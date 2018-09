Az elnöki tisztsége után, a Nemzeti Választási Bizottsági tagságáról is lemondott Patyi András

Lemondott a Nemzeti Választási Bizottságban (NVB) betöltött tagságáról is Patyi András, a testület korábbi elnöke, a lemondást az NVB tagjai hétfőn tudomásul vették, és beült a testületbe az utolsó megválasztott póttag, Lugossy-Sági Krisztina.



Patyi András a testület 2013-as megalakulása óta volt elnök, azonban augusztus 14-én lemondott elnöki megbízatásáról, majd szeptember 1-jén átadta lemondó nyilatkozatát bizottsági tagságról is.



Az Országgyűlés 2013 szeptemberében választotta meg kilenc évre az NVB hét tagját és három póttagját, sorrendben Rádi Pétert, Bodnár Esztert és Lugossy-Sági Krisztinát.



Rádi Péter 2015 szeptembere óta a bizottság rendes tagja, ő az elhunyt Csenterics Ferenc helyett ült be a testületbe, majd Patyi András lemondását követően a tagok őt választották elnöknek. Bodnár Eszter június végén írásban lemondott tagságáról, így a bizottságnak már csak egy póttagja maradt, Lugossy-Sági Krisztina.



Mivel Patyi András megbízatása a lemondás átadásával megszűnt, megnyílt a póttag belépésének lehetősége, így a hétfői ülésen Lugossy-Sági Krisztina már részt vehetett.



Az NVB elnöke csak az Országgyűlés által választott tag lehet, pártdelegált nem.