Az NVB hitelesítette a korrupciós bűncselekmények elévüléséről szóló népszavazást

A kérdést Vágó Gábor, az LMP volt parlamenti képviselője magánszemélyként nyújtotta be. A kérdés úgy szólt: "Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények büntethetősége legalább tizenkét év elteltével évüljön el?"



Patyi András, az NVB elnöke azt javasolta, hitelesítsék a kérdést, mert az az Országgyűlés hatáskörébe tartozik. Jelezte: a Büntető törvénykönyv jelenleg is tartalmazza a korrupciós bűncselekmények törvényi meghatározását, valamint az elévülés általános szabályait, illetve a kivételeket, emellett a kérdés nem esik tiltott tárgykörbe.



Sárhegyi Zoltán, a Fidesz delegáltja a hitelesítés megtagadása mellett érvelt és arra hivatkozott, a kérdésből nem egyértelmű, hogy jelenleg vagy a múltban elkövetett bűncselekményekre terjedne-e ki az új szabályozás. Felvetette azt is, hogy alkotmánysértő helyzet állna elő, ha a már elévült bűncselekményt újra büntethetővé tennék.



Borbély Andrea, a Jobbik delegáltja és Litresits András, az MSZP delegáltja viszont a hitelesítés mellett érvelt, arra hivatkozva, hogy a visszaható hatály már szabályozva van, hiszen ha az elkövetéskori rendelkezések kedvezőbbek a terheltre nézve, akkor jelenleg is azt kell alkalmaznia a hatóságnak.



Az NVB tagjai 5:5 arányban szavaztak a hitelesítés, illetve a megtagadás mellett, de mivel szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, a kérdést az NVB hitelesítette.



A döntés nem jogerős, ellene 15 napon belül lehet jogorvoslattal fordulni a Kúriához.