Augusztus 20. - Erdő Péter: Szent István világnézete ma is aktuális

Létkérdés, hogy olyan, a keresztény tradíciókra és magyar hagyományokra támaszkodó erős államot építsünk, amely képes biztonságot teremteni, érdekeit érvényesíteni és megteremteni a gyors fejlődés lehetőségét - jelentette ki a pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettes hétfőn a Szent István-napi díszünnepségen, Egerben.Varga Mihály hangsúlyozta:

Szent István államalapító tevékenysége minden tekintetben a fejlődést és haladást, a magyarok számára pedig az életet és biztos jövőt jelentette. A történelmi adottságainkból eredő alapokra az ő bölcsessége és életszentsége építette fel államiságunk és kereszténységünk szilárd és biztos épületét

- fogalmazott. A múltunk nagy eseményeire való emlékezés nem pusztán tiszteletadás, hanem önazonosságunk alapja, ami önbizalmat és erőt ad ahhoz, hogy helytálljunk a jelenben. Ma is csak erre támaszkodhatunk, ha nemzetként akarunk megmaradni Európában - tette hozzá.Hangsúlyozta: a kormány a Szent István-i elveket követve dolgozik, és hisz abban, hogy az anyaországi és külhoni magyaroknak egyaránt joga van emelt fővel vállalnia nemzeti hovatartozását, biztonságban élni és munkájukból tisztességesen megélni. Az eddigi eredmények pedig alátámasztják: igaza volt a kabinetnek, amikor a magyar emberek érdekeit mindenek fölé helyezve, velük összekapaszkodva kezdett hozzá egy erős Magyarország felépítéséhez."Így mindannyiunk jogos büszkesége, hogy hazánk ma már olyan állam, amelynek gazdasága gyors ütemben erősödik, az embereknek van megélhetést biztosító munkája és növekvő keresete" - mondta Varga Mihály.A pénzügyminiszter azt mondta: "eredményeinket annak is köszönhetjük, hogy merjük saját gazdaságpolitikánkat követni, nemet mondani a régi elveknek és időnként nemzetközi intézményeknek is". Mindezen a kabinet a továbbiakban sem változtat - tette hozzá, jelezve, hogy ma már biztos gazdasági alapra építjük a jövő terveit, melyek vezérgondolata, hogy Magyarország a legfejlettebb európai államok közé kerüljön. A múltunkból ránk maradt tudást, hagyományokat és az összetartozás érzését meg kell tartani, ahogyan történelmünk állandó megszakítottsága közepette is megőriztük Szent István örökségét és szellemiségét, amelynek legfőbb tartalma, hogy önálló nemzetként kell megmaradnunk Európában - mondta a miniszter.Habis László (Fidesz-KDNP), Eger polgármestere ünnepi beszédében kiemelte: minden magyar és magyarul gondolkodó ember Szent István örököse. Az egriek ezt duplán is elmondhatják magukról, hiszen hálásak lehetnek azért, hogy az államalapító több mint ezer éve püspökséget alapított a városban. Ezzel nem csupán Eger rangját emelte, hanem értéket teremtett, és irányt szabott a következő generációk számára - tette hozzá. Az ünnepséget követően Varga Mihály és Habis László elismeréseket adott át: a város díszpolgári címét idén Koltai Lajos Kossuth-díjas operatőr, rendező kapta.

Szent István királyunk által képviselt világnézet ma is aktuális, vagyis annak keresése, hogy a világmindenséggel és a mindenség feletti teljes léttel keressük a kapcsolatot, és ez alapján rendezzük az életünket

- mondta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek az M5 kulturális csatornának.A hétfő este sugárzott beszélgetésben elmondta, hogy Szent István felelősséget érzett népéért és az országért, cselekedeteit személyes keresztény hite vezérelte. Életútja nem a hit gyöngüléséről vagy elsikkadásáról szól, hanem annak erősödéséről, tisztulásáról - emelte ki.Hozzátette: Szent István megtalálta a módját annak, hogy ennek a népnek a kultúráját, az azonosságát az új körülmények között is meg lehet őrizni, és ez az összhang ma is igazodási pont. Ma is abban bízunk, hogy Szent István, a mi közbenjárónk figyelemmel kíséri ennek a népnek és országnak a sorsát és kéri a Mindenhatót, hogy jó irányba vezesse a történetünket, "adjunk olyan ösztönzéseket, amelyek ma is megfelelnek a további gazdagodásnak, az értékekben való erősödésnek" - fogalmazott Erdő Péter.Megfogalmazása szerint a kultúra is azt jelenti, hogy az egyén és a közösség élete egységes egésszé áll össze, és ennek a mélyén, a középpontjában van valami világnézet, ami megmutatja, minek van értéke és értelme. Örvendetesnek nevezte, hogy vannak ünnepeink, amelyek emlékeztetnek minket ezekre a nagyobb összefüggésekre. Az esztergom-budapesti érsek beszélt a hit családon belüli megéléséről, amellyel kapcsolatban kiemelte: fontos, hogy a hitünket családon és a közösségen belül is visszaigazoljuk, erősítsük, hiszen ezt látva a gyerekek megértik, hogy az élet minden területére van válasza a hitnek."Ez boldogabbá és gazdagabbá teszi az életet" - emelte ki.Erdő Péter rámutatott arra, hogy a Szent Jobb-körmeneten nemcsak "kedves halottunkat" siratjuk, hanem arra is emlékezünk, hogy Szent István életének nagy harcát egy végérvényes győzelemmel harcolta végig, tehát olyan életet ajánlott fel Istennek, ami az ember számára a legnagyobb győzelem, mert a keresztény tökéletességet tudta megélni. "Ebben az örömben indulunk el minden évben" - mondta.A bíboros úgy fogalmazott:

ha Szent Istvánra gondolunk, akkor tükröt tart elénk, hogy mennyire érezzük magunkat felesősnek ma a közösségünkért, mennyire keressük Isten akaratát, és milyen személyes áldozatot hozunk, hogy teljesítsük ezt az akaratot. Újra és újra ösztönző és megújító egy ilyen körmenet

- tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy a hívő embernek milyen utakon kellene elindulnia, hogy tevékenyen hozzájáruljon a keresztény Európa megőrzéséhez, Erdő Péter azt mondta: a Tízparancsolat és a két útról szóló tanítás a kereszténység legrégebbi kincse. Amit az emberi közösség életében a legszélesebb egyetértésben jónak tartunk, az benne van ebben a két írásban.A Tízparancsolat nem pusztán a kinyilatkoztatás kincse, hasonló viselkedési szabályokat nagyon sok nép hagyományaiban is találunk. Az emberiség ha jóindulattal keresi az igazságot, akkor a legalapvetőbb kérdésekben eljut a helyes út felismeréséig."Ez a mi igazi bizalmunknak az oka a gyakorlatban, mert nem pusztán egy vallás, nem egy kanonizált világnézet az, amin alapulhat egy társadalmi egyetértés" - fejtette ki, hozzátéve: ha a jó szándék és a tisztelet megvan, ki tud alakulni egy olyan együttélés, amelyre már építeni lehet, ebben újra bízni kell itt Európában és másutt is.Erdő Péter szerint Isten megajándékozott minket azzal a képességgel, hogy a számunkra a szükséges ismereteket megszerezzük, az életünkben aktuális döntéseket meg tudjuk hozni. Ha ebben nem bízunk, akkor az értékes cselekvésnek, az építő munkának az összefüggése vész el. A bizalom szükséges tényező az életünkben, amit a hit és tágabb világnézet tud megadni, és ebben a vonatkozásban igazán nagy Szent István öröksége - hangoztatta a bíboros.Erdő Péter beszélt az eucharisztikus világkongresszusról, amelynek előkészületei jól haladnak. Ennek kapcsán elmondta, ősszel számos találkozót és tudományos konferenciát tartanak. A bíboros beszélt arról is, hogy az augusztus 20-i ünnepségeken részt vesz Besara Butrosz Rai antiókhiai maronita pátriárka, a libanoni keresztények vezetője is.Erdő Péter az egyházvezetőről azt mondta, a pátriárka átéli az ottani helyzet minden nyomorúságát és veszélyét, hiszen tudvalévő, hogy Libanonban rengeteg a menekült. Jelezte: az ottani egyházi vezetők mindig azt mondják, hogy a hívek maradjanak hűek őseik földjéhez, maradjanak hűek ősi kereszténységükhöz.A bíboros, prímás megemlítette, hogy mi magyarok is próbálunk segíteni a lehetőségeinkhez képest, a katolikus egyház többször rendezett karitatív gyűjtést. A pátriárka látogatása azt mutatja, hogy szoros a testvéri kapcsolatunk és megbecsülik a segítőkészséget és az őszinte segíteni akarást, ami fontos, mert a keresztények egyetlen nagy családot alkotnak - mondta Erdő Péter.Lángoló szabadságszeretet, rendíthetetlen hit és könyörtelen pragmatizmus, ez a Szent István-i örökség - mondta a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára augusztus 20-i ünnepi beszédében Veszprémben hétfőn. Orbán Balázs hangsúlyozta: Szent István öröksége nem függ helytől és időtől, mindig és minden körülmény között megállja a helyét, 1000-ben ugyanúgy, mint 2018-ban. Éppen ezért szerinte a jó magyar politika célja sem lehet más ma, mint volt az államalapítás korában. Úgy fogalmazott: a jó politika ma is a magyarok megvédéséért és gyarapodásuk elősegítéséért dolgozik. Ehhez elsődlegesen független Magyarországra, a belpolitikában akaratra, hitre és egységre, a külpolitikában pedig stabil szövetségi rendszerre és kivívott mozgástérre van szükség - emelte ki. Bár Orbán Balázs szerint "nehéz idők vannak mögöttünk" és "a 20. század nem a magyarok évszázada volt", a jelen és a jövő rendkívül sokat ígérő. A magyar nép adottságaival, a Szent István-i felismerések és tanítások követésével néhány évtized függetlensége, békéje, egysége rég nem látott erős és büszke Magyarországot hozhat - mondta a politikus.Államalapító Szent István királyunk több mint ezer éve sziklára helyezte a fiatal magyar nép jövőjét, amikor arról döntött, hogy a keresztény hit és az abból fakadó életszentség a fenntarthatóság biztosítéka - mondta Német László, nagybecskereki megyéspüspök a Szent István-nap alkalmából megtartott ünnepi szentmisén, hétfőn Budapesten. Német László, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnöke homíliájában kijelentette: Szent István ma is példakép számunkra; mi magunk vagyunk látható jele jó döntésének.

Maradjunk ezeréves kárpát-medencei jelenlétünk biztos szikláján, járjunk az életszentség útján, és mutassuk meg, hogy a szeretet erősebb minden félelemnél, úgy ahogy ezt Jézus nekünk megmutatta kereszthalában és feltámadásában"

Fotó: MTI

Fotó: MTI

- fogalmazott.A "szót" fogadásról, isten igéjének megfogadásáról, "isten Szavának befogadásáról" beszélve azt mondta: mi magyarok szerencsések vagyunk, hiszen "itt siet példaképként segítségünkre Szent István királyunk, Magyarország fővédőszentje".A püspök kiemelte: a kor embere elé azt az Istvánt szeretné példaképként állítani, aki elsősorban bátor döntésével alapított államot. Mint elmondta, Szent Istvánnak dönteni kellett, hogy a Közép-Európában lábat vető magyarság véglegesen is itt ezeken a tájakon, ezen a földön maradhasson. Célja - modern nyelven mondva - a fenntarthatóság volt, amit ma is nagyon fontosnak tartunk, úgy a személyes, mint a társadalmi életben - tette hozzá. Az akkori Európában még nem létezett a gyors hírek világa, de voltak kommunikációs csatornák, a hírek hónapokig utaztak, mire célba értek. Akkor is voltak hamis és álhírek, összeesküvések. Az igazság kiszűrése és a helyes döntés akkor sem lehetett egyszerű - mutatott rá Német László.Hangsúlyozta: az azonban, hogy mi ma itt ünnepelhetünk, arról tesz tanúságot, hogy Szent Istvánnak sikerült jól tájékozódni és jó döntést hozni, amikor Róma felé fordult, és népét a római kereszténység felé indította útnak. Jó döntés volt, még akkor is, ha ez a kezdetek kezdete volt. Tudjuk, hogy István halálakor nem hagyott maga után biztos államot, azonban maga után hagyott egy biztos alapot - tette hozzá a püspök. Mint mondta, Szent Istvánnak a bátorság mellett szüksége volt nyitottságra, és "úgymond olyan idegen kapcsolatokra, amelyek a keresztény gyökereket erősítették".A fenntarthatóság ma is állandó nyitottságot, a szív nyitottságát feltételezi, a lelkek megkülönböztetésének adományát - hangsúlyozta Német László. Azt mondta: az idők változnak, mint ahogy a talaj is változik. "A szót fogadó, az isten igéjét befogadó emberek azonban arra vannak meghívva, hogy a változó időkben, a változó talajba úgy vessük, úgy hirdessük isten szavát, hogy az életet és gyógyulást jelentsen. Isten igéje nem az állandó leltározás tárgya, nem az értékek leltározására szólít fel, hanem azok szüntelen gyakorlására. Szent István királyunk döntése a keresztény értékek szüntelen gyakorlására készítette elő a talajt" - mondta a püspök.Német László rámutatott, a helyi egyházak alapítása, a templomok építése, az intézményes egyház megszervezése a Kárpát-medencében, mind-mind azt a célt szolgálták és szolgálják ma is, hogy "mi magunk, a Szentlélek templomai, személyesen is és közösségileg is egyre inkább élő templomokká váljunk". "A Szentlélek templomaiban pedig világosság uralkodik, nem a sötét érzelmek tengere, a félelmek sokasága. Ebben az élő templomban pedig az életszentség az, amelyre törekednünk kell, ha hűek akarunk maradni a Szent István-i örökségéhez" - fogalmazott.A Szent István-bazilika előtti, zsúfolásig megtelt téren az ünnepi szertartást Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutatta be Béchara Boutros Rai bíborossal, a maronita egyház pátriárkájával. Erdő Péter köszöntőjében azt mondta: Szent István napja a bizalom ünnepe. A hálaadásé azért, hogy mindmáig megmaradtunk. A kérésé, hogy az isteni gondviselés őrizze, Nagyasszonyunk és első szent királyunk pártfogása segítse népünket a jelenben és a jövőben. Szent István keresztény hite alapján találta meg népünk helyét a világban és a történelemben. Úgy kapcsolta a magyarságot az európai népek nagy családjába, hogy közben megerősítette, megvédte sajátos örökségét és azonosságát - mondta Erdő Péter.A szentmisén Erdő Péter megáldotta az új kenyeret. A miséző pódiumon jelen volt az orosz ortodox egyház, a kopt egyház, a református és az evangélikus egyház képviselője. A szertartás a Szent Jobb-körmenettel zárult. Szent István jobb karjának kézfejereklyéjét a honvéd koronaőrség hordozta, előtte vonultak az Apostoli Szentszék által elismert lovagrendek, szerzetesek és a papság, a püspöki konferencia tagjai, a Szent Jobb mögött Erdő Péter és a maronita egyház pátriárkája, továbbá a közjogi méltóságok és állami tisztségviselők, a diplomáciai testület tagjai, majd népviseletbe öltözött hívek, végül plébániai csoportok zárták a menetet. A körmenet - az elmúlt évekhez hasonlóan - a Zrínyi utca-Október 6. utca-József Attila utca-Széchenyi István tér-Zrínyi utca útvonalon haladt.A szentmisén részt vett Áder János köztársasági elnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, Darák Péter, a Kúria elnöke, Tarlós István főpolgármester, Schmitt Pál volt államfő, Boross Péter volt miniszterelnök, Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, Mádl Dalma, Mádl Ferenc volt köztársasági elnök özvegye, Antall Józsefné, Antall József volt miniszterelnök özvegye, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára.

Augusztus 20-án egy olyan ország születésének napját ünnepeljük, amelynek építőmunkásai között ott voltak a nemzetiségek is

- mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfőn a Tolna megyei Kismányokon.Potápi Árpád János a helyi német nemzetiségi tájház avatásán hozzátette: több mint ezeréves történelmünk során számtalanszor bebizonyosodott, hogy a német nemzetiségben olyan hazafiakat tisztelhetünk, akik közös értékeinket, kultúránkat, nyelvünket és egységes nemzetünk erejét gyarapítják.

Magyarország, amelynek fennállásáért hálát adunk Ógyallától Szabadkáig, Vancouvertől Sidney-ig a mi közös alkotásunk, benne van a németek keze munkája, áldozatvállalása, hite"

Magyar nemzeti színű fényfestést kapott egy kínai felhőkarcoló



Az államalapítás tiszteletére magyar nemzeti színű fényfestést kapott Csungking egyik legmagasabb felhőkarcolója - tájékoztatta a magyar főkonzulátus hétfőn az MTI-t. Közleményük szerint augusztus 20-án este a magyar zászló lobogott interaktív fényjáték keretében a világ legnépesebb városa, Csungking központjának 61 emeletes felhőkarcolóján, majd tűzijáték következett. "A 33 milliós város lakossága ezáltal virtuális ízelítőt kapott a hagyományos magyar ünneplési formából" - közölte a főkonzulátus, amely kezdeményezte a díszkivilágítást.

- fogalmazott.Mint mondta, talán más a nyelvünk, mások a szokásaink, de a szenvedélyünk közös: több mint egy évezrede együtt dolgozunk azért, hogy legyen egy olyan ország, amelyet az otthonunknak mondhatunk. Az államtitkár úgy folytatta: történelmünk sorsfordulói bőven adtak alkalmat, hogy ez a közösség megmutassa, mennyire mélyen gyökerezik az ereje. A tájház bizonyítéka annak a szüntelen ragaszkodásnak, amelyet nem tudott elpusztítani a 20. század kegyetlensége, hiszen a németek, az üldöztetések, a kitelepítések borzalmai ellenére is kitartottak Kismányok mellett. A településen élő németek büszkén őrzik identitásukat - jegyezte meg.Potápi Árpád János hangsúlyozta, Magyarország mindig is hirdette az itt élő nemzetiségek erejét. Utalt Szent István intelmeire, amelyben az államalapító azt mondja, hogy gyenge az az ország, amelyik egyhitű, és egy nép lakja. A tájházat, amely bemutatja a 320 lakosú település és a térség sváb viseleteit, a kismányoki német nemzetiségi önkormányzat alakította ki. A községet az 1710-es években népesítették be sváb telepesek. A németajkú lakosság nagy részét 1946 és 1948 között kitelepítették. A tájház avatása után a mintegy száz ünneplő az evangélikus templom falán 2008-ban elhelyezett táblánál emlékezett a "kiűzetésre".Az LMP szerint új alapokra kell helyezni a magyar állam jövőjét. Ezt emelte ki az ellenzéki párt augusztus 20. alkalmából az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében. "Valódi megoldásokkal kell segíteni a magyar családokat és a helyi közösségeket, minden ötödik adóforintot az oktatásra kell fordítani, az Európa elleni hadjárat helyett pedig azért kell dolgozni, hogy erős nemzetállamok alkossanak egy erős Európát, amely választ tud adni a 21. század kihívásaira" - szorgalmazták. Azt írták: augusztus 20-án minden magyar állampolgárt is ünneplünk, határokon innen és túl. A nemzeti összetartozás alapja az egymás iránti tisztelet, "nem a nemzeti jelképek kisajátítása" - jegyezték meg. Az LMP szerint Magyarország akkor lehet sikeres ország, ha a családoknak és a helyi közösségeknek megvan a lehetőségük arra, hogy a kezükbe vegyék a sorsukat, és beleszóljanak a jövőjüket érintő döntésekbe. "Az állampolgárokra partnerként és nem eszközként kell tekinteni" - fogalmaztak, hozzátéve: "a féktelen központosítás és a hatalmi logika helyett a kölcsönös bizalom megteremtése a helyes út hazánk számára".

Sok ilyen ünnepet kívánok az országnak, sok ilyen születésnapot"

- értékelte az augusztus 20-ai programsorozatot Kovács Zoltán kormányszóvivő hétfő délután a Magyar Ízek Utcáján."Az elmúlt két és fél nap a szervezők részéről várt formában, zökkenőmentesen zajlott. Több száz, sőt ezer ember munkája van abban, hogy a különböző helyszíneken, a Clark Ádám téren, a Várkert bazárban, a délelőtti vízi- és légiparádén és a tisztavatáson minden flottul ment. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, a repülők külön megköszönték, hogy +intéztünk nekik szélcsendet+, az előrejelzések pedig egyelőre azt mutatják, hogy az esti tűzijátékot sem veszélyezteti semmi" - mondta el az MTI-nek Kovács Zoltán.A Szent István-napi ünnepségek részeként a háromnapos gasztronómiai eseményt, a Magyar Ízek Utcáját a Budai alsó rakpart Várkert Bazár előtti részén rendezik. Idén a fűszereké a főszerep, számos fűszerkészítő és -termelő mutatkozik be, és a vendéglátósok is készítenek egy-egy erősn fűszeres ételt. A magyar konyha különleges fűszerei közül találkozni lehet a lestyánnal, a csomborral, a rozmaringgal, a tárkonnyal és a fűszerpaprikával. Meg lehet kóstolni Magyarország tortáját, a Komáromi kisleányt, Magyarország cukormentes tortáját, a Három kívánságot, valamint a Szent István-napi kenyérverseny győztes cipóit is. A magyar pékek három kategóriában - innovatív, teljes kiőrlésű és fehér búzakenyér - versenyeztek.A Szent István-napi fehérkenyér a Várhegyi Deres lett, az innovatív kategória legjobbja egy mézalmás rozskenyér, a teljes kiőrlésűek között pedig a Hajsza névre keresztelt kenyér győzött, amely tönkölyből, rozsból és zablisztből készült. Idén százötven kiállító, élelmiszer-termelő és -előállító, illetve vendéglátós települt ki portékáival a helyszínre. "Évről évre változik a kínálat. A magyar ízek felfedezését támogató kezdeményezés a 2010-es évek elején kezdődött. A cél az volt, hogy a magyar hagyományokat, adott esetben újragondolva, népszerűsítve hozzá tudjunk járulni ahhoz, hogy ezeket az értékes, részben elfeledett vagy elfeledésre ítélt ételek és ízek újra ismertté váljanak" - emelte ki a kormányszóvivő.A zavartalan napsütésnek köszönhetően több ezren látogattak ki a Magyar Ízek Utcájára, ahol a magyar gasztronómia iránt rajongók biztosan megtalálják számításaikat. A magyar kolbászok, sajtok, bográcsban rotyogó egytálételek, húsos tálak mellett rácson grillezett pontyot, különleges édességeket is megkóstolhatnak a látogatók. Délutánonként és esténként könnyűzenei koncertek szórakoztatták a közönséget. "Ez a nap a nyarat záró, illetve a politikai- és munkaszezon kezdete előtti időszak kiemelkedő eseménye, amely nemcsak az ide látogató magyarok, hanem a nagyszámú turista számára is igazi látványosság. Az esti tűzijáték pedig most már nemcsak magyarországi, hanem nemzetközi hírnévvel bír: olyan esemény, amelyre külön érkeznek az emberek. A Duna-parti hotelek kihasználtsága ezért gyakorlatilag százszázalékos" - tette hozzá Kovács Zoltán.Az este 9 órakor kezdődő budapesti tűzijáték ideje alatt a Lánchídról és a Dunáról, uszályokról lövik majd fel a rakétákat, több mint hatezret. A fényparádét az előrejelzések szerint az időjárás nem zavarja meg. Kellemes, enyhén szeles időt jósolnak, ami tűzijáték idején ideális, a keletkező füstöt ugyanis az enyhe szél elfújja.

István király alapvető üzenete egyértelmű: állammá alkotta a Kárpát-medencét, hogy ezzel biztosítsa népünk, nemzetünk, a magyarság megmaradását

Emmi: nevelőszülők és gyerekek hajókról nézhették végig a vízi és légi parádét



Több mint 1500 nevelőszülő és általuk nevelt gyerek nézhette végig hajókról délelőtt az ünnepi vízi és légi parádét - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) hétfőn az MTI-vel. A hajókirándulást a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. szervezte. Közleményük szerint a hajók indulásakor Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára megköszönte a nevelőszülők nemzetépítő munkáját. Hangsúlyozta, hogy a nevelőszülők példát mutatnak a társadalmi felelősségvállalásra.

A nevelőszülők nemcsak "passzív szemlélői egy társadalmi problémának", hanem segítenek annak megoldásában azzal, hogy amíg egy gyermeket különböző okok miatt nem helyezhetnek vissza vér szerinti családjához, addig megfelelő környezetet biztosítsanak neki - mondta. Az államtitkár bejelentette: a nevelőszülői munkát ősztől országos kampány népszerűsíti, amelybe ismert emberek, közéleti személyiségek, zenekarok is bekapcsolódnak. A kampány középpontjában azok a gyerekek állnak majd, akik valamilyen gyámügyi védelem alatt állnak. Ez több mint 23 ezer 8 és 25 év közötti gyermeket és fiatalt jelent. A kampányhoz országszerte figyelemfelhívó akciók is kapcsolódnak majd. A kormány elkötelezett a nevelőszülői hálózat működésének megerősítése mellett - szögezte le az Emmi. Közölték: a magyar kormány 2014-ben vezette be a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt, korábban az egy gyermekről gondoskodó nevelőszülő 15 ezer forintot kapott, jelenleg ez az összeg 60 ezer forint, három gyermeknél pedig 45 ezerről 120 ezer forintra nőtt ez a juttatás. Kiemelték továbbá, hogy jövőre tovább emelkedik a nevelőszülői hálózatok és a nevelőszülők támogatása, 2019-ben e célra 850 millió forinttal több jut.



Több mint 1500 nevelőszülő és általuk nevelt gyerek nézhette végig hajókról délelőtt az ünnepi vízi és légi parádét - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) hétfőn az MTI-vel. A hajókirándulást a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. szervezte. Közleményük szerint a hajók indulásakor Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára megköszönte a nevelőszülők nemzetépítő munkáját. Hangsúlyozta, hogy a nevelőszülők példát mutatnak a társadalmi felelősségvállalásra.A nevelőszülők nemcsak "passzív szemlélői egy társadalmi problémának", hanem segítenek annak megoldásában azzal, hogy amíg egy gyermeket különböző okok miatt nem helyezhetnek vissza vér szerinti családjához, addig megfelelő környezetet biztosítsanak neki - mondta. Az államtitkár bejelentette: a nevelőszülői munkát ősztől országos kampány népszerűsíti, amelybe ismert emberek, közéleti személyiségek, zenekarok is bekapcsolódnak. A kampány középpontjában azok a gyerekek állnak majd, akik valamilyen gyámügyi védelem alatt állnak. Ez több mint 23 ezer 8 és 25 év közötti gyermeket és fiatalt jelent. A kampányhoz országszerte figyelemfelhívó akciók is kapcsolódnak majd. A kormány elkötelezett a nevelőszülői hálózat működésének megerősítése mellett - szögezte le az Emmi. Közölték: a magyar kormány 2014-ben vezette be a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt, korábban az egy gyermekről gondoskodó nevelőszülő 15 ezer forintot kapott, jelenleg ez az összeg 60 ezer forint, három gyermeknél pedig 45 ezerről 120 ezer forintra nőtt ez a juttatás. Kiemelték továbbá, hogy jövőre tovább emelkedik a nevelőszülői hálózatok és a nevelőszülők támogatása, 2019-ben e célra 850 millió forinttal több jut.

- mondta Fekete Zsolt (MSZP-DK-Tarjáni Városlakó Egyesület), Salgótarján polgármestere az államalapítás tiszteletére rendezett városi ünnepségen hétfőn.A polgármester hangsúlyozta: nincs ehhez fogható tett a magyar történelemben, bár sok feledhetetlen, nagy és kiváló vezetője volt a magyarságnak az elmúlt ezer évben. Mégsem érhet fel semmilyen kemény és megfeszített munka, zseniális diplomáciai képesség ahhoz, hogy első királyunk országgá építette hazánkat - tette hozzá. Fekete Zsolt azt mondta, hogy Szent István egyik legfőbb erénye a türelem volt, amely ma oly sokszor hiányzik, ahogyan az együttérzés és a megértés is. Nézzünk végig családunkon, kapcsolatainkon, közösségeinken, városunkon, országunkon, a nagyvilágban: viszályok, széthullott családok, bűncselekmények, politikai harcok, az arctalan odamondások, a mindent jobban tudok életérzés, az érzéketlen véleményformálás korát éljük, egyre inkább bezárkózva, miközben társadalmunk csendben a széthúzás útjára lépett - fogalmazott Salgótarján vezetője, hozzátéve: újra kell tanulni a párbeszédet, a türelmet, a megértést, mert akárhol élünk, becsülettel erősítenünk kell nemzetünket.Fekete Zsolt szólt arról is, hogy a dicső napok mutatják az irányt: alázattal, nemes lélekkel, kitartó, küzdelmes munkával elérhetjük kitűzött céljainkat. A koszorúzási ünnepség után a Fő téren megszentelték az új kenyeret.Kárpátalja-szerte számos helyszínen emlékezett meg hétfőn az ukrajnai megye magyarsága államalapító Szent Istvánról; a központi ünnepséget a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ezúttal is a Técsőhöz közeli Aknaszlatinán tartotta. Az aknaszlatinai Szent István római katolikus templomban ünnepi szentmisével és az új kenyér megáldásával kezdődő, majd az államalapító királynak a templomkertben felállított szobránál folytatódó ünnepségen Szilágyi Mátyás, Magyarország beregszászi konzulátusának főkonzulja azt emelte ki, hogy augusztus 20-ának különös jelentősége és üzenete van a kárpátaljai magyarság számára.Hangsúlyozta, Magyarország minden lehetséges és törvényes eszközzel védelmezi a kárpátaljai magyar nemzeti közösség érdekeit. Emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány az előző években jelentős erőfeszítéseket tett a gazdaság, a helyi infrastruktúra, a kulturális élet és az oktatási intézményrendszer fejlesztése érdekében.

Az előttünk álló időszakban még ennél is többet szeretnénk és fogunk is tenni a közösség jogainak megőrzése érdekében: következetes és tervszerű erőfeszítéseket teszünk mind a kétoldalú államközi kapcsolatokban, mind a nemzetközi szervezetek szintjén, a NATO és az Európai Unió lehetséges fórumain, az EBESZ-ben és az Európa Tanácsban"

- szögezte le a diplomata, hangsúlyozva, hogy a kárpátaljai magyarság mindig számíthat az anyaországra.Kárpátalja sok magyarlakta településén tartanak augusztus 20-ai ünnepséget, közülük az egyik legjelentősebb a Szent István napi búcsú, amelyet a beregszászi járási Mezőgecsén tartott meg hétfőn a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet. A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet a történelmi egyházakkal közösen hétfő este Ungváron, a vár belső udvarában tartja meg hagyományos Szent István napi ünnepségét.A győzelem és a siker örömünnepének nevezte augusztus 20-át Debrecen polgármestere hétfőn, a helyi Szent István dombormű megkoszorúzása alkalmából rendezett önkormányzati ünnepségen. Papp László (Fidesz-KDNP) azt mondta, ezen a napon nem elvesztett forradalomra, vagy szabadságharcra emlékezünk, hanem "a bölcsességre, az előrelátásra, egy időtálló műre, amelyet államiságnak nevezünk".

Megemlékezünk a magyarság egységbe kovácsolásának tudatos politikájáról, az európai fennmaradást kizárólagosan biztosító keresztény út kijelöléséről és védelméről"

- tette hozzá.Úgy vélte, augusztus 20. ilyenformán nemcsak egyetlen személyről, vagy eseményről szól, hanem átfogja egész történelmünket, "az elmúlt évezred örömeit és bánatait, és erőt ad a Kárpát-medence, sőt a világ magyarságának". A polgármester szerint Szent István erős Magyarországot kívánt örökül hagyni utódainak, és "az ő példáját szemünk előtt tartva mi is erős Magyarországot és erős Debrecent akarunk örökül hagyni utódainknak". Papp László bejelentette: kezdeményezi, hogy Debrecen köztéri szoborral fejezze ki háláját Szent István államalapító és országépítő munkája előtt, és a város közgyűlése vállaljon kötelezettséget a szobor felállítására.A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének száztagú küldöttségét köszöntötte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten. Potápi Árpád János a Duna-palotában tartott beszédében kiemelte: igen sok településről érkeztek Budapestre Szent István király ünnepe alkalmából azok, akik vették a fáradságot az útra. Hangsúlyozta: a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság azért támogatja ezt az utat, mert a csángók mindent megtesznek, hogy a csángó magyar hagyományokat megőrizzék és továbbadják gyermekeiknek, unokáiknak. A budapesti úttal igyekeznek honorálni ezt a munkát - mutatott rá Potápi Árpád János.Csak annak az európai nemzetnek lehet jövője, amely nem hagyatkozik külső forrásra, és önerejéből képes megújulni - mondta Áder János köztársasági elnök hétfőn a Magyar Szent István Rend kitüntetés ünnepélyes átadásán, a Sándor-palotában.Az államfő beszédében hangsúlyozta, a Szent István Rendet évről évre olyan kiváló magyarok kapják, akik tehetségükkel és munkájukkal, adottságaikkal és szorgalmukkal a maguk egyéni útját járva igazságokra találnak. A köztársasági elnöktől idén Demény Pál népességkutató, demográfus vehette át a kitüntetést, aki - a köztársasági elnök szavai szerint - egész életében arra keresett választ, hogy az ember legszemélyesebb döntése, a családalapítás, gyermekvállalás miként hat a nagyobb közösségre: egy népcsoportra, egy nemzetre, egy földrészre, egy történelmi korszakra.Áder János elmondta, Demény Pál szerteágazó tapasztalatai világosan megmutatják, hogy csak annak a nemzetnek van jövője, amely érzékeny szemlélettel el tudja érni, hogy megszülessenek a gyermekek, akikre a szüleik eredendően vágynak, s akik a közösség túlélését jelentik. Kiemelte, Demény Pál eredményekben és elismerésekben gazdag tudományos pályafutás birtokában "ma önmagával szembesíti az immáron valóban vénséges Európát". Kérdése, hogy Európa túlélve megannyi kataklizmát, éppen a minden korábbinál hosszabb életet és nagyobb bőséget kínáló, békés jólét korában veszíti el reprodukciós képességét, és számolja fel lassanként önmagát - fejtette ki az államfő.

Ha Európa más jövőt szeretne leszármazottai számára, a cselekvés órája nem sokáig halogatható"

Fotó: MTI/Mohai Balázs

- idézte Áder János a kitüntetettet, majd szintén Demény Pál egyik írását felidézve hozzátette, a tartós és rohamos népességfogyás végső soron olyan, mint egy "kollektív nemzeti és civilizációs öngyilkosság".A köztársasági elnök köszönetet mondott Demény Pálnak, amiért "mind a mai napig a tudomány tényeivel figyelmezet minket: döntéseinket ne csak érzelmekkel, rövid távú politikai vagy gazdasági haszonnal mérjük". Életműve annak ékes bizonysága, hogy a népességtudomány célokat és érveket adhat a döntéshozók kezébe - mondta Áder János, aki arra kérte a kitüntetettet, nemzetközi tekintélyével, továbbra is segítse, hogy a tudomány és a politika együtt szolgálhassa a közjót.A kitüntetés átadásakor felolvasott laudációban közölték, Demény Pál a modern demográfia egyik legelismertebb nemzetközi szaktekintélyeként, a magyar tudományosság jó hírnevét világszerte erősítő kutatói és oktatói pályája, valamint a népességfogyás megállítására is megoldást kereső nagy hatású tudományos életműve elismeréseként vehette át a Szent István Rend kitüntetést. Hangsúlyozták, a történelem, a szakmai tapasztalat és a jelen folytonos vizsgálata Demény Pállal azt mondatja, hogy a népesség keveredése, a ki- és bevándorlás a nemzetek hosszú távú gondjait nem oldja meg. A kulcs a családok kiszámítható támogatásában van, csak általuk érhetünk el nagyobb szolidaritást, amikor - megfogalmazása szerint - "az egyéni (..) döntések összeredménye harmóniában van a nemzet, sőt a globális társadalom érdekeivel" - hangzott el a laudációban.Demény Pál demográfus, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a University of Hawaii volt professzora, a New York-i Population Council volt tudományos főmunkatársa, a Population and Development Review alapítója és volt főszerkesztője. A kitüntetési ceremónián jelen volt többek között Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, Darák Péter, a Kúria elnöke, Erdő Péter bíboros, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint a kormány több tagja.

Büszkeséggel és örömmel fogadom a kitüntetést, ugyanakkor az én koromban azok a személyes érzelmek, amelyeket ez a nagy megtiszteltetés kivált, csupán másodlagosak, amit fontosnak tartok, az a remény, hogy az elismerés élesebben ráirányítja a magyar nagyközönség figyelmét az ország demográfiai problémáira, mindenekelőtt elégtelen születési arányszámaira

Fotó: MTI/Mohai Balázs

- hangsúlyozta az MTI-nek Demény Pál György demográfus, közgazdász, aki augusztus 20-án Áder János köztársasági elnöktől a legmagasabb állami kitüntetést, a Magyar Szent István Rendet vehette át.A 85 éves tudós a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a University of Hawaii volt professzora, a New York-i Population Council volt tudományos főmunkatársa, a Population and Development Review alapítója és volt főszerkesztője. Demény Pál György szerint noha manapság már sok szó esik erről a statisztikai tényről, a népességváltozás azonban évről évre alig észrevehető."A status quo fenntartása azonban olyan demográfiai lejtőt eredményez, amely hosszú távon nemzeti megsemmisüléshez vezet" - jegyezte meg a szakember. Mint mondta, a születések száma egyéni döntések eredménye és a döntések szabadsága alapvető, meg nem kérdőjelezhető személyes jog. Ugyanakkor összességükben ezeknek a döntéseknek harmóniában kell lenniük a közérdekkel. "Ennek megteremtése a népességpolitika feladata. Magyarország, európai összehasonlításban bőkezűen támogatja a családokat, növelve a gyermekvállalási kedvet és a valószínűséget, hogy a kívánt gyermekek megszülessenek és egészséges, jól képzett felnőttekké váljanak" - húzta alá a demográfus.Kiemelte:

Európában példamutató módon a magyar politika kitűzött célja egy olyan termékenységi szint elérése, amely hosszú távon biztosítaná a népességszám stabilizációját.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A cél eléréséhez szükséges intézmények hatékonyságának növeléséről szólva Demény Pál György fontos feladatnak nevezte a gyermekbarát kulturális változás elősegítését, az anyagi támogatások további növelését, valamint az új eszközök bevezetésének napirendre kerülését. "Több mint fél évszázados tudományos munkásságom, az 1961-es princeton-i közgazdasági doktorátusomtól kezdve legfőképpen ennek az előmozdítását szolgálta" - mutatott rá a szakember, megemlítve három olyan unortodox javaslatát, amelyek születést ösztönzők, ugyanakkor általános politikai és etikai érvekkel is alátámasztottak."Az egyik szavazati jogot adna minden állampolgárnak, korra való tekintet nélkül. A kiskorúak szavazati jogát édesanyjuk vagy ritka esetben nevelőszülőjük, gyakorolná. Egy másik javaslatom visszaállítaná a tradicionális társadalmakban egykor meglévő kapcsolatot az időskorúak anyagi biztonsága és felnevelt gyermekeik gazdasági teljesítménye között. Egy harmadik javaslatom megteremtené a teljes támogatottságú anyaság intézményét sokgyermekes családok számára" - fejtette ki.A demográfus szerint ezekre a reformokra megérett az idő és ha Magyarország élen járna a bevezetésükben, az példaként szolgálna sok más alacsony termékenységű ország számára, különösen Európában. Mint fogalmazott, "Európa demográfiai marginalizációja a világ össznépességén belül elkerülhetetlenül folytatódni fog a 21. század folyamán. Ami elkerülhetetlen, azon felesleges sajnálkozni. Európa fő feladata - mint Magyarországé is - a demográfiai lejtőn való megállás és ily módon a hosszú távú népességstabilizáció biztosítása, saját népességének vitalitására támaszkodva. Ha a politikai bátorság és akarat meg van erre, a cél elérhető" - jelentette ki.Rendkívüli érdeklődés mellett zajlanak az augusztus 20-i állami rendezvények - tájékoztatta a Kormányszóvivői Iroda hétfőn az MTI-t. Közleményükben azt írták: jó hangulatban, nagy érdeklődés mellett zajlanak az "Isten éltessen, Magyarország!" szlogennel megrendezett állami rendezvények.Megteltek a rakpartok érdeklődőkkel a Duna Országház előtti szakaszán a vízi és légi parádé idejére. Az elmúlt napokban több tízezren látogattak ki az idén - a hosszú hétvégére való tekintettel - háromnaposra tervezett rendezvényekre. A programok késő estig tartanak, a hagyományos augusztus 20-i tűzijáték este 9 órakor kezdődik. Az Országház 12 és este 7 óra között várja az érdeklődőket. Este 6 órától a Petőfi Rádió jóvoltából kívánságlánc indul a Duna mindkét szakaszán. A programra látogatók a budai alsó rakparton, a Clark Ádám tér és a Döbrentei tér között végigsétálhatnak a Magyar Ízek Utcáján is, ahol az érdeklődők a Kárpát-medence jellegzetes ételei mellett megkóstolhatják Magyarország tortáját, Magyarország cukormentes tortáját, valamint a Szent István-napi kenyérverseny győztes cipóit is. A koncertekkel színesített Magyar Ízek Utcája éjfélig várja a látogatókat - áll a közleményben.Mike Pompeo amerikai külügyminiszter az Amerikai Egyesült Államok nevében jókívánságait fejezte ki a magyar népnek Szent István ünnepe alkalmából a budapesti amerikai nagykövetség Facebook-oldalán hétfőn. Magyarország az Egyesült Államok közeli barátja és szövetségese. Az Egyesült Államok kormánya nagyra értékeli az együttműködést számos fontos kérdésben, így például a védelempolitika, a regionális európai biztonság és az energia-diverzifikáció terén - olvasható az üzenetben."Mélységesen tiszteljük Magyarország gazdag történelmét, kultúráját és hagyományait, és hálásak vagyunk mindazért, amivel a magyar bevándorlók hozzájárultak az amerikai társadalomhoz az élet sok területén, a művészetektől kezdve az üzleten át a technika világáig" - írta az amerikai külügyminiszter. Csereprogramok és növekvő kereskedelmi kapcsolatok erősítik a két ország közti szilárd kötelékeket."Várakozással tekintünk a Magyarországgal fenntartott partneri kapcsolatunk folytatása elé, amellyel előmozdítjuk közös érdekeinket és erősítjük az európai szabadság és jólét melletti közös elkötelezettségünket" - olvasható Mike Pompeo amerikai külügyminiszter üzenetében.Akkor vagyunk hűségesek Szent István örökségéhez, ha az ország- és nemzetépítésbe mindenki bekapcsolódik a maga helyén - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfőn, a Külhoni Magyarságért Díjak átadásán az Országházban.Semjén Zsolt kiemelte: a kormány megtette, ami a feladata, biztosította a szervezeti, közjogi és anyagi hátteret, soha ekkora támogatást nem kapott még a külhoni magyarság, mint most. A kormány mindent biztosít a magyar identitás megőrzéséhez, hogy mindenki Szent István államának tagja lehessen, függetlenül attól, hol él a világban - fogalmazott.Úgy vélte, mindez azonban csak keret, "ebből még nem lesz élet", mert akkor telik meg ez a keret "magyar élettel", ha olyan szervezetek, emberek vannak a külhonban, mint a mostani díjazottak, akik élettel tudják megtölteni a létező struktúrákat.A miniszterelnök-helyettes kifejtette:

István szent király, államalapító király, de "a legpontosabb jelző az országépítő". Szent István "materiális értelemben is országot épített": templomokat, falvakat, városokat építtetett, de építette az országot a közigazgatás, az államszervezés szempontjából, megteremtette a keresztény magyar államiságot, az egyházszervezetet

-sorolta.Hangsúlyozta:

Szent István "szellemi kisugárzása a mai napig egyben tartja a magyar nemzetet".

Akkor vagyunk hűségesek az örökségéhez, ha ebbe az ország- és nemzetépítésbe mindenki bekapcsolódik a maga helyén; a kormányban, a parlamentben, az önkormányzatban, a tanári katedrán, az orvosi rendelőben, a földeken, a családban, ugyanis ez mind országépítés - magyarázta.Semjén Zsolt szerint különösen így van ez a külhoni magyarság szervezeteinek vonatkozásában. A díjazottak "a Szent Istváni nemzetépítés olyan őrhelyén vannak, ahol különös felelősség és teher van rajtuk", a határokon kívül a nemzet- és az országépítés a feladatuk - közölte. Megjegyezte: a történelem viharai hozták, hogy a magyarság egy jelentős része a határokon kívül él, "nem azért lettünk világnemzet, mert az akartunk lenni", hanem mert ilyen volt a történelem.A miniszterelnök-helyettes kijelentette:

"a Szent Istváni küldetés ma is aktuális", a díjazottak megértették ezt, és folytatva Szent István művét, építik a magyar közösséget.

A díjakat Semjén Zsolt és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára adta át. A Külhoni Magyarságért Díj alapításáról egy 2011-es miniszterelnöki rendelet döntött, amelynek értelmében a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, a nemzet örökségének megőrzésében, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végző magyarországi és külhoni személyeknek és szervezeteknek a miniszterelnök évente tíz díjat adományoz.A díjakat minden évben Szent István király ünnepe, augusztus 20-a alkalmával adják át. Idén díjat kapott Bíró Mária és Bíró Árpád, a Ráti Szent Mihály Gyermekotthon vezetői, Furu Árpád építészmérnök, Horváth Emma, a Csáth Géza Művészetbaráti Kör alapítója és vezetője, Lőcsei József, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége isztriai alapszervezete elnöke, Korpás Éva énekes, Péter Ferenc, Szováta volt polgármestere, Maros Megye Önkormányzatának elnöke, Szomi Ilona tanár, Tófalvi Éva sportoló, valamint a Nyugat-Kanadai Magyar Néptánc Fesztivál, és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség.Szent István királyunk Nyugat-Európát választotta, a szocialisták szerint ez a követendő - erről beszélt Tóth Bertalan , az MSZP elnöke, frakcióvezetője a nemzeti ünnep alkalmából közzétett Facebook-üzenetében hétfőn. Augusztus 20. nem csak egy hosszú hétvége tűzijátékkel, hanem annak az ünnepe, hogy Szent István több mint ezer éve megalapította a magyar államot és egyúttal a Nyugathoz tartozást választotta - mondta Tóth Bertalan.Szent István intelmei szerint egy király legfőbb erénye az alázat, nem pedig a gőg, vagy a "gyűlölség". Ma azonban Magyarországon egy olyan, kereszténydemokráciát hirdető kormány van, amely megbélyegzi a jogvédőket, rendőröket küld a hajléktalanokra, és rátámad a független igazságszolgáltatásra. Ezzel a politikával 600 ezer honfitársunkat üldözték el az országból - mondta az ellenzéki politikus. Az MSZP a Szent István által kijelölt, Nyugat-Európába vezető utat tartja helyesnek - tette hozzá. "Küzdeni fogunk a devizahitelesek jogaiért, érdekeiért! Küzdeni fogunk azért, hogy családok ne veszítsék el az otthonukat, és küzdeni fogunk azért, hogy a magyar fiatalok, akik elhagyták ezt a hazát, mielőbb térjenek vissza. A mi politikánk erről szól" - üzente augusztus 20-a alkalmából az MSZP vezetője.A magyar történelem során számtalanszor bebizonyosodott, hogy a béke rendkívül törékeny dolog, azt óvni és védeni kell - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter az augusztus 20-i katonai tisztavatáson tartott köszöntőjében, a Parlament előtti Kossuth Lajos téren hétfőn. Benkő Tibor hozzátette: ehhez erős honvédségre; új haditechnikai eszközökre, jól kiképzett és felszerelt katonákra, az ő vezetésükre alkalmas honvédtisztekre és tábornokokra van szükség. Ezek megvalósítását szolgálja a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési terv, amely célul tűzte ki, hogy Magyarország honvédsége, a hon védelem erős lábakon álljon és erős kezekben legyen - emelte ki a miniszter. Benkő Tibor beszédében a katonai esküt egyedülállónak nevezte. Mint kiemelte: arra tesznek esküt, hogy Magyarországot hűen szolgálják, állampolgárait ha kell életük feláldozásával is megvédik. A miniszter a katonáknak azt mondta: szolgáljanak úgy, hogy társadalom minden polgára elismeréssel szóljon erről a hivatásról; mutassanak példát hazaszeretetből és hősiességből. Idén a Parlament előtti Kossuth téren összesen 172-en tették le katonai esküjüket. A honvédtisztjelöltek - folytatva a 2011-ben újraindított ludovikás hagyományt - fogadalmukat kardrántással, "a hazáért mindhalálig!" felkiáltással erősítették meg. A katonák ünnepélyes avatását Áder János államfő, Benkő Tibor, Korom Ferenc vezérkari főnök, valamint kormányzati, állami és katonai szervezetek, diplomáciai testületek képviselői mellett több száz érdeklődő nézte végig.Kevés ünnepünk van, amely annyit változott az évszázadok során, mint augusztus 20. - mondta Tátrai Zsuzsa néprajzkutató az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.Eredetileg egyházi ünnep volt, a Horthy-korszakban nemzeti ünneppé vált, a világháború után az alkotmány és a népköztársaság ünnepe lett, majd a rendszerváltás után visszanyerte régi formáját - mondta a kutató.Az ünnep az utóbbi évtizedekben is egyre gazdagodott: a nemzet kenyere, a nemzet tortája, a mesterségek ünnepe, mind az összmagyarság megjelenítését és a magyarok egymáshoz közelebb hozását célozza - fűzte hozzá. Augusztus 20-a ezen túlmenően a nyár lezárása, testi-lelki építkezés, az őszre felkészülés időszaka, közrefogja Nagyboldogasszony, augusztus 15-e, Magyarország védőszentje Szűz Mária mennybemenetelének ünnepe és Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének ünnepe - ismertette Tátrai Zsuzsa néprajzkutató.Magyarországnak ragaszkodnia kell ahhoz a nyugati kultúrához, amelyhez Szent István királyunk a sorsunkat kötötte - mondta augusztus 20-ai ünnepi beszédében Áder János államfő. A köztársasági elnök a honvéd tisztek avatásán hétfőn Márai Sándor szavaira emlékeztetett:

Magyarország csak a minőség igényével élhet és maradhat fenn az új Európában; nincs módunk középszerűnek lenni".

Az államfő a honvédekhez szólva azt mondta: hazánk békéje és biztonsága csak Európa békéjében és biztonságában teremthető meg. Hazánk Szent Istvántól "magyar szívet és európai lelkiismeretet kapott", első királyunk tudta, hogy a béke megtartásának feltétele a nyugati civilizáció megőrzésében rejlik. Benne összetartozott a hazafiság és az európaiság, "magyar öntudata sosem kelt harcra európai szellemével" - fogalmazott az államfő, emlékeztetve: az államalapító az istenhite mellett az ahhoz tartozó nyugati keresztény műveltséget is vallotta, ahogy az európai népek egymásra utaltságát, a kölcsönös tisztelet erejét is.Áder János szerint, akit mindez erősít, annak a hazaszeretetet nem kell megtanítani, az tudja, hogy a hazát nem lehet lecserélni, ahhoz érdemes hűségesnek lenni és ide kell hazatérni.

Magyarország a történelem viharjaiban is megmaradt, mert erős volt

- mutatott rá a köztársasági elnök -, miközben nálunk nagyobb népeket is kifújtak már kisebb forgószelek a történelemből.Áder János felidézte első királyunk fiához, Imre herceghez írt intelmét: "légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson". Szent István hitt abban is, hogy hatalmunkban áll alakítani a történelmet, barátokat gyűjtött, míg más fejedelmek ellenségeket, és a békességet kereste - méltatta az államalapítót a köztárasági elnök. Örökségéből nemzedékek alkottak tovább egy önálló, szabad, európai országot, amelyet sokan próbáltak elvenni, de megtartotta mindazok hűsége, munkája és ragaszkodása, akik nem hajoltak meg az idők viharaiban - hangsúlyozta Áder János.

Bárhogy is hívták ezt az államot, bárkik is álltak a kormányrúd mellett, s bármerre is próbálták kormányozni, a nemzet sorsát azok formálták, akik hol ösztönösen, hol tudatosan, de becsülettel, tisztességgel és nagyon sok munkával mindvégig a magyarok országát élték tovább, akik a Szent István-i hagyományt folytatták"

- fűzte hozzá az államfő.És bár az ország sosem feledi a bűnöket - amelyek közül a köztársasági elnök Radnóti Miklós, Salkaházi Sára és Szerb Antal meggyilkolását, vagy a dunabogdányi svábok kitelepítését, az ÁVO tevékenységét és az í56-os megtorlást emelte ki -, Magyarország újra és újra igent mondott a félelem nélküli életre, az emberi méltóságra, a szabad vallásgyakorlásra, a munkához való jogra, az igazságosságra - hangsúlyozta.

Ez a Magyarország a 20. század végén ismét igent mondott egykori önmagára", igent a Szent István-i hazára és Európára

- fűzte hozzá.Az államfő a nemrég elhunyt erdélyi származású költő, Kányádi Sándor életét, hazaszeretetét állította példaként, aki "igazán tudta, milyen érzés egy létében fenyegetett közösség tagjaként magyarnak megmaradni", és a hazát mindenhol megtalálni a közös anyanyelvet beszélők között.Áder János szavait azzal zárta:

ez a föld ezer esztendeje a mi földünk, közös hazánk földje, és az is marad, amíg lesznek, akik itt, Európa szívében magyarul értik és érzik, mi mindent is rejt ez a négy egyszerű szócska: A haza minden előtt."

Fotó: MTI

A budapesti Szent István-bazilikán belül új helyre, a bejáratnál lévő Mária-oltárra kerül a Szent Jobb - mondta el Snell György, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye püspöke, a Szent Jobb őre az M1 aktuális csatornán hétfő reggel. Snell György a Szent Jobb történetéről szólva elmondta: a középkortól a török időkig Nagyvárad közelében egy monostorban őrizték, emlékét ott ma is egy Szentjobb nevezetű település őrzi. A török elől Raguzába - a mai Dubrovnikba - menekítették, ahonnan az 1771-es években hozatta a budai várkápolnába Mária Terézia. A második világháborús ostrom elől a koronázási ékszerekkel Ausztriába vitték a Szent Jobbot, majd 1945. augusztus 19-én hozták vissza és másnap már félmillió ember részvételével körmenetet tartottak a romos fővárosban - mondta a segédpüspök. A következő három évben Mindszenty József bíboros vezetésével tartották meg a körmeneteket, a kommunista hatalomátvétel után azonban betiltották. "Egyik elődöm az ágya alatt rejtegette az ereklyét" - jegyezte meg a Szent Jobb őre. A rendszerváltás óta ismét évről évre megtartják a Szent Jobb-körmenetet, ez évtől az ereklye új helyen a Bazilika bejáratánál lévő Mária-oltáron látható - mondta Snell György.A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a Központi Katonazenekar és a Nemzeti Lovas Díszegység. A ceremónián Áder János mellett, Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Korom Ferenc, a Honvéd Vezérkar főnöke, a kormány képviselői, továbbá állami és katonai szervezetek, a diplomáciai testület képviselői, valamint több száz érdeklődő részt vett. A lobogó felvonása után a honvédtisztjelöltek teszik le esküjüket. Ezt követően vízi és légi parádét tartanak a Parlamentnél a Dunán és a folyó felett. A központi programok között idén is lesz parlamenti nyílt nap, Magyar Ízek Utcája, emellett a budai Várban programokkal, koncertekkel várják az ünneplőket. Délután a szokásokhoz híven megrendezik a Szent Jobb-körmenetet. Az ünnepi programokat az esti tűzijáték zárja a fővárosban. Országszerte számos településen és a határokon túl is tartanak programokat az állami ünnepen.