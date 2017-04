Átadták a Törőcsik Mari-ösztöndíjakat Budapesten

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) parlamenti államtitkára, valamint Messaoudi Emina és Kurely László, a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói, díjazottak (b-j) a Törőcsik Mari-ösztöndíj átadását követően a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban 2017. április 7-én.MTI Fotó: Marjai János

Két olyan fiatallal állhatunk szemben, akik megtalálták, miben tehetségesek, és tudják hová tartanak - fogalmazott Rétvári Bence. Hozzátette: hatalmas önbizalmat, felhajtóerőt jelenthet annak fel- és elismerése, hogy valakiben ott van a képesség mások inspirálására.A művészeteknek olyan mértékű ereje van az ember kiteljesedésére, amelyet semmi máshoz nem lehet hasonlítani, és ami nélkül az ember élete sokkal szegényesebb lenne - hangsúlyozta.

Rétvári Bence kiemelte azt is: a magyar alkotások által elnyert Oscar-díjak is jelzik, hogy Magyarország szín- és filmművészeti sikerekben bővelkedő korszakot él, mindehhez reményeik szerint hozzájárulhat a Törőcsik Mari-ösztöndíj is.A pályázat útján elnyerhető ösztöndíj célja a színművészeti tanulmányokat folytató hallgatók szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése. A 2016/2017-es tanévre hat pályázat érkezett, a nyertesekről szakmai kuratórium döntött. Az ösztöndíj összege havi 100 ezer forint.A Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas magyar színművésznő nevét viselő ösztöndíj megalapítását 2015-ben, Törőcsik Mari 80. születésnapján jelentették be, és első alkalommal tavaly ítélték oda két tehetséges színészhallgatónak.