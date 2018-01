Április 8-ra tűzte ki az országgyűlési képviselő-választást Áder János

1990-ben az első szabad országgyűlési választásokon kinyilvánított népakarat április 8-án vált véglegessé. Az azóta eltelt időszakban fiataljaink újabb és újabb nemzedékei váltak értékes és nélkülözhetetlen részévé politikai nemzetünknek.



Magyarország választójoggal rendelkező polgárai az akkori sorsdöntő tavasz óta immár nyolcadik alkalommal dönthetnek arról, hogy kikre bízzák az ország ügyeinek intézését.



Az 1990-es polgári demokratikus átmenet lehetővé tette az európai alkotmányos hagyományokból építkező szabad és független Magyarország megszületését.



1990 óta a választás időpontjának kitűzése a köztársasági elnök alkotmányos joga és kötelessége.



Hazánk ötödik köztársasági elnökeként, élve az Alaptörvényben rám ruházott felelősséggel - külön köszöntve az először szavazó fiatalok százezreit, és tisztelegve az első szabad választások emléke előtt -, a 2018-as általános országgyűlési választásokat április 8-ára írom ki.



Áder János

Magyarország köztársasági elnöke

Az országos listát állító pártok és nemzetiségi önkormányzatok delegáltat küldhetnek az NVB-be.

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a választópolgárok két szavazattal rendelkeznek: egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (ebből 106 van) képviselőnek, másrészt a másik íven arról dönthetnek, hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogatják. Az országos listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.Azok a szavazatok, amelyeket egyéni mandátumszerzéshez nem számítanak be, töredékszavazatnak minősülnek, ezeket az országos pártlistás mandátumok kiosztásánál veszik figyelembe. Töredékszavazatnak minősül a győztes jelölt minden olyan szavazata is, amely már nem volt szükséges a mandátum megszerzéséhez, vagyis a második legtöbb szavazatot elérő jelölt eggyel növelt szavazatainak kivonása után fennmaradó szavazatszám.Az országos listáról kiadható mandátumoknál figyelembe veszik az egyéni választókerületi töredékszavazatokat, valamint a pártlistára leadott voksokat.valamint az a közös pártlista, amely a tíz százalékot nem érte el, illetve kettőnél több párt által állított közös pártlista esetén a 15 százalékot.Az országos listás mandátumok kiosztásához először összegzik az összes töredékszavazatot, valamint az összes pártlistás és nemzetiségi listás szavazatot, majd ezt elosztják 93-mal (a kiadható mandátumok száma), és az eredményt tovább osztják néggyel, az így kapott hányados egész része a kedvezményes kvóta, amivel a nemzetiségek kedvezményes mandátumhoz juthatnak.Egy nemzetiségi lista csak egy kedvezményes mandátumot kaphat, és az országos listás mandátumok számát csökkenteni kell a kiosztott kedvezményes mandátumok számával.Ez az úgynevezett D'Hondt-módszer, amelyet Victor d'Hondt belga matematikus dolgozott ki 1878-ban.Első lépésként egy táblázatot készítenek, a táblázatnak annyi sora van, ahány országos listás mandátumot ki kell osztani. A táblázat első sorában a listákra jutó töredékszavazatot tüntetik fel, a másodikban a felét, a harmadikban a harmadát és így tovább.A mandátumokat úgy osztják ki, hogy megkeresik a táblázatban előforduló legnagyobb számot, és amelyik lista számoszlopában ez található, az a lista kap egy mandátumot. Ezután megkeresik a következő legnagyobb számot, és az eljárást addig folytatják, amíg ki nem osztják az összes mandátumot.-, a miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés tagjai többségének szavazatával választja.Az elmúlt öt törvényhozási választás esetében a gyakorlat azt mutatta, hogy az Országgyűlés alakuló ülését követően másfél-négy hét elteltével letette az esküt az új kormány.E szerint a mintegy 7,9 millió, magyarországi lakóhellyel rendelkező választójogosultnak. Aki nem kapja meg az értesítőt, a jegyzőnél (a helyi választási irodában) kérheti., ez azt jelenti, hogy az erre felhasználható és elszámolható forrásokat ebben az időszakban lehet elkölteni.Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez a törvény szerint legalább ötszáz, a választókerületben lakó választópolgár ajánlása szükséges,az ajánlóíveken. Az ajánlásokat a választókerületi választási bizottságnál kell leadniuk. A választási bizottság dönt a jelöltek nyilvántartásba vételéről.Országos listát az a párt állíthat, amely legalább kilenc megyében és a fővárosban, legalább 27 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított.Országos nemzetiségi önkormányzat is állíthat listát, ehhez a névjegyzékben nemzetségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása szükséges.Az idei országgyűlési választáson - ahogyan a 2014-es parlamenti választáson is - szavazhatnaka Nemzeti Választási Irodánál (NVI).a választási iroda az országos lista jogerőssé válását követően eljuttatja a szavazási levélcsomagot, a választó pedig a szavazatát tartalmazó borítékot vagy a szavazás befejezéséig eljuttatja a külképviseletekre, vagy a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljuttatja bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába, vagy pedig levélben juttatja el az NVI-hez, ebben az esetbenAki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén élni kíván a választójogával,. Az átjelentkezők a választott településen is az eredeti lakcímük szerinti egyéni képviselőjelöltekre szavazhatnak., de a választás jogi eredményét csak a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó urnák hazaszállítása és a levélben leadott szavazatok megszámlálása után állapítják meg: az egyéni választókerületek eredményét legkésőbb április 14-én, a választás országos eredményét pedig április 27-én.Az új Országgyűlésnek legkésőbb május 8-ig kell megalakulnia.A magyarországi lakhellyel rendelkező választópolgárok az országgyűlési választáson két szavazattal rendelkeznek: egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretnének az országgyűlési egyéni választókerületükben (ebből 106 van) képviselőnek, másrészt egy másik íven arról dönthetnek, hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogatják. Az alaptörvény kimondja: "az országgyűlési képviselők általános választását - az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével - az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani". További törvényi megkötés az is, hogy a szavazást vasárnap kell tartani, és a választás napja nem eshet a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, továbbá húsvét- és pünkösdvasárnapra.A rendszerváltozás utáni országgyűlési választások kitűzésének, illetve a kampányok kezdetének és a parlamenti választások megtartásának időpontjai:Szűrös Mátyás, a Magyar Köztársaság ideiglenes elnöke 1989. december 22-én 1990. március 25-re tűzte ki a parlamenti választások időpontját. A második fordulót április 8-án tartották.1994-ben Göncz Árpád köztársasági elnök február 4-én jelentette be, hogy május 8-án lesz a parlamenti választások első fordulója. A második forduló május 29-én volt.A rendszerváltozás utáni harmadik országgyűlésiképviselő-választás első fordulójának időpontját Göncz Árpád államfő 1998. január 28-án május 10-re tűzte ki. A második fordulóra május 24-én került sor.A 2002-es, sorrendben negyedik parlamenti választások időpontját Mádl Ferenc államfő 2001. december 13-án jelentette be. Az első forduló időpontját 2002. április 7-ére, a második fordulóét április 21-ére tűzte ki.Sólyom László köztársasági elnök 2006. január 19-én határozott az országgyűlési választások első fordulójának április 9-i megtartásáról. A második fordulót április 23-án rendezték meg.Sólyom László köztársasági elnök 2010. január 22-én április 11-re tűzte ki a rendszerváltozás utáni hatodik országgyűlési választás első fordulójának időpontját, a második forduló megtartására április 25-ét jelölte ki. Ez volt a rendszerváltozás utáni utolsó választás, amelyen a bejelentéssel egyidejűleg hivatalosan is megkezdődött a választási kampány, amely a szavazást megelőző nap 0 óráig, a kampánycsend kezdetéig tartott.Áder János köztársasági elnök 2014. január 18-i határozatában április 6-ára tűzte ki a rendszerváltozás utáni hetedik, a 2012. január 1-jén hatályba lépett választási törvény értelmében immár egyfordulós országgyűlésiképviselő-választást.A parlamenti választás kampányidőszaka a 2013. április 18-án kihirdetett új választási eljárási törvény értelmében - a korábbiaktól eltérően - nem a választás kiírásakor, hanem a választást megelőző 50. napon, azaz február 15-én kezdődött, és a szavazás napján a szavazás befejezéséig tartott.Ugyancsak a választási eljárási törvény értelmében megszűnt a kampánycsend, ugyanakkor a szavazás ideje alatt nem lehet választási gyűlést tartani, illetve a szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül, közterületen kampánytevékenységet folytatni.