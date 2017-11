Az áfa-bevallások elkészítésében is segíthet a NAV

Az online számlázás jövő nyári bevezetése megteremti annak lehetőségét, hogy az adóhivatal részlegesen kitöltse a vállalkozások áfabevallását is - tájékoztatta Tállai András a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t.



Az államtitkár szerint még több mint hét hónapig az online számlázás tesztüzeme zajlik; a jövő július 1-ei átállással kapcsolatban az adóhivatal honlapján vasárnaptól elérhető egy figyelemfelkeltő link, amely mögött minden információ megtalálható.



A NAV már most vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a számlainformációk feldolgozásával a hivatal hogyan segíthetne a lehető leghatékonyabban és legegyszerűbben az áfabevallás kitöltésében is. 2018. július 1-jétől ugyanis a vállalkozók által kiállított és befogadott - 100 ezer forint feletti áfát tartalmazó - számlák adatai az adóhivatal rendelkezésre állnak - mondta Tállai András. Hozzátette, hogy a vállalkozóknak nem árt felkészülni már most arra, hogy a számlázó programok bekötése után a számla adatainak eredeti tartalma nem írható át. Annak ellenére, hogy a jogszabályok ezt nem engedik, a revizorok sokszor találkoztak utólagosan visszadátumozott számlákkal. Az online rendszer rostáján például automatikusan és azonnal fennakadnak azok csalárd adózók, akik a számlát az ellenőrzés ideje alatt visszadátumozva állítják ki - mondta.



Az államtitkár emlékeztetett, hogy az online számlázásnak köszönhetően a NAV évi 50 ezer milliárd forintnyi számlaforgalom adatait vizsgálva valós időben tudja kiszűrni a csalárd cégeket, fiktív számlázókat. Az Európai Bizottság szeptember végén publikált tanulmánya szerint fele akkora volt 2015-ben az adóelkerülés Magyarországon, mint a régió más országaiban. Míg Magyarországon az adórés 13,7 százalék, addig a régiós átlag 25,5 százalék, ugyanakkor az online számlázás bevezetésével - 2018-ra - akár 10 százalék alá is csökkenhet ennek mértéke - tette hozzá. A kézi számlázásról az államtitkár elmondta, hogy a számla adatait, ha az áfa összege eléri vagy meghaladja a félmillió forintot, akkor legkésőbb kiállítást követő nap egy webes felületen rögzíteni kell. Ha félmilliónál kevesebb a számlában szereplő áfa összege, akkor a rögzítésre öt napja van az adózónak. Az online számlázás a vállalkozások adminisztrációs terheit jelentősen csökkenti, ezért legkésőbb jövő nyáron érdemes a számlatömböket számlázó programra cserélni - javasolta Tállai András.