Átlagosan 70-80 centi a tömörített hóvastagság az eplényi sípályán

Ebele Bálint elmondta: az elmúlt hetekben körülbelül 50 ezer köbméter havat gyártottak, így az A1, A7, Q3 és T1 pályák síelhetők. Az ünnepek alatt is nyitva tartó síarénában üzemel a négyüléses sílift, két csákányos felvonó és a T1-es oktatólift is.



A cégvezető tájékoztatása szerint a korábbi vendéglátóhelyek mellett épült egy új étterem, bővült a síkölcsönző kínálata és sportbolt is létesült a síközpontban.



Ebele Bálint hozzátette: továbbra is folytatják a hóágyúzást és kedvező időjárás esetén hamarosan megnyithatják az A6-os pályát is.