Az Erzsébet-utalványokat karácsony helyett év végéig kell megkapniuk a nyudíjasoknak

A Fidesz szerint a népjóléti bizottság szocialista alelnöke is tudja, hogy az Erzsébet-utalványokat az év végéig kell megkapniuk az érintetteknek, "mégis hazudik és be akarja csapni az időseket". Az ellenzéki politikus előzőleg azt mondta a sajtótájékoztatóján, hogy a nyugdíjasok fele nem fogja megkapni karácsonyra az Erzsébet-utalványt.



A Fidesz szerint Korózs Lajosnak mint volt szociális államtitkárnak és a szocialistáknak soha még csak eszükbe sem jutott támogatni a nyugdíjasokat, sőt még el is vettek tőlük egyhavi nyugdíjat, és nyugdíjadót akartak bevezetni. A szocialistákkal ellentétben a Fidesz megbecsüli a nyugdíjasokat - írta a kormánypárt közleményében.



Hozzátették: 2010 óta garantálják a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését, jövőre további 1,6 százalékos nyugdíjemelést hajtanak végre, ami egy átlagos nyugdíj esetén havi 2 ezer forintos emelést jelent. A költségvetés zárásával lehetővé vált az is, hogy 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalvánnyal is támogassuk az időseket, amelyet élelmiszervásárlásra fordíthatnak - tették hozzá. Megjegyezték: a legfontosabb élelmiszerek áfájának csökkentésével az idősek januártól további több tízezer forintot spórolhatnak meg.