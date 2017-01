Az extrém hidegben vigyázzunk állatainkra is - mutatunk pár jó tanácsot!

A rendkívüli hidegben az emberek réteges öltözködéssel, sapka, kesztyű használatával óvják meg magukat a hideg viszontagságaitól, de állataink csak a mi gondoskodásunkkal érezhetik magukat biztonságban. Fontos, hogy figyeljünk rájuk a várható hidegben és gondoskodjunk megfelelő elhelyezésükről.



A természet bölcsessége révén a téli hideg nem egyik pillanatról a másikra áll be, a megfelelően táplált háziállatok az ősz során a fokozatosan csökkenő hőmérséklettel párhuzamosan téli bundát növesztenek.



1. A nagy hidegben kint tartott kedvenceink számára feltétlenül biztosítsunk energiában dús eleséget. Napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat, a fagyott vizet ilyenkor langyosra kell cserélni.



2. A négylábú kedvenceink számára a hideg időszakban szélvédett (lehetőleg fűtött) tartási helyet kell biztosítani. Meg kell előznünk a bajt, hiszen a háziasított gazdasági és hobbiállatokért az ember a felelős, megóvásuk a gazda felelőssége.



3. A lakásokban tartott kutyákat még télen is meg szokták fürdetni. Ezt lehetőleg ne a nagy hidegben tegyük, hiszen ilyenkor az állatok szőrét védő faggyú - zsírréteg a fürdetőtől lemosódik.



4. Az udvaron tartott kutyákról se feledkezzünk meg. A kutyaház az ő számukra nyáron a hőgutától ad védelmet, télen pedig a fagyás ellen kell, hogy védelmet adjon. Vásárolhatunk hőszigetelt kutyaházat, ugyanezt otthon mi magunk is elkészíthetjük, de a szalmával bélelés és a ház ajtajába felhelyezett régi szőnyegdarab is sokat segíthet. Ha lehetőség van rá engedjük be éjszakára fűtött helyre a kutyákat, macskákat.



Az állattartóknak száraz, tiszta és bőséges, vastagon almozott, huzatmentes pihenőhelyet kell biztosítani az állatoknak. Legnagyobb figyelmet a fiatal állatok, borjak, bárányok igényelnek.