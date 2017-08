Autópályává építik át az M70-es autóutat

A 21,3 kilométer hosszú gyorsforgalmi úton két szakaszból 10,1 kilométeren szükséges a kétszer egysávos szakasz kétszer kétsávossá bővítése.



A NIF tájékoztatása szerint a beruházás tartalmazza a magyar-szlovén határon, Tornyiszentmiklósnál tervezett pihenőhely megnyitásához szükséges közművek, illetve létesítmények megépítését, továbbá a bal pályán meglévő kilenc híd összekötését a jobb pályán kialakítandó hídszerkezetekkel. A jobboldali pályaszakasz kialakításával együtt a Mura folyó árvízvédelmi töltésszakaszának átépítését is el kell végeznie a kivitelezőnek.



A beruházás építési közbeszerzési eljárásának nyertese a közös ajánlatot tevő Colas Út Zrt. és az EuroAszfalt, a kivitelezés értéke nettó 16,7 milliárd forint. A kivitelezői szerződés azonban még feltételes mindaddig, amíg a beruházás forrását biztosító kormányhatározat meg nem jelenik.



A munkaterület átadását szeptember végére tervezi a NIF, a tényleges munkák várhatóan október végén kezdődnek majd el. Idén régészeti feltárások, terepelőkészítő munka és a műtárgyaknál próbacölöpözés zajlik majd.



Az M70-es teljes autópályává fejlesztése várhatóan 2019 negyedik negyedévére fejeződik be - áll a NIF tájékoztatásában.



Korábbi közlések szerint a balkáni országokat és Nyugat-Európát összekötő autópálya-hálózatban egyedüliként egy-egy sávra szűkülő, 2005-ben átadott gyorsforgalmi út fejlesztése azt követően indult el, hogy 2011-ben hat halálos áldozatot követelő, illetve három súlyos és 23 könnyű sérüléssel járó buszbaleset történt Csörnyeföld közelében. A baleset után néhány hónappal az egysávos szakaszokon megszüntették az előzési lehetőséget, illetve fizikailag is szétválasztották a két oldalt, amelynek köszönhetően azóta jelentősen csökkent a balesetek száma.



A kiszélesítésre váró 10,1 kilométeres szakaszon a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ koordinálásával tavaly nyáron négy helyszínen, 5200 négyzetméter nagyságú területen végeztek próbafeltárásokat, hogy meghatározzák az útépítés előtti további régészeti feladatokat.