Az LMP feljelentést tesz az "illegális" moszkvai vízumkiadások miatt

Az LMP büntetőfeljelentést tesz Kiss Szilárd és ismeretlen tettesek ellen az illegális moszkvai vízumkiadási gyakorlat miatt hivatali vesztegetés és hivatali visszaélés gyanújával. ​Szél Bernadett , az ellenzéki párt társelnöke szerdán közleményt juttatott el az MTI-hez, amelyben azt írta: egy, a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól "kiperelt" belső jelentésből az derül ki, hogy az azóta egy takarékszövetkezet félmilliárd forintos megkárosítása miatt letartóztatott volt agrárattasé, Kiss Szilárd moszkvai megbízatása alatt éveken át működtetett egy olyan "illegális vízumbizniszt", amelynek segítségével kétes hátterű orosz állampolgárok utazhattak be ellenőrizetlenül a schengeni övezetbe.Hozzátette: a rendszer működtetése ráadásul a konzulátus dolgozóinak megfélemlítésén alapult.Utalt arra: olyan orosz állampolgárok utazhattak be a schengeni övezetbe, akik nemcsak Magyarország, de az EU más államainak nemzetbiztonságára is kockázatot jelenthettek.Az akkori Külügyminisztérium a vízumkiadási gyakorlat leleplezését követően Kiss Szilárdot állományából eltávolította ugyan, de nem tett felelősségre vonása érdekében semmilyen jogi lépést - fűzte hozzá Szél Bernadett, megismételve: Kiss Szilárdnak végre a bíróság előtt kell majd felelnie viselt dolgaiért.