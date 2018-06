Átmenetileg nem fogadott járatokat a Liszt Ferenc Repülőtér

Egy felszálló gép okozta a 2-es futópálya felületének sérülését csütörtök éjszaka a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren - közölte Hardy Mihály, a Budapest Airport szóvivője péntek reggel az MTI-vel. A műszaki hiba miatt elrendelt reptérzárat kora reggel feloldották, a menetrend szerinti közlekedés nagyobb részt helyreállt.A Budapest Airport korábbi tájékoztatása szerint a 2-es futópálya csütörtök éjjel fél 12-kor sérült meg, a repülőteret azért kellett lezárni, mert az 1-es pálya felújítás miatt zárva van. Összesen 14 éjjeli és hajnali járat nem érkezett meg Budapestre, a járatok Bécsben, Pozsonyban, Debrecenben szálltak le. Reggelre a járatokat üzemeltető személyzet szigorú szabályok szerint előírt szolgálati ideje lejárt, ezért a repülőgépek nem tudtak Budapestre repülni, így több reggeli járatot törölni kellett.Éjszaka másik repülőtéren szállt le egyebek között a Wizz Air londoni, madridi, lárnakai, Tel Aviv-i, malagai és barcelónai, valamit a Ryaniar bristoli járata is. A hajnali járatok közül a Wizz Air londoni, milánói, barcelonai, szentpétervári, valamint a Brussels Airlines brüsszeli járatát kellett törölni.Hardy Mihály, a Budapest Airport szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy egy induló gép okozta a futópálya felületének sérülését. Azt vizsgálatnak kell kiderítenie, hogy pontosan mi és hogyan történt.A sérülés a futópálya szélén keletkezett, a szakemberek gyorsjavító aszfalttal állították helyre a hibát.A reggeli járatok közül hetet kellett törölni, délelőttre a repülőtér rendje Hardy Mihály elmondása szerint nagyobb rész helyreállt. Mivel péntek a legforgalmasabb nap a légi közlekedésben, ezért előfordulhat, hogy egyes járatok még délután is késve érkeznek vagy indulnak, mert az "áramlásszervezésért" felelős Eurocontrol a légtér zsúfoltsága miatt nem tud teret, úgynevezett slotot biztosítani a járatoknak - mondta Hardy Mihály.Feloldották az éjjeli repülőtérzárat, péntek reggel újra indít és fogad járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, bár sok reggeli járatot törölni kellett - közölte a Budapest Airport az MTI-vel.A tájékoztatás szerint csütörtök éjjel fél 12-kor megsérült a 2-es futópálya, és mivel az 1-es felújítás miatt zárva van, a repülőteret a műszaki hiba elhárításáig le kellett zárni.Összesen 14 éjjeli és hajnali járat nem érkezett meg Budapestre, a járatok Bécsben, Pozsonyban, Debrecenben szálltak le. Reggelre a járatokat üzemeltető személyzet szigorú szabályok szerint előírt szolgálati ideje lejárt, ezért a repülőgépek nem tudnak Budapestre repülni, ezért több reggeli járatot törölni kellett.Éjjel másik repülőtéren szállt le egyebek közt a Wizz Air londoni, madridi, lárnakai, Tel Aviv-i, malagai és barcelónai, valamit a Ryaniar bristoli járata is.A hajnali járatok közül a Wizz Air londoni, milánói, barcelonai, szentpétervári, valamint a Brussels Airlines brüsszeli járatát kellett törölni.Műszaki okok miatt péntekre virradóra átmenetileg nem fogad járatokat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.A Budapest Airport rövid bejelentésében előbb 3, később 5 órára jelezte azt, amikor a repülőtér várhatóan ismét rendelkezésre áll.A légikikötő internetes oldalán, a-n olvasható, hogy péntekre virradóra több gép státusza is "átrepült", azaz nem szállt le Budapesten.