Átadták a 27. Mediawave fesztivál díjait

Molvay Norbert Ha nem segít a mindenható című alkotása nyerte el a legjobb dokumentumfilmnek járó díjat a 27. Tartóshullám Mediawave Együttléten. A díjkiosztót hétfő este tartották a komáromi Monostori Erődben.



A kisjátékfilmek kategóriájában a legjobb magyar alkotásnak Bánovits Ottó Agapé című munkáját választották, a külföldi alkotók közül Lofti Achour műve, a Law of the Lamb végzett az élen.



A legjobb magyar animáció díját a Love kapta, Bucsi Réka munkája, a külföldi animációk közül Tomasz Popakul filmjét, a Black című alkotást díjazták. A zsűri animációs különdíját az iráni Sa'Adat Rahimzadeh műve, a Children of Oak nyerte el.



A rendezvényen a filmes díjak mellett a 2017-es Párhuzamos Kultúráért Díjakat is kiosztották, a díjjal azokat ismerik el, akik nemcsak saját hivatásukban, hanem azon átnyúlva, több területen is sokat tettek a hagyományok ápolásáért. Az idén Párhuzamos Kultúráért Díjban részesült Bársony Júlia, alternatív színész, rendező, tanár és közösségépítő, Buglya Sándor, filmrendező, operatőr, Döbrei Dénes, színész, táncos és koreográfus, Écsi Gyöngyi énekes, bábszínész és lelkész, Szabó Szilárd néptáncos, tanár és koreográfus, valamint Várnagy Tibor, a Liget Galéria vezetője.