Árad a Tisza teljes hazai szakaszán, és nem csak a Tisza - 230 kilométeren van árvízvédelmi készültség

Az országban jelenleg árhullám miatt két vízügyi igazgatóság területén, 230 kilométeren elsőfokú árvízvédelmi készültség van érvényben - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vasárnap az MTI-vel. Mint írták, az Országos Vízjelző Szolgálat számításai alapján a következő hat napban az elsőfokú készültségi szintet meghaladó vízállás várható a Túron és a Tiszán, valamint a másodfokú készültségi szintet meghaladó a Bodrogon, illetve azt elérő a Fekete-Körösön, valamint a Tisza tokaji szelvényénél.



Közölték: a Tisza a teljes hazai szakaszán árad. A folyó a duzzasztásmentes szakaszokon Tiszabecsnél alacsony, alatta közepes vízállású. A Tisza Vásárosnamény és az országhatár közötti szakaszán reggeltől elsőfokú árvízvédelmi készültség lépett érvénybe több mint 87 kilométeren. Jelenleg is tovább folytatódik az áradás, amely Tiszabecs és Tokaj között másodfokú készültség feletti vízállásokat eredményez.



A Túr folyó is jelentősen árad a több napos esőzések hatására, ezért szombat estétől elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el 76 kilométernyi töltés mentén. A folyamatos áradás nagysága vasárnap meghaladja a másodfokú készültségi szintet. A Szamos és a Kraszna folyóknál több, mint 2,0-2,5 méteres áradás várható, de a vízállás várhatóan nem éri el a készültségi szintet. A Bodrog is árad. Tart a kialakult árhullámok levonulása, a Latorca szombaton késő este 868 centiméterrel tetőzött Lékárdnál. Az apadás ütemes, a tetőzés óta eltelt időben közel 1,5 métert csökkent a vízszint. Szlovák területen a Latorca alsó szakasza, valamint a Bodrog tovább árad. A Latorcán Nagykaposnál a harmadfokú készültségi szintet meghaladó vízállással, hétfő estére jelezték előre a szlovák szakemberek a tetőzést.



A Bodrogon Bodrogszerdahely térségében az előrejelzés kedden napközben a harmadfokú készültségi szintet megközelítő tetőzésre kell számítani. A Bodrog Felsőbereckinél előreláthatóan harmadfok közelében tetőzik kedd éjjel, Sárospatakon pedig szintén megközelítheti vagy el is érheti a legmagasabb fokú készültséget a hét közepén. Kitértek arra is, hogy a beregi belvízrendszerben az elmúlt öt napban 50 millimétert meghaladó csapadék hullott, ezért a belvízelvezető csatornákban a vízszintek jelentősen megemelkedtek.



Jelenleg hét vízügyi igazgatóság területén, 11 szakaszon első-, 13 szakaszon másodfokú belvízvédelmi készültség van érvényben. Százhúsz szivattyútelep van készültségben. A belvízzel elöntött terület nagysága 6 835 hektár, ebből vetés, szántó 3 185 hektár.