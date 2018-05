Az alkalmi játékosokat is megmozgatja az eurojackpot többmilliárdos főnyereménye

Egyre népszerűbb Magyarországon az eurojackpot, az idén eddig átlagosan heti 581 ezer alapjáték érkezett be, ami 383 millió, havi összesítésben pedig 1,53 milliárd forintos forgalmat generál - ismerteti a szerdai Világgazdaság a Szerencsejáték Zrt. adataira hivatkozva.



A gazdasági napilap cikke szerint a célközönség jelentős része az ötös, a hatos vagy a skandináv lottón is szerencsét próbál, de a 11-12 milliárd forintos, vagy afeletti eurojackpot-főnyeremény már az alkalmi játékosokat is megmozgatja. Legnagyobb arányban a 30-50 év közötti férfiak játszanak, a többségük állandó számokat ikszel be, olyanokat, amelyek a családtagjaikhoz köthetők.



A nemzetközi szervezésű eurojackpot 2014. október 10-i hazai bevezetése óta a pénteki sorsolás már a 187. lesz, a várható főnyeremény bruttó 16,5 milliárd forint. Az eddigi magyarországi csúcsnyeremény nettó 5,9 milliárd forint volt, más milliárdos nyeremény még nem született, de 157-en már milliomosok lettek.



Bár a 2017-es üzleti évéről még nem publikált végleges adatokat a Szerencsejáték Zrt., minden bizonnyal 420 milliárd forint feletti árbevételt ért el, miután 10 százalékot meghaladó növekedéssel számolt a tavalyelőtti 385 milliárdos forgalom után - olvasható a Világgazdaságban.