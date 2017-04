Az MSZP választmánya kiáll a CEU mellett

Az MSZP választmánya egyhangúlag kiáll a CEU mellett. A szocialisták ott lesznek az egyetem ellehetetlenítése miatt szervezett vasárnapi budapesti demonstráción - közölte a testület elnöke szombaton az MTI-vel. Hiller István elmondta azt is, május 27-én kongresszust tartanak, amelyen jelezte részvételét Jeremy Corbyn, a brit Munkáspárt vezetője.



A szocialista politikus a választmány szombati zárt ülése után azt mondta, a vasárnapi demonstráción pártjelvények nélkül lesznek ott, mert a CEU ügye nem egyszerűen egy intézményről, hanem az oktatás szabadságáról szól.



Hiller István elmondta, a választmány ülésén - a CEU ügyétől függetlenül is - az oktatás volt napirenden. Az a meggyőződésük - folytatta - , a kormánnyal szembeni alternatívához a miniszterelnök-jelölt felmutatása és tartalmi mondanivaló kell.



Kitért arra, hogy a kormányzat ideológiai nevelést végez.



A mutatóiban minden tekintetben zuhanórepülésben van a közoktatás - mondta. Hozzátette: az egyik legveszélyesebb tendencia, hogy meg akarják nehezíteni a felsőoktatásba való bejutás lehetőségeit.



Ezzel szemben az MSZP azt szeretné, ha minél többen, minél hosszabb ideig tanulnának - hangsúlyozta a választmányi elnök.



Arról is beszélt, hogy mély megdöbbenésével fogadták a stockholmi merénylet hírét. A választmány részvétét és együttérzését fejezte ki - közölte. Beszámolt arról, hogy Tóth Bertalan frakcióvezető a svéd szociáldemokrata párt kongresszusa miatt Malmőben tartózkodik, ezért személyesen nyilvánított részvétet.



A választmány elnöke közölte, május 27-én kongresszust tartanak, mivel az új polgári törvénykönyv szerint a pénzügyi beszámolót a költségvetési támogatást kapó szervek legfelső döntéshozó fórumának kell elfogadnia.



Jeremy Corbyn látogatását úgy értékelte, hogy egyre erősebb a nemzetközi kiállás az MSZP mellett.



Hiller István szólt arról is, hogy május 1-jéig folytatják kampányukat a párt elnöksége által miniszterelnök-jelöltnek jelölt Botka Lászlóval.



A Fizessenek a gazdagok! szlogenű kampányról azt mondta: a lezárása április 30-án Orosházán, a fővárosban pedig egy nappal később, május 1-jén a Városligetben lesz.



Botka László mindkét helyen beszédet mond - közölte.



Kérdésre válaszolva azt mondta, az MSZP megjelenése az utcákon egyre többeket biztat és bátorít, a szocialista politikusok személyes megjelenése egyre inkább áttöri a közönyt, a félelmet.