Augusztus 20. - Látványos légi parádé Budapesten - fotók - Szent István királyra emlékeztek az ünnepségeken

Államalapító Szent István királyra emlékeztek országszerte az augusztus 20-i ünnepségeken, több szónok a kereszténység értékeinek megőrzésére is felhívta a figyelmet. Áder János államfő átadta a Magyar Szent István Rendet Erdő Péter bíborosnak és Vásáry Tamás zongoraművésznek. Az ünnepi rendezvényeket több helyen befolyásolta a hűvös, esős, szeles idő. A rendezvények a hagyományok szerint Magyarország nemzeti lobogójának felvonásával kezdődtek a Parlament előtt vasárnap reggel. A zászlót katonai tiszteletadás mellett Áder János köztársasági elnök jelenlétében esős időben vonták fel. A tisztavatáson mondott Áder János kiemelte: a haza minden polgára azt várja a most esküt tett honvédektől, hogy legyen biztonságban "nemzetünk, otthonunk, személyes életünk", védjék meg "szabadságunk és önállóságunk" és biztosítsák közös nyugodt jövőnket.A köztársasági elnök kiemelte: mást jelent ma a biztonság, mint akár csak egy évtizede: ismét védenünk kell határainkat, meg kell védenünk azt a független, szabad és európai országot, amelyet Szent István óta magyarok millióinak áldozata, jelleme és munkája formált. Simicskó István honvédelmi miniszter azt hangsúlyozta: a haza semmivel sem pótolható értéket jelent mindannyiunk számára és amíg vannak olyan magyar fiatalok, akik a katonai hivatást választják és esküjük szerint akár életüket is feláldoznák az ország védelmében, "addig van nemzeti jövőnk".A hűvös, esős idő ellenére több száz érdeklődő követte végig a délelőtti rendezvényeket. A tisztavatás után kezdődött légi és vízi parádén a ossz idő miatt elmaradtak az ejtőernyős ugrások. Délben a Sándor-palotában Áder János átadta a Magyar Szent István Rendet. Az elismerést idén Erdő Péter bíboros és Vásáry Tamás zongoraművész vehette át. Az államfő a díjátadón elmondott beszédében hangsúlyozta, államalapító Szent István ünnepén azok vehetik át ezt az elismerést, akik megerősítik: emberként és magyarként is mindenkinek küldetése, hogy a maga egyedi teljesítményével, ötleteivel, elszántságával gazdagabbá tegye ezt a világot. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Bonyhádon arról beszélt: Szent István király útján járva ma sincs más cél előttünk, mint keresztény, keresztyén értékrendünket büszkén vállalva, "országunk függetlenségéhez a jövőben is ragaszkodva építjük tovább nemzetünket". Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényhozásért felelős alelnöke Ópusztaszeren kiemelte:Szent István nagy műve - amit egy nemzet generációinak sora védelmezett - egy évezrede adja a magyarság együttélésének kereteit. Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője Debrecenben azt mondta: Szent István öröksége kötelez bennünket, kijelölte az utat, amit több mint ezer éve bejárt Magyarország: "erős, független, keresztény nemzet és magyar emberek közössége, amely mindig befogadó, de ettől függetlenül mindig figyel arra, hogy a saját kultúráját, karakterét, örökségét, szabadságát megőrizze". Szita Károly (Fidesz-KDNP) Kaposvár polgármestere a hitünk megtartásának, a keresztény Európáért, benne a hazánkért való kiállásra, a határok megvédésének szükségességére és arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad engedni azoknak, akik "el akarnak veszejteni bennünket".Botka László Szeged szocialista polgármestere a Tisza-parti városban kiemelte: vissza kell térnünk Európához, Szent István király intelmeihez. Azt mondta, akkor tudunk boldog, összetartozó nemzete lenni a Kárpát-medencének, ha nagyobb felelősséget vállalunk egymásért határon innen és túl is. Vona Gábor, a Jobbik elnöke Budapesten, a Városligetben útnak indította a párt által kezdeményezett európai bérunióról szóló aláírásgyűjtést. Az ellenzéki pártelnök értékelése szerint változtatni kell, mert Magyarország nem érzi jól magát Európában. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vasárnap adta át I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának a Múzeum utca 11. számú épület kulcsait.Kiemelte: Magyarország hálával tartozik I. Bartolomaiosz pátriárkának és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátusnak, a most átadott épület pedig "szerény viszonzás", amely lehetőséget ad, hogy az egyház a jövőben is be tudja tölteni szolgálatát Magyarországon. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere arról beszélt: egy kormánynak azok a maradandó döntései, amelyek az ország történelmében és kultúrájában gyökereznek. Ilyen döntés volt, hogy Magyarország újra felvette és megerősíti kapcsolatát a keleti kereszténységgel és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátussal, hiszen a magyar nemzet életében mindig jelen volt a Kelet és a Nyugat.Az időjárás nem csak Budapesten befolyásolta az ünnepi programokat: Nyíregyházán például a városi programokat áthelyezték a kulturális központba, az esti tűzijátékot lemondták. A központi rendezvények biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs délelőtti közleményében azt kérte: az ünnepi programokra látogatók a nap folyamán tájékozódjanak az aktuális időjárási helyzetről, az érvényben lévő vagy várható meteorológiai riasztásokról, a rendezvényen pedig minden esetben tartsák be a szervezők és a hatóságok utasításait.Vona Gábor elkerülhetetlennek nevezte a bérek rendezését a Jobbik augusztus 20-i rendezvényén a Városligetben, ahol útnak indította a párt által kezdeményezett európai bérunióról szóló aláírásgyűjtést. Az ellenzéki pártelnök értékelése szerint változtatni kell, mert Magyarország nem érzi jól magát Európában. Mint mondta, az egyenlő munkáért egyenlő bért elvével meg kell szüntetni egy uniós rendszerhibát, de van "házi feladat" is, Magyarország gazdaságát olyan állapotba kell hozni, hogy ki tudja használni a lehetőséget. Vona Gábor megerősítette, hogy hét tagállamban legalább egymillió aláírást kell gyűjteniük. A gyűjtést egy faltörő koshoz hasonlította arra hivatkozva, hogy minél többen állnak mellé, annál könnyebb lesz áttörni a kaput.Áder János köztársasági elnök Erdő Péter bíborosnak és Vásáry Tamás zongoraművésznek adta át a Szent István Rend díjat vasárnap, a Sándor-palotában.A Szent István Rend a tehetségeknek, példát mutató tudósoknak, művészeknek, sportolóknak, egyházi és közéleti szereplőknek szóló közös hála legrangosabb kifejezője - fejtette ki Áder János. A köztársasági elnök kiemelte, Erdő Péter mindig a nemzet "pótolhatatlan méltóságát" szolgálta, továbbá lelkipásztori és tudományos munkáját is abban a tudatban végzi, hogy az igazság felismerése a továbbadás felelősségével jár, ezért jelent életében a tanítás küldetést az értékek megismerésére és megismertetésére.Az államfő elmondta, Vásáry Tamás is távolba mutató, magas célokat állított maga elé, csodagyerekségének ígéretét váltotta be. "Ifjú titánból lett rajongással körülvett, érett művész és bölcs mester" - fogalmazott Áder János, aki szerint Vásáry Tamás szuggesztív, magával ragadó előadásmódja egy olyan hangszeren hozott számára sikert, amely körül még a világ élvonalában is nagy a tolongásIgazi sikertörténetnek nevezte az államalapítást a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője vasárnap Debrecenben, a Szent István-domborműnél tartott beszédében. Kósa Lajos azt mondta, az államalapítók - Álmos, Árpád, Géza, István - teljesítettek egy álmot, amelyben végig hittek. "Amikor augusztus 20-án Magyarország megünnepli az államalapítás évfordulóját, látjuk: olyan államot alapítottak, amelyik a 21. századig ívelő történelmében, rengeteg viszályt, válságot átvészelve is igazi sikertörténet" - hangoztatta a Fidesz frakcióvezetője.Senki ne menjen kutyával tűzijátékot nézni, a félősebb kutyákon napokkal korábban megkezdett nyugtatókúra és lefárasztás segíthet - mondta Szilágyi István, a Fehérkereszt Állatvédő Liga kurátora. A szakember az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában azt mondta, minden évben komoly problémát jelent az augusztus 20-i tűzijáték, amelyre az állat idegrendszerétől függően reagál, de előfordulhat, hogy nyugodt természetű kutyák is megriadnak tőle. Azt javasolta, hogy a kutyások még délután menjenek el sétálni, fárasszák le az állatot és kutyáknak adható nyugtató is javasolt. Emellett nyugodt helyre zárással, a gazda folyamatos jelenlétével is segíteni lehet rajtuk - tette hozzá. A probléma elsősorban a kutyákat érinti, ezért senki ne menjen kutyával tűzijátékot nézni. A fény és hanghatások mellett a nagy tömegtől is megriadhatnak és agresszívvé is válhatnak - mondta Szilágyi István.Az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé a fővárosi légi parádé tervezett eseményeinek teljes körű megtartását - közölte az operatív törzs vasárnap délelőtt az MTI-vel. Az augusztus 20-ai központi ünnepi rendezvények biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs közleménye szerint a rossz időjárási viszonyok miatt elmaradnak az ejtőernyős ugrások. A vízi és légi parádé programja a Duna Országház előtti szakaszán 10 órakor kezdődik. A légi parádé repülési programja a biztonság érdekében csökkentett tartalommal valósul meg - írták.Az operatív törzs azt kéri, hogy az augusztus 20-i programokra látogatók az egész nap folyamán tájékozódjanak az aktuális időjárási helyzetről, illetve az érvényben lévő vagy várható meteorológiai riasztásokról, a rendezvényen pedig minden esetben tartsák be a szervezők és a hatóságok utasításait. Kara Ákos , a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, az operatív törzs vezetője szombat délután azt mondta: az esti budapesti tűzijátéknál is kiemelt szempont az időjárás, az esetleges erős szél, illetve másod- vagy harmadfokú riasztás befolyásolhatja a biztonságos lebonyolítást.

Mást jelent ma a biztonság, mint akár csak egy évtizede: ismét védenünk kell határainkat, meg kell védenünk azt a független, szabad és európai országot, amelyet Szent István óta magyarok millióinak áldozata, jelleme és munkája formált - mondta Áder János köztársasági elnök vasárnap, államalapító Szent István király ünnepén Budapesten, a Kossuth Lajos téren tartott tisztavatáson.

Az államfő szerint csaknem három évtizeddel szabadságunk visszanyerése után "újra látnunk kell, hogy csak az lehet igazán a miénk, amit újra és újra képesek vagyunk megvédeni". Áder János úgy fogalmazott: a haza minden polgára azt várja a most esküt tett honvédektől, hogy legyen biztonságban "nemzetünk, otthonunk, személyes életünk", védjék meg "szabadságunk és önállóságunk", és biztosítsák közös nyugodt jövőnket. Az elnök beszédében felelevenítette: 1083 augusztusában László király bevonult Szent István székesfehérvári nyughelyére, hogy felnyittassa elődje sírját, és oltárra emelje ereklyéit, a koporsót azonban nem tudták megmozdítani. A krónikák szerint a király égi üzenetet kapott: amíg testvérviszály keseríti a hazát, Szent István nem nyújthat oltalmat. László megértette, mit kell tennie, és szabadon engedte ellenlábasát, a Visegrádon raboskodó Salamont.A koporsót megnyitották, az ünnepnek immár nem volt akadálya - idézte fel az államfő, úgy fogalmazva: "augusztus 20-án Szent István a magyar nemzet örök királya lett". Amikor 940 évvel ezelőtt László trónra lépett - folytatta -, zűrzavar, bizonytalanság, hódító ellenség és "Európa hatalmi játszmáinak fel-fellobbanó tüzei perzselték, fojtogatták fiatal országunkat". Az új király azonban felülemelkedett a széthúzáson, "erős törvények abroncsával tartotta együtt a nemzetet", és Szent István példáját követve ismét erős európai állammá formálta Magyarországot - hangsúlyozta Áder János. Kiemelte, hogy Szent László megerősítette a végeket, rendet teremtett az állam működésében, elűzte a külső ellenséget, úrrá lett a belső háborúságon, szövetségeseket keresett és talált. Azt is mondta, hogy László király hazánkat a nyugati kultúrához kötötte, "kitartott a keresztény Európa mellett, hogy Magyarország a magyarok országa maradhasson, európaiságára büszke politikai nemzet, egyenrangú, szabad és független állam, mely együttműködik a bennünket tisztelőkkel, de ellenáll a jogainkat önkényesen csorbítani akaróknak".Szavai szerint Szent István annyi jóval indította útjára ezt a nemzetet, hogy több mint ezer év alatt sem fogytunk ki belőle. Szent László pedig erős politikai egységgé formálta Magyarországot, amelyhez "minden megpróbáltatás, minden fenyegetettség után vissza tudtunk találni" - tette hozzá. A köztársasági elnök szerint ha ők nem lettek volna, "ma talán mi sem lennénk más, csak egy marék por a történelem országútján, amelyet minden arra kanyarodó szellő a hátára kap és széjjelszór".Augusztus 20-án illő megemlékeznünk mindazokról, akik mindent megtettek azért, hogy ne így legyen: nemcsak királyainkról, hadvezéreinkről, a bátor reformerekről, hanem az országot romok alól újjáépítőkről, a válságokból mindig talpra állókról, a fogolytáborokból hazatérőkről, a forradalmak névtelen hőseiről, azokról a nemzedékekről, amelyeknek kevés győzelem, de annál több megpróbáltatás jutott, "szüleink, nagyszüleink nemzedékéről, akiknek életében több volt a várakozás, mint a beteljesülés" - sorolta. Áder János beszéde végén úgy fogalmazott: hiába sárgultak meg a krónikák lapjai, hiába telt el annyi idő, született és halt nemzedékek sora, és változott annyit a világ, a hazaszeretet fölött nem járt el az idő.

"Elég, ha ugyanúgy szeretjük ezt a közös hazát, ahogy szüleink és azok szülei tették. Határtalanul. Mert a haza minden előtt" - zárta szavait.

Történész: valódi nemzeti ünnep az  államalapításé  

Szeredi Pál történész szerint az államalapítás ünnepe az egyetlen, amely a magyar történelem sikeres, eredményes pillanatához köthető, ezért, bár állami ünnepről van szó, nemzeti jellege nagyon erős. Az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában a történész felidézte, hogy az ünnepet minden egyes rendszer megpróbálta kisajátítani: amikor az államalapítás a hatalom számára kellemetlen volt, akkor háttérbe szorult. Az 1848-as szabadságharcot követően betiltották, de 1860-ban már voltak olyan ünnepségek augusztus 20-án, amelyek tüntetéssé fajultak. Később a kiegyezést követően vált ismét nemzeti ünneppé. Az 1930-as években szintén fontos nemzeti ünnep volt, 1945 után viszont kényes, kellemetlen témává vált a független magyarság gondolata. Betiltani nem lehetett, ezért átalakították: az új alkotmányt ezen a napon fogadták el, így az alkotmány ünnepének hirdették meg - mondta Szeredi Pál.

A fővárosban és három megyében sok esőre figyelmeztetnek



Budapestre, Pest megyére, valamint Heves és Nógrád megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a vasárnap folyamán várható sok eső miatt a meteorológiai szolgálat. Az érintett területeken 24 óra alatt több mint 20 milliméternyi eső hullhat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: napközben a Dunától keletre a csendesebb, tartós eső mellett helyenként dörgés-villámlás (zivatar) előfordulhat. Főként a Duna-Tisza köze északi felén és az Északi-középhegység vidékén várható területi átlagban is jelentősebb mennyiségű csapadék, de lokálisan záporból vagy zivatarból máshol is eshet hasonló mennyiség. Emellett délután a Tiszántúlon és a főváros tágabb környezetében átmenetileg 60 kilométer/óra körül alakulhatnak a legerősebb széllökések.



Hozzátették továbbá, hogy vasárnap az ország keleti felén is megszűnik a kánikula. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 18-25 fok között alakul, a tartósan borult, csapadékos helyeken lesz a hűvösebb, a Tiszántúlon azonban még 25 fok fölé melegedhet fel a levegő, amely késő estére 13-19 fok közé hűl le. Az augusztus 20-ai központi rendezvények biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője szombat délután azt mondta: a nap folyamán a friss információk, meteorológiai előrejelzések alapján döntenek szükséges-e az egyes programok módosítása. Kara Ákos tájékoztatása szerint reggel döntenek arról, hogy a délelőtti vízi és légi parádét milyen módon lehet majd megtartani, szükség esetén egyes programelemek változhatnak. Kara Ákos kifejtette: az esti budapesti tűzijátékot tekintetében is kiemelt szempont az időjárás. Az esetleges erős szél, illetve másodfokú (narancs), vagy harmadfokú (piros) riasztás befolyásolhatja a biztonságos lebonyolítást - fejtette ki.

A haza semmivel sem pótolható értéket jelent mindannyiunk számára - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter az augusztus 20-i katonai tisztavatáson tartott köszöntőjében, a Parlament előtti Kossuth Lajos téren vasárnap. Simicskó István kiemelte: amíg vannak ilyen magyar fiatalok, akik a katonai hivatást választják, és esküjük szerint akár életüket is feláldoznák az ország védelmében, "addig van nemzeti jövőnk". A miniszter kitért arra, hogy az államalapítás ünnepe keresztény hitünk ünnepe is egyben. Úgy fogalmazott, csak az a keresztény hit, amelyet Szent Istvántól kaptunk, vihet előre minket. Ahhoz, hogy gyermekeink, unokáink számára megőrizzük Magyarországot, s magyarként élhessenek itt, meg kell védeni az ország határait, fel kell lépni az olyan veszélyek ellen, mint a tömeges illegális bevándorlás, a terrorizmus - szögezte le Simicskó István.Katonai tiszteletadás mellett felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-i állami ünnepen, vasárnap reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren. A lobogót Áder János köztársasági elnök jelenlétében, a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a Központi Katonazenekar és a Nemzeti Lovas Díszegység. A ceremónián Áder János, Simicskó István honvédelmi miniszter, Benkő Tibor, a Honvéd Vezérkar főnöke, a kormány több képviselője, továbbá állami és katonai szervezetek és a diplomáciai testület képviselői, valamint - az esős idő ellenére - több száz érdeklődő is részt vett. A lobogó felvonása után a honvédtisztjelöltek teszik le katonai esküjüket. Ezt követően vízi és légi parádét tartanak a Parlamentnél a Dunán és a folyó felett. A központi programok között idén is lesz parlamenti nyílt nap, Magyar ízek utcája. Délután a szokásokhoz híven megrendezik a Szent Jobb-körmenetet és az ünnepi programokat az esti tűzijáték zárja a fővárosban. Országszerte számos településen és a határokon túl is tartanak programokat az állami ünnepen.Ma ünnepeljük az államalapítást, a budai Várban a Mesterségek Ünnepe, a Magyar Ízek Utcájában a Szent István-napi kenyér és az ország tortáinak kóstolása, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon Bogányi Gergely zongoraművész és a Virtuózok koncertje várja az érdeklődőket. A 31. Mesterségek Ünnepén több mint nyolcszáz kézműves mester mutatkozik be, a rendezvény középpontjában idén a magyar népi díszítőművészet egyik leggazdagabb területe, a hímzés áll. Az eseményre több mint tíz ország mestereit hívták meg, a díszvendég Mongólia. Százötven kiállító termékeit, az idei Szent István-napi kenyeret, valamint az ország tortáit is megkóstolhatják az érdeklődők a Magyar Ízek Utcájában, amely a Várkert Bazártól a Szilágyi Dezső térig várja a látogatókat Budapesten.A magyar kiállítók mellé az idén is csatlakoznak a V4 országai - Szlovákia, Lengyelország és Csehország -, amelyek három standon mutatják be étel- és italkülönlegességeiket, a lengyel heringtől a cseh knédliig. A Margitszigeti Szabadtéri Színpad ad otthont Bogányi Gergely zongoraművész és a Virtuózok ünnepi koncertjének, a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarát Héja Domonkos vezényli. A gálakoncerten színpadra lépnek a harmadik évad döntősei és korcsoportgyőztesei, valamint a korábbi évadok tehetségei. Hagyományaihoz híven dzsesszmuzsikával köszönti az államalapítás ünnepét és egyúttal az új hangversenyévad indulását ma a Müpa. A Jazz 0820 elnevezésű rendezvény fellépői az eddigiekhez hasonlóan a Müpa előtti szabadtéri nagyszínpadon, valamint a Zászlótérben és az Üvegteremben várják a közönséget koncertekkel. Nosztalgia motorkocsik és élményvonatok forgalomba állításával ünnepel a MÁV-HÉV Zrt., a budapesti helyiérdekű vasúti közlekedés elindulásának 130. évfordulója alkalmából. Augusztus 20-án az ötvenes-hatvanas évek hangulatát idéző nosztalgiakocsi a HÉV H6-os, ráckevei vonalán fog közlekedni. Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja, egyben az új kenyér ünnepe is.Országszerte tartanak ünnepségeket, családi és egyházi rendezvényeket vasárnap az augusztus 20-ai állami ünnep, Szent István napja alkalmából. A központi rendezvényeken idén még inkább kiemelt szerepet kap az Országház. A katonai tisztavatás után vízi és légi parádét lesz az Országháznál a Dunánál, az esti tűzijátékot is a Duna Parlament előtti szakaszára helyezték át a szervezők. Az idén először a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által - "Isten éltessen, Magyarország!" címmel - szervezett központi rendezvények a fővárosban fél 9-kor a Parlament előtti Kossuth Lajos téren kezdődnek, ahol katonai tiszteletadás mellett, Áder János köztársasági elnök jelenlétében felvonják a nemzeti lobogót.Ezt követi a honvédtisztjelöltek avatása, amelyen köszöntőt mond Simicskó István honvédelmi miniszter, ünnepi beszédet pedig Áder János államfő. A katonai tisztavatás után 10 órakor légi és vízi parádé kezdődik a Duna Országház előtti szakaszán. Ennek programját viszont befolyásolhatja, hogy délelőtt eső, élénk szél is várható a fővárosban. Délelőtt 10 órától délután 4 óráig idén is lesz parlamenti nyílt nap, ennek keretében ingyenesen lesz látogatható az Országház, és bárki megtekintheti a Szent Koronát. Emellett idén is megrendezik a mesterségek ünnepét a budai Várban, 10 órakor megnyílik a Magyar Ízek Utcája, a Clark Ádám téren pedig koncertekkel várják az ünneplőket. Áder János köztársasági elnök 12 órakor a Sándor-palotában adja át a Szent István-rend kitüntetéseket. 17 órától a Szent István-bazilika előtt szentmisét mutatnak be Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vezetésével, ezt a hagyományos Szent Jobb-körmenet követi. A tűzijáték a hagyományoknak megfelelően este 9 órakor kezdődik. Idén a fő helyszíne a Duna Országház előtti - a Margit híd és a Lánchíd közötti - szakasza és a Lánchíd lesz. Vidéken és határon túli településeken is tartanak Szent István napi, az államalapításhoz kapcsolódó rendezvényeket. Több helyen lesz ünnepi mise, kenyérszentelés, emellett családi programokkal, koncertekkel, tűzijátékkal várják az embereket. "Magyarország születésnapja alkalmából" a közmédia szinte összes csatornája a Kárpát-medence teljes területéről jelentkezik közvetítésekkel, színes programokkal. A zászlófelvonást és a tisztavatást, továbbá Áder János államfő, valamint Simicskó István honvédelmi miniszter beszédét a nemzeti főadó, a Duna közvetíti élőben 8.30-tól. Szintén a Dunán közvetítik déltől a legmagasabb állami kitüntetés, a Magyar Szent István Rend ünnepélyes átadását. A Dunán látható 16.55-től az ünnepi mise is a Szent István-bazilikából, majd a Szent Jobb-körmenet. Este nyolc órától a Budavári Palotából koncertet közvetít a csatorna. Az ünnepi műsort a 21 órakor kezdődő hagyományos tűzijáték élő közvetítésével zárják a Dunán.A Duna Worldön reggel 8 órától lehet majd követni élőben a Debreceni Virágkarnevált. Mindemellett az M4 Sport, az M2 Petőfi TV és az M5 csatorna is műsorra tűz az állami ünnephez kapcsolódó programokat. Mindemellett az ünnepnapon a Petőfi rádió élő közvetítése a rakpartokon kihangosítókon keresztül a lakosság helyszíni tájékoztatását is segíti majd. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs a héten többször is ülésezett. A rendezvények biztosítási tervét már a hét elején elfogadták, szombat reggel a különböző irányítási központok közötti kapcsolatot is ellenőrizték. A törzs vezetője, Kara Ákos, az NFM államtitkára szombat délután azt mondta: a műszaki főpróba sikeres volt.Az operatív törzs vasárnap reggel 7 órakor, szükség esetén előbb is ülésezik. A nap folyamán a friss információk, meteorológiai előrejelzések alapján döntenek szükséges-e az egyes programok módosítása. A törzs központjában, a rendőrség Teve utcai székházában tartott sajtótájékoztatón az elmúlt napok európai terrorcselekményei nyomán Jasenszky Nándor, a Terrorelhárítási Központ (TEK) szóvivője elmondta: a TEK felderítő és műszaki állományának emberei az egyes helyszíneken civil ruhában is kint lesznek, emellett a TEK külön törzset is működtet, amelyet Hajdu János, TEK főigazgatója vezet. Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Egyben az új kenyér ünnepe is. Az Országgyűlés 1991-ben döntött úgy, hogy a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23. - közül augusztus 20-át jelöli meg állami ünnepként.Hazai és külföldi táncosok, hagyományőrző csoportok kíséretében tizennégy feldíszített virágkocsi vonul ma végig Debrecenben, a hagyományos augusztus 20-ai virágkarneváli menetben. A Nagyállomástól, a Nagytemplom mellett elhaladva a Nagyerdei Stadionig tartó felvonulás ezúttal is a debreceniek kerékpáros menetével indul: a részvétel egyetlen feltétele, hogy a bicikliket virággal kell feldíszíteni. A szervezők úgy döntöttek, hogy az idei évtől visszatérnek a gyökerekhez, és egyre több élő virágot használnak a kompozíciók feldíszítéséhez.A helyben termett növények mellett félmillió szál friss dália érkezett pénteken délután hűtőkamionban Hollandiából Debrecenbe, az utolsó szálak szombaton éjjel, vasárnap hajnalban kerültek rá a kompozíciókra. A debreceni virágkarnevál fél évszázados története során egyébként eddig több mint félezer virágkocsi vonult végig Debrecen utcáin, öt kontinensről mintegy 65 ezer fellépő érkezett a cívisvárosba, a kompozíciók elkészítésében mintegy százezren vettek részt, a kocsik díszítéséhez pedig több mint 100 millió szál virágot használtak fel. Az idén a karnevál történetének legnagyobb kompozícióját is megcsodálhatja a közönség: a különleges virágsárkány 21 méter hosszú, és csaknem százezer friss dáliával díszítették fel a készítői.A virágkocsik felvonulását az idén is a magyar államiság jelképét, a Szent Koronát ábrázoló, illetve a város címerét megjelenítő két kompozíció nyitja meg, majd a fellépő művészeti csoportok között sorban láthatja a közönség a különleges virágkölteményeket: a két vallási központ, Esztergom és Debrecen megtartó hitéletének közös gyökerét bemutató nyáját terelő jó pásztort, a Nagyvárad és Debrecen testvérvárosi kapcsolataira utaló "unio" című virágkocsit, a Debreceni Egyetem Mester és tanítvány kompozícióját, valamint helyi cégek, vállalkozások, iskolák virágkocsijait. A karneváli menet valamennyi résztvevője elvonul a Református Nagytemplom előtt, ahol a reformáció 500., és a Magyar Református Egyház alapításának 450. évfordulója alkalmából különleges installáció, egy virágszarvas szolgál a menet hátteréül.Az alkotás - amelyet Pikó Sándor képzőművész készített - gondolatiságát a Zsoltárok könyve 42,2 adja: "Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez / Úgy kívánkozik a lelkem Hozzád, Istenem!" A teremtő Ige, amely a hitet, a reményt és a szeretetet hirdeti, áthatja majd ezt az alkotást, és az üzenete is ez lehet az életünkre nézve, hogy mennyire tudjuk ezt befogadni ma. A karneváli kompozíciókat a nap folyamán a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén közelről is megtekinthetik az érdeklődők, szavazatikkal pedig eldönthetik mely alkotások lesznek az idei virágkarnevál díjazott virágkocsijai. Este a stadionban Magyarország legnagyobb aréna show-ja várja a közönséget: húszezer néző előtt kétezren lépnek színpadra, majd az Egyetem téren tűzijátékkal ér véget az idei debreceni virágkarnevál.