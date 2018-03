ÁSZ: Szél Bernadett fejezze be a rágalmazást!

A szervezet az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta, hogy az ellenzéki politikus hétvégi sajtótájékoztatóin újfent alaptalanul becsmérelte a számvevőszék munkáját. Felszólították, hogy ne használja kampánycéljaira a független ÁSZ-t.



Hozzátették: Szél Bernadett sorozatos kijelentései azért is érthetetlenek, mert az LMP kormányfőjelöltje a január 11-én nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentés következményeként határidőn belül megküldte az ÁSZ-nak a párt intézkedési tervét. Abban feladatokat határozott meg a feltárt szabálytalanságok kijavítása, jövőbeli elkerülése érdekében, továbbá konkrét intézkedési feladatot tűzött ki azért, hogy az LMP a jövőben ne fogadjon el tiltott támogatást.



Az ÁSZ hangsúlyozta, hogy független a politikától, nem vesz részt a politikai kampányküzdelmekben, nem mérlegel politikai szempontokat. A számvevőszék számára nem léteznek ellenzéki vagy kormánypártok, kizárólag ellenőrzött szervezetek, amelyek gazdálkodását a törvényi előírások szerint vizsgálnia kell. Az ÁSZ minden párt ellenőrzését elvégzi - közölték.



Azt írták, hogy az LMP január elején lezárt, 2015-2016-ra vonatkozó ütemezett ellenőrzése során is a törvények maradéktalan betartásával jártak el. Azt állapították meg, hogy a párt nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki gazdálkodásának szabályozási környezetét, nem teremtette meg az átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait a közpénzekkel. Könyvvezetése és gazdálkodása során a jogszabályi rendelkezéseket és a belső előírásokat sem tartotta be, továbbá nem az előírásoknak megfelelően készítette el a 2015-2016. évi pénzügyi kimutatásait - sorolták.



Az ÁSZ azt is megállapította, hogy az LMP 2015-2016-ban törvényi kötelezettsége ellenére nem végezte el a nem pénzbeli, vagyoni hozzájárulások megfelelő értékelését.



A párt 2015-2016-ban 4 millió 420 ezer forint értékben tiltott nem pénzbeli, vagyoni hozzájárulást fogadott el jogi személyektől kedvezményes ingatlanbérlet formájában - idézték fel.



Azt írták, hogy az ÁSZ a magyar jogállamiság egyik legfontosabb garanciális intézménye, így a minden alapot nélkülöző, de a számvevőszékkel szembeni közbizalom aláásására alkalmas kijelentések, a szervezet jó hírnevét sértő politikai nyilatkozatok és valótlanságokat tartalmazó közlések a magyar demokratikus jogállam fundamentumát veszélyeztetik.



Szél Bernadett szombati sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy ők az ÁSZ-t nem egy "bosszúálló kézként" akarják használni.