ÁSZ: több mint 330 millió forintnyi tiltott támogatást fogadott el a Jobbik az év első felében

Volner: kérdéses, hogy a Jobbik részt tud-e venni a jövő évi választáson

Arra a felvetésre, hogy az ÁSZ egyelőre jelentéstervezetként hivatkozik a dokumentumra, azt felelte: csatolni fogják észrevételeiket, de a szervezet eddig is elzárkózott az adatok átvételétől. Ismét kísérletet tesznek arra, hogy a helyzet tisztázódjon - tette hozzá.

Azt írták, hogy az ellenőrzéséről szóló jelentéstervezetet megküldték észrevételezésre a Jobbiknak.Az ÁSZ még október elején közölte, hogy a párt akadályozta a számvevőszéki ellenőrzés program szerinti lefolytatását. Ezért az ügyészséghez fordultak, amely elrendelte a nyomozást az ügyben - idézték fel.Az ÁSZ törvényi felhatalmazás alapján az év második félévében is folytatja a pártok és a költségvetési támogatásban részesülő pártalapítványok gazdálkodásának ellenőrzését. Ennek keretében augusztusban hét párt ellenőrzését kezdte meg, köztük a Jobbikét.Az ÁSZ október elején jelezte, hogy a Jobbik többszöri értesítés, valamint helyszíni adatkérés ellenére nem tett eleget a számvevőszéki ellenőrzés lefolytatásához szükséges törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének a 2015-2016. évek, valamint az ellenőrzés megkezdéséig tartó időszak vonatkozásában, és ezzel akadályozta az ellenőrzés lefolytatását.Korábban arról is tájékoztatták a közvéleményt, hogy hatósági jelzést kaptak a Jobbik 2017. első félévi plakátszerződéseivel kapcsolatban a gazdasági társaságok hirdetési listaáraitól jelentősen elmaradó egységárak miatt, és ezeket a dokumentumokat felhasználja az ellenőrzés során.Mindezek alapján az ÁSZ összeállította a Jobbik 2015-2016. évekre, valamint az ellenőrzés megkezdéséig tartó időszakra vonatkozó ellenőrzéséről szóló jelentéstervezet, és szerdán megküldte az ellenőrzött szervezet részére, amely a törvényi előírás szerint tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet.A megküldött jelentéstervezetben az ÁSZ rögzíti, hogy az ellenőrzés akadályozása miatt a Jobbik nem igazolta az átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjainak megteremtését a közpénzekkel, a közpénzek szabályos, átlátható felhasználását, valamint a céljaira rendelt vagyon jogszerű használatát, megőrzését. Továbbá a 2015-2016. évekre vonatkozóan nem igazolta, hogy a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használt fel.A számvevőszék a jelentéstervezetben tájékoztatta a pártot, hogy a hatósági kockázatjelzésben rögzített politikai hirdetések kihelyezésére kötött szerződések alapján a Jobbik összesen 331 millió 660 ezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást fogadott el jogi személyektől, amely a párttörvény 2014. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint tiltott, nem pénzbeli hozzájárulásnak minősül.A jogszabály szerint tiltott, nem pénzbeli hozzájárulásnak minősül, ha egy párt a mindenki számára elérhető piaci árnál lényegesen olcsóbban vesz igénybe vagy rendel meg szolgáltatásokat.A törvény arról is rendelkezik, hogy a tiltott támogatás mértékét az ÁSZ állapítja meg, amelyet a párt a számvevőszék felhívásától számított tizenöt napon belül köteles befizetni a központi költségvetésnek. Emellett a párt központi költségvetésből juttatott támogatását a Magyar Államkincstár az ÁSZ által megállapított összeggel csökkenti.A számvevőszék a jelentéstervezetet a tizenöt napos észrevételezés után véglegezi és hozza nyilvánosságra a honlapján - olvasható a közleményben.A jelenlegi helyzetben kérdésessé vált, hogy a Jobbik részt tud-e venni a jövő tavaszi országgyűlési választáson - közölte az ellenzéki párt parlamenti frakcióvezetője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.Volner János arra reagálva, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megállapítása szerint a párt több mint 330 millió forintnyi tiltott támogatást fogadott el az év első felében, azt mondta: összességében több mint 660 millió forint bírsággal számolnak, ami gyakorlatilag megfelel az összes anyagi erőforrásnak, amit a következő időszakban politikai és kampánytevékenységre fordítottak volna.A jobbikos politikus a rendszerváltás utáni időszak politikai küzdelmeinek mélypontjaként jellemezte a helyzetet, kifogásolva, hogy hatósági eszközökkel, "a magyar államapparátus pártállami szolgálatba vonásával" akarja a Fidesz ellehetetleníteni és tönkretenni a pártot."A mai napon történtek" jelentik a Jobbik betiltásának és felszámolásának első lépéseit - értékelt Volner János.Azt is szóvá tette: "egy volt fideszes országgyűlési képviselő által irányított" ÁSZ úgy ellenőrizte a Jobbikot, hogy a határidő előtt elzárta a párt elől az adatok feltöltésének lehetőségét, majd azok eltitkolásával vádolta. A kért adatokat az ÁSZ székháza elé vitték és újságírók gyűrűjében megpróbálták átadni, az átvételt azonban a szervezet megtagadta - fejtette ki a frakcióvezető, aki ismét azt hangoztatta: semmilyen titkolnivalójuk nincs, mindenben eleget tettek törvényes kötelezettségeiknek.Kitért arra is: a számvevőszék úgy tett megállapítást, hogy nem volt az iratok birtokában, "hasraütésszerűen" állapította meg az összeget.Volner János egy másik kérdésre azt is kijelentette: egyetlen fillér törvényileg kifogásolható támogatást nem kaptak sem magánszemélytől, sem egyéb szervezettől, s ezt bizonyítani is tudják.