Árokba hajtott egy kisbusz a 2-es főúton, 13 ember megsérült, többen életveszélyesen - galéria

Nyolc súlyos, valamint öt könnyebb sérültet láttak el és szállítottak kórházba a mentők a 2-es főúton szombaton délután történt baleset után - közölte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője szombaton este. Az árokba hajtott kisbusz súlyos sérültjei közül többek állapota életveszélyes - mondta a szóvivő, hozzátéve, hogy a sérültek mindegyike felnőtt, gyermek nincs köztük.A riasztásra Nógrád és Pest megye, valamint Budapest mentőállomásairól is indultak mentőegységek, illetve négy mentőhelikopter is ment a helyszínre. A mentők a súlyos sérülteket négy budapesti kórházba szállították, a könnyebb sérültek pedig Vácra és Balassagyarmatra kerültek - közölte Győrfi Pál.Szombaton délután a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság a, hogy a 2-es főúton a nőtincsi elágazó közelében egy ukrán rendszámú kisbusz eddig tisztázatlan körülmények között letért az úttestről, az út menti árokba hajtott és felborult. Nágel Tamás, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese az MTI-t este 19 órakor arról tájékoztatta, hogy a helyszínelés még tart, továbbra is teljes útzár van érvényben a 2-es főúton.