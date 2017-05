Az autósok vagy a bringások okoznak egyre több balesetet?

Tavaly 2700 autó állt fejre a hazai utakon, közel 700 szilárd tárgynak száguldott, és vannak más érdekességek is - olvasható acikkében.Mint írják, egy minap frissített KSH-táblázatból nem a balesetek előzménye (pl. az elsőbbségadás be nem tartása), hanem a következménye (a KSH szerint: természete) derül ki. Elég furcsa megnevezés ez így, közérthetően fogalmazva azt mutatják meg a számsorok, hogy pl. mennyien borították fejre az autójukat, vagy mentek neki álló járműnek, esetleg egy fix, szilárd tárgynak.Kezdjük a sorrenddel, kiemelkedik a mezőnyből az első helyezett. A vezess.hu itt jegyezte meg, az összesen 16 628 személyi sérüléses baleset az elmúlt 7 év legrosszabb adata.1. haladó járművek ütközése – 9212 eset2. felborulás, farolás, pálya elhagyása (ezek a KSH kategóriái) – 2729 eset3. gyalogos elütése – 2552 eset4. szilárd tárgynak ütközés – 676 eset5. álló járműnek ütközés – 412 eset (hangsúlyozzuk, hogy itt nem araszolgatás közben a megálló járműnek koccanásokról van szó, ezek mind személysérüléses, súlyos balesetek)6. egyéb balesetek – 1047 darabNem hat az újdonság erejével, hogy személyautósok felelősök a legtöbb balesetért, hiszen ebből a járműfajtából közlekedik a legtöbb az utakon. Íme, a sorrend.1. személyautó vezetője – 10 606 baleset2. kerékpáros – 17783. tehergépkocsi sofőrje – 15424. gyalogos – 9335. segédmotoros – 6546. motoros – 6397. itt is van egyéb kategória – 264 baleset