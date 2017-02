Az MSZP-frakció Majtényi Lászlót ajánlja köztársaságielnök-jelöltnek

A volt ombudsman szerint a Fidesz-kormány elvette az ország, a személyek szabadságát, az autonómiák utolsó kis darabkáit próbálják most megvédeni. Vissza kell szereznünk a szabadságot - közölte, jelezve, erről szól programja.



"Arra még megvan a szabadságunk, hogy a Paris Saint-Germain és a Barcelona meccsét megnézzük" - folytatta - , de amikor a közügyekben próbál egy polgár fellépni, akkor egyre gyakrabban lehet érezni a szabadsága korlátozását.



Felidézte, hogy a civilek javasolták köztársaságielnök-jelöltnek, és azért mondott igent, mert azt gondolta, hogy így lehetősége lesz a szabad, demokratikus, szolidáris Magyarországról beszélni.



Hozzátette: az alaptörvény szerint a köztársasági elnöknek a nemzet egységét kell kifejeznie.



Majtényi László szerint ebben korábbi ombudsmanként van egy kis tapasztalata.



Kitért arra is, jelölésének feltétele volt az, hogy az alkotmányosságot helyre kell állítani, biztosítani kell a szabad választást és a szabad sajtót, állami fellépésre van szükség az elviselhetetlen szegénységgel szemben és fel kell lépni az államot átható korrupció ellen.



Jelezte, az LMP elnökségének kérésére programja kiegészült a fenntartható fejlődés követelésével és a jövő nemzedékek érdekeinek képviseletével.



Hozzátette: az MSZP-frakció mindezeket a programpontokat a magáénak érzi.



Tóth Bertalan közölte, támogatásuk azt jelenti, hogy a szocialista képviselők aláírják a Majtényi László ajánlóíveit és tavaszi titkos parlamenti választáson rá fognak szavazni.



Molnár Gyula, az MSZP elnöke elmondta, olyan jelöltet kerestek, aki képes bemutatni, mit jelent számukra a negyedik magyar köztársaság. Hozzátette: azért is szorgalmazták közös ellenzéki köztársaságielnök-jelölt állítását, mert az elmúlt években pártpolitikusok kiüresítették ezt az intézményt.



Úgy fogalmazott, az 1989-ben létrehozott köztársaságot szétverték, és bár nagyon szerettek volna most a köztársaságnak elnököt jelölni, de csak köztársasági elnököt tudnak jelölni.



Jelezte, azon fognak dolgozni a következő években, hogy visszaállítsák Magyarországon az alkotmányosságot.



Kérdésre válaszolva Majtényi László beszélt arról, hogy az általa vezetett Eötvös Károly Intézet számos, de rendkívül szegényes forrásból működik, a források között van például a Soros Alapítvány is. A bevételükkel fillérre elszámolnak, gazdálkodásuk teljesen transzparens, a közhasznúsági jelentés a honlapjukon elérhető - mondta.



Molnár Gyula azt mondta, hogy az MSZP gazdálkodása is átlátható.



A pártelnököt kérdezték a választási együttműködéssel kapcsolatos ellenzéki egyeztetésekről, de Molnár Gyula nem kívánt részletekbe bocsátkozni. Jelezte ugyanakkor, hogy Botka Lászlóval, Szeged szocialista polgármesterével - akit az MSZP miniszterelnök-jelöltnek javasol és a frakcióülésen is részt vett - azon dolgoznak a háttérben, hogyan lehet a legszélesebb együttműködést létrehozni.