Az anyuka meghalt szülés közben, segítséget kér a hármasikrek apja

A Tündérkör Alapítvány Facebook-oldalán kér segítséget egy hajdúszoboszlói tragédia kapcsán: egy anyuka szombaton hármasikreknek adott életet, de közben elhunyt, az apuka kér segítséget szörnyű gyászában - írja a borsonline.hu "Tegnap egy anyuka 3 gyönyörű gyermeknek (Mira, Léna, Milán) adott életet, de az anyuka tragikus körülmények között elhunyt. Az apuka kamionosként dolgozik, teljesen tanácstalan, a helyzetük pedig az esemény miatt kilátástalan. Egyedül maradt újszülötteivel. Nem soroljuk fel, hogy mi mindenre lenne szükségük, de sok apróság is igen fontos lehet. Minden segítség számít! Kérünk benneteket, ha érdemileg nem is, de egy MEGOSZTÁSSAL kérünk benneteket, hogy segítsünk!" - szól a felhívás.Az apuka, Tamás aelmondta, hogy feleségével, Nikolettel évek óta sikertelenül próbálkoztak a gyermekvállalással. Másfél évvel ezelőtt vágtak bele a lombikprogramba, majd miután őt megműtötték, három megtermékenyített petesejtet ültettek a felesége méhébe, és mindhárom meg is maradt. Az utóbbi hat hetet Nikolett a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában töltötte, mivel veszélyeztetett terhes volt. Az egészséges kisbabák (Mira, Léna és Milán) rendben császármetszéssel születtek meg a terhesség 33. hetében pénteken.Az anya azonban nem sokkal később meghalt.A halál okáról a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egya Cívishírnek:„Az édesanyát a szülést követően a HELLP szindróma súlyos vérzéses szövődményével, véralvadási zavarral kezeltük. Állapotát átmenetileg sikerült stabilizálni a szülőszobai műtőben, majd néhány órával később nehézlégzéses és mellkasi tünetekkel járó hirtelen rosszullét állt be, a keringés leállásával. A Klinikai Központ munkatársai azonnal megkezdték a kismama újraélesztését, csatlakozott hozzájuk a FőnixMed speciális resuscitatiós teamje is. Keringését átmenetileg sikerült újraindítani, de a további 50 perces komplex szakszerű ellátás ellenére elvesztettük az édesanyát".Hozzátették, hogy az ikrek az újszülött osztályon vannak, és egészségesek. Az apa a lapnak azt mondta hazavárja gyermekeit, és némi megnyugvásra ad okot ebben a nehéz helyzetben, hogy elhunyt párja családja és a saját családja is mellette áll.