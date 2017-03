Az erdőkben nem hagynak kukákat, a kirándulókra bízzák a szemetet

Eltüntetné az erdőkből a szeméttárolókat a Pilisi Parkerdő Zrt, írják a. Az erdészet szerint ugyanis a látogatók ahogy be úgy el is tudják vinni a szemetet.Napi problémát és jelentős anyagi ráfordítást jelent a társaságnak a szemétgyűjtők rendszeres ürítése és fenntartása, ezt a pénzt pedig másra is fel lehetne használni, írják, ezért a lakosság és a kirándulók tájékoztatása mellett fokozatosan felszámolják majd a hulladékgyűjtőket.Először az utaktól távolabb eső, ritkábban látogatott helyszínek kukáit tüntetik el, majd következnek a forgalmasabb, sűrűbben látogatott pihenőhelyek - írja az Index Az elképzelés nemcsak a pilisi régiót érinti, más erdészetek is tervezik a környezetbarát program elindítását.