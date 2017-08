Az Alma együttes ad kompkoncertet a Balatonon

A felújított Kossuth komp délelőtt tíz órakor fut ki a tihanyi révből a különösen a gyermekek körében népszerű zenekarral és közönségével a fedélzetén - írták a szervezők az MTI-hez eljuttatott tájékoztató anyagukban. Hozzátették: indulás előtt Varázs Tamás bűvészshow-val szórakoztatja az érdeklődő családokat. Kiemelték, a "családi kompkoncert" színpadi produkciói alatt lehetőség lesz horgászbotot és legyezőt készíteni, levendulászsákot varrni és óriás kirakóval játszani. A fedélzeten extra mosdók, ülőhelyek, árnyékolók és büfé is szolgálja a családok kényelmét, aki szeretne, saját tízóraiját is felviheti a hajóra.



A fel- és leszállás Szántódon és Tihanyban is lehetséges, az eseményre jegyek online a nagyonbalaton.hu, a jegy.hu oldalain, vagy személyesen Budapesten, az Akvárium klub jegypénztárában vásárolhatók - jegyezték meg. Utaltak rá, a Nagyon Balaton három eseményből álló idei kompkoncert-sorozatát a Stereo MCís brit hiphop csapat nyitotta meg július 28-án, az Alma együttest zárásként a Tankcsapda követi szeptember 16-án. A debreceni rockerek koncertjére már elővételben elkelt minden jegy.