Áprilisban terjesztik elő a demográfiai programot

A lapot az Emberi Erőforrások Minisztériuma arról tájékoztatta, hogy az újabb előterjesztés előkészítés alatt áll, és a kormányülésen hozandó döntések függvényében kezdődhet meg a törvényalkotási folyamat.



Az előterjesztés célja a gyermekvállalás ösztönzése, a munka-család egyensúly kialakításának, a fiatalok boldogulásának támogatása, a kisgyermekes édesanyák foglalkoztatottságának növelése. A tervezet a fiatalok mellett az úgynevezett Ratkó-unokák, azaz a mai 35-44 évesek gyermekvállalásának ösztönzését is célozza.



A három és fél évtizede tartó népességfogyás trendjét csak hosszú távú demográfiai intézkedéscsomag tudja megfordítani - közölte az Emmi a Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter által korábban bejelentett programról. Mint kifejtették, a tárca széles körű egyeztetéseket folytatott, és a szakmailag érintett intézmények, demográfusok, kutatók, valamint civil szereplők bevonásával dolgozták ki az előterjesztést.



Lázár János a tervezett új demográfiai programról a Kormányinfón azt mondta, 2060-ig tart, célja a jelenleg is problémát jelentő népességcsökkenés megfordítása. A tervezet egyelőre nem tartalmaz gyermekneveléssel összefüggő áfacsökkentést (korábban felmerült például a pelenka áfájának csökkentése), de fontos eleme lesz többek között az oktatási rendszer fejlesztése is. A miniszter tájékoztatása szerint az elmúlt három évben fordulat tapasztalható a születések számát tekintve, 2016-ban 93 ezernél több gyerek született Magyarországon, ami jelentős elmozdulás a korábbiakhoz képest, ám ennél többre van szükség.