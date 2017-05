Az MSZP támogatja Botka miniszterelnök-jelöltségét, a Fidesz szerint csak egy újabb adóemelő

Fidesz: Botka is csak egy újabb adóemelő és nyugdíjcsökkentő szocialista



A Fidesz-frakció szóvivője szerint Botka László szegedi polgármester, MSZP-s miniszterelnök-jelölt is csak egy újabb adóemelő és nyugdíjcsökkentő szocialista.



Halász János szombati budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, igaz lehet, hogy a történelem ismétli önmagát, úgy látják ugyanis, hogy a baloldalon semmi sem változik. Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon után most itt van Botka László, és a szocialisták továbbra is félrevezetik az embereket, hazudnak - mondta.



Feltette a kérdést, hogy vajon mikor mondott igazat az MSZP jelenlegi miniszterelnök-jelöltje: a szocialisták kormányzása idején, amikor az összes megszorítást megszavazta a parlamentben, vagy az elmúlt hetekben, amikor az ellenkezőjét próbálta állítani, és "mindenkinek megígért fűt-fát". A Fidesz szerint Botka László ugyanott folytatná, ahol Gyurcsány Ferenc abbahagyta.



MSZP: az elnökség és a választmány is támogatja Botka miniszterelnök-jelöltségét



A szocialista párt elnöksége és választmánya is egyhangúlag támogatta szombaton, hogy Botka László szegedi polgármester legyen az MSZP miniszterelnök-jelöltje - jelentette be a két testület vezetője Budapesten sajtótájékoztatón.



Molnár Gyula pártelnök hangsúlyozta: a magyar választók jelentős része eldöntötte, hogy 2018-ban ezt a hatalmat le kívánja váltani; a következő néhány hónap kérdése, hogy ki lesz az, aki ezt a változást vezeti. Jelezte: azt szeretnék, hogy Botka László vezetésével az MSZP "meghatározó szereplőként" vegyen részt ebben a folyamatban.