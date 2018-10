Audi: elkezdődtek a bértárgyalások - mutatjuk, hol tart most az ügy

Audis vállalatvezetés – Tudatában vagyunk felelősségünknek munkatársaink irányába. Fotók: Mészáros Mátyás

A kisalfold.hu oldalunkon két hete– ha rákeresnek, olvashatják most is – az Audi Hungaria Független Szakszervezet elnökével készült interjút (Bértárgyalások – Forró ősz érkezik az Audiba?). A munkavállalói érdekképviselet céljai egyértelműek, a kérdés az, hogy azok találkoznak-e az audis vállalatvezetés szándékaival. Itt az idő ezt a kérdést tisztázni.Az elmúlt öt évben a munkatársak fizetései 39 százalékkal nőttek. Előtte azonban megpróbáltuk a lehetetlent: feltérképezni a hazai viszonyokat. Nem először futottunk neki, így tudtuk, hogy az autóipar fizetéseit nagyon nehéz teljes bizonyossággal és hiba nélkül összegyűjteni, leginkább azért, mert a konkurens cégek nem szívesen teszik ki magukat egy olyan összehasonlításnak, amelyből nem biztos, hogy ők jönnek ki győztesen. Semleges terepen most végre lehetett adatokat szerezni: arendelkezik Magyarország egyik legnagyobb fizetési adatbázisával, innen vettük az alábbi átlagfizetéseket.A számok aktuálisak, az autóipari szakmákra vonatkoznak, természetesen forintban értendők és a teljes éves jövedelem egy hónapra vetített, bruttó értékeit jelenítik meg. Szerelő, összeszerelő: 231.425, autószerelő: 248.520, autóvillamossági szerelő: 262.064, minőségellenőr: 273.541, fényező: 260.882, karosszérialakatos: 239.816, gép- és berendezéskezelő: 275. 293, gyártástervező: 366.503, karbantartó mérnök: 453.833, folyamatmérnök: 477.472.A hazai átlagbéreknél az Audi kétségkívül egy egész kategóriával jobbat kínál. Egy szakmunkás a győri vállalatnál értesüléseink szerint – a teljesítménytől és a vállalatnál töltött évektől függően – összesen (szintén a teljes éves jövedelmet egy hónapra levetítve) átlag bruttó 400 és 700 ezer forint között keres. Ide sorolható a fent említett kategóriák többsége az utolsó három munkakört leszámítva. Azokhoz – tehát a gyártásvezetőhöz, a karbantartó és folyamatmérnökhöz – ugyanis mérnöki végzettség szükséges, a mérnöki átlagkeresetek pedig az Audinál 700 ezer és 1 millió 100 ezer forint között vannak.Nyilván van "de", amelyre a szakszervezet hivatkozik, hogy ők a német anyavállalat fizetéseihez szeretnének közelíteni, de ennél a pontnál Lőre Péter, az Audi Hungaria kommunikációért és kormánykapcsolatokért felelős vezetője arra emlékeztet, hogy az elmúlt öt évben a munkatársak fizetései 39 százalékkal nőttek. "Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy vállalatunk az aktuális bértárgyalásokat is méltányos, versenyképes béremeléssel fogja lezárni. Tudatában vagyunk felelősségünknek munkatársaink irányába, de a régió gazdasági fejlődése vonatkozásában is."Ezt lenne jó most számokra lefordítani, hisz az Audi több mint 12 ezer munkatársát nyilván az érdekli, hogy hány százalékos emelést jelent a "méltányos" és "versenyképes" kifejezés. Lőre Péter egyelőre konkrét számokat nem mondhatott: "A tárgyalások korai szakaszában nem szerettük volna, hogy ellenőrizetlen információk kerüljenek ki a vállalat kapuin kívül."Úgy tudjuk, mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyelőre titoktartási nyilatkozat köti a tárgyalódelegáció tagjait. A vállalatvezetés abból indult ki, hogy "a munkavállalói oldal tárgyalódelegációja is erős mandátummal rendelkezik". Ez így van, de a négyfős szakszervezeti küldöttség önmaga nyilván nem dönthet 12 ezer emberről, ezért szorgalmazza ennek a titkosításnak a feloldását. Erre minden bizonnyal sor fog kerülni. A témát innen folytatjuk.