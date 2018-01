Az EP-jelentéstevő nem válaszolt érdemben az M1 kérdéseire

Az M1 híradójában közölték: Judith Sargentinitől a csatorna riportere többször próbálta megkérdezni, hogy a Helsinki Bizottság, a Közép-európai Egyetem (CEU) és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) után ezúttal milyen szervezetekkel találkozik Magyarországon, mi alapján állította korábban, hogy az országban sérülnek az alapvető jogok, valamint, hogy a magyar kormány migrációs politikája befolyásolja-e a jelentés tartalmát, a képviselő azonban érdemben nem válaszolt a kérdésekre.



Tájékozódom, és ha mindent megtudtam, válaszolok - mondta Judith Sargentini.



A hírműsorban felidézték: a zöldpárti képviselő tavaly áprilisban a Magyarországról szóló európai parlamenti vitanapon egyebek mellett azt mondta, Magyarországon bezárják a menekülteket, támadásoknak teszik ki őket, Magyarország elhagyta a demokrácia útját, de a hetes cikkely szerinti eljárással vissza lehet kényszeríteni oda.



A képviselőt az EP korábban azzal bízta meg, hogy készítsen jelentést Magyarországról. Ezért ősszel a Soros György milliárdos alapítványaitól is támogatást kapó Helsinki Bizottság és a TASZ képviselőjével, valamint a CEU elnökével is találkozott.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a nap folyamán sajtótájékoztatón elmondta: befejeződött a megbeszélés Judith Sargentinivel. Magyar Levente felidézte: az EP e jelentés alapján dönti majd el, hogy megindítja-e az uniós alapszerződés 7. cikkelye szerinti eljárást, ami akár Magyarország uniós szavazati jogának megvonásához is vezethet.



Szerinte nyilvánvaló, hogy az eljárás időzítése nem véletlen, hiszen néhány hónap múlva választások lesznek Magyarországon.



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az M1-en ugyancsak kedden arról, hogy az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi (LIBE) bizottsága látogatást tesz Magyarországon, azt mondta, a testület tevékenysége "egy színház", és már kész van a Magyarországot elítélő jelentése.