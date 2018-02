Az MSZP-Párbeszéd szövetség összegyűjtötte az országos lista állításához szükséges ajánlásokat

Molnár Gyula elmondta, az MSZP és a Párbeszéd még a nap folyamán leadja közös listáját.



Az április 8-ai parlamenti választáson országos pártlistát az a párt állíthat, amely legalább kilenc megyében és a fővárosban, legalább 27 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított.



Az MSZP elnöke közölte azt is, péntekig minden jelöltjüknek meglesz a választáson való induláshoz szükséges számú ajánlás.



Kérdésre elmondta, 58 választókerületben állít egyéni jelöltet az MSZP és a Párbeszéd, a szocialisták és a Demokratikus Koalíció (DK) megállapodása értelmében 46 helyen a DK indít jelöltet, 2 választókörzetben pedig független jelölteket támogatnak.



Molnár Gyula azt mondta, a klasszikus kampánytechnikák megszűntek, nincsenek közterületi lehetőségek, nincs hozzáférés a médiához. Ezért az MSZP mindenhol az utcán lesz, de nem folytatják az aláírásgyűjtést, mert azt törvényesen nem lehet - tette hozzá. Közölte, a központi kampánnyal a közösségi médiára fókuszálnak.



A sajtótájékoztató második felében az MSZP és a Párbeszéd politikusai megállapodást írtak alá a devizahitel- és a Quaestor-károsultakkal.



Szakács László, az MSZP frakcióvezető-helyettese azt mondta, a megállapodásban vállalják, hogy új banki elszámoltatás lesz. A devizahitelesek szerint a bankok 2000-2500 milliárd forinttal követelnek többet, mint amennyit követelhetnének - közölte.



Hozzátette: a felvételkori árfolyamon kell újraszámolni a felvett hiteleket. Az elszámoltatásnak a fedezete a bankoknál lévő többletkövetelés, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) devizaárfolyamon való nyerészkedéséből származó nyereség - mondta.



A szocialista politikus a vállalások között említette, hogy kormányra kerülve azonnal felfüggesztik a végrehajtásokat.



Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, a Párbeszéd társelnöke az orbáni vadkapitalizmust hibás terméknek nevezte, majd közölte, minden károsultat kártalanítani kell, bérlakásprogramra és felelős pénzügyi politikára van szükség.



Hegyesi Beáta, a Párbeszéd elnökségi tagja szerint Orbán Viktor hazudik, amikor azt mondja, hogy a magyar embereket védi és nem a bankokat. Ez abból látszik, hogy az árfolyamnyereségből származó MNB-haszon nem a magyar emberekhez, hanem Matolcsy György barátnőjéhez vándorolt - közölte.



Ravasz László, az Adóskamara képviselője arra szólította fel a kormányt, hogy azonnali hatállyal kezdeményezzen törvényt a végrehajtások felfüggesztésére.



Kálmán Pikó István Questor-károsult szerint a kárrendezési törvény nem a károsultak megsegítéséről, hanem a kirablásukról szól.



Kérdésre válaszolva Molnár Gyula és Karácsony Gergely is azt mondta, nem szavazzák meg a Stop Soros törvénycsomagot. Karácsony Gergely azt mondta, a javaslatokat visszavonják és helyette az ország valós problémáival foglalkoznak.



Molnár Gyula szerint a törvénycsomag semmilyen problémát nem old meg, csak és kizárólag a civil szféra vegzálásáról szól.



Volt kérdés arról, hogy Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti képviselője egy könyvbemutatón Hitlerhez, Sztálinhoz és Leninhez hasonlította a miniszterelnököt. "Szanyi Tibort azért szeretjük, mert sokszor költői túlzásokba esik" - fogalmazott Karácsony Gergely.



Arra a kérdésre, mit szólnak ahhoz, hogy az előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csaba, akit milliárdos vagyoni hátrány okozásával gyanúsítanak, leadta a országgyűlési képviselőjelöltséghez szükséges ajánlásokat, Molnár Gyula azt mondta, Czeglédy Csaba már korábban felfüggesztette a párttagságát. Nincs vele dolgunk, nem mi indítottuk, nem mi segítettük összegyűjteni az ajánlásokat és nem fogunk együtt kampányolni - közölte.



Kérdésre válaszolva Karácsony Gergely egyetértett Kunhalmi Ágnessel (MSZP) abban, hogy az egykulcsos adó "ősbűn". Az MSZP-Párbeszéd nem adóemelésben, hanem adóátcsoportosításban gondolkodik - közölte. Hozzátette: olyan adótáblát fognak elfogadni, amely a magyar keresők 80 százalékának kisebb adóterheket jelent, de lehet, hogy a legmagasabban kereső tíz százaléktól kérnek egy kis plusz hozzájárulást az ország rendbe tételéhez.



Kaptak kérdést arról, mit szólnak ahhoz, hogy Soros Györgyhöz köthető szervezetek sajtóhírek szerint olyan kiadványt osztanak a bevándorlóknak a határtól délre, amelyek segítik őket abban, hogy menekültstátuszt kapjanak. Karácsony Gergely azt mondta, nem látta ezeket a híreket, de szerinte mindenkinek joga van ahhoz, hogy megkapja az élethelyzetéhez fontos tájékoztatást.



Molnár Gyula közölte, mondanivaló hiányában a kormány olyan kérdéseket - a menekültkérdés és a Soros-ügy - tesz a kampány központjába, amelyek a kormányzat szintjén könnyen kezelhető lenne. Ezek eltakarják a valódi problémákat - tette hozzá.