt boldvai csecsemő halála ügyében kedden a Miskolci Törvényszéken.



Az ügyben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, előre kitervelten, társtettesként elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárás.



A bíróság közleménye szerint az elsőrendű vádlott, egy férfi tíz éven át kényszerítette vér szerinti leánygyermekét szexuális kapcsolatra. A lány terhes lett és titokban gyermeket szült. A gyermek származását titkolták a településen, apa nélkül anyakönyvezték. A férfi felesége, a másodrendű vádlott évek óta tudott a szexuális erőszakról, ám az ellen semmit nem tett.



A lány, az ügy harmadrendű vádlottja később ismét teherbe esett. Ekkor a férfi és felesége közösen elhatározta, hogy ezt a terhességet is eltitkolják. Az életképes csecsemőt a születése után ruhába tekerték és egy táskába helyezve az ágyneműtartóba rejtették. A csecsemő ellátatlanság miatt körülbelül négy óra múlva meghalt.



