Az MSZP hűtlen kezelést gyanít, Németh Szilárd válaszát várják

Ha a szocialisták rövid időn belül nem kapnak választ, hűtlen kezelés miatt feljelentést tesznek - mondta Kunhalmi Ágnes, a párt budapesti elnöke vasárnap budapesti sajtótájékoztatóján. Kunhalmi Ágnes, a sporttal is foglalkozó országgyűlési bizottság alelnöke közölte: a kormánypárti politikusnak hétfőn a parlamentben, a Fidesznek pedig levélben teszik fel kérdéseiket.



Ha semmilyen csatornán nem kapnak választ, akkor "muszáj továbblépni" - fogalmazott. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta: a Fidesz-alelnök által tavasszal alapított, saját csepeli lakcímére bejegyeztetett alapítvány a szintén Németh Szilárd által elnökölt Magyar Birkózó Szövetségtől kapott közpénzt, ez pedig nagyon sok kérdést vet fel. Kunhalmi Ágnes közlése szerint Németh Szilárd az elmúlt években kezdte vegzálni a civil szervezeteket azzal, hogy nem igazán megfelelő módon bánnak a közpénzekkel, és a rájuk bízott forrásokkal. Most pedig azt lehet látni, hogy Németh Szilárd esetleg hűtlenül kezeli az adóforintokat - mondta. Kifogásolta, hogy a fideszes politikus és pártja is hallgat a témában.