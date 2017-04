Az Óbudai Egyetem mérnökei speciális vakbotot fejlesztettek ki

Fotó: Óbudai Egyetem

Elektromos érzékelővel ellátott vakbotot fejlesztettek ki, amely egy speciális vezetőcsíkot követve hangjelzéssel vagy rezgéssel segíti a vakok és gyengén látók tájékozódását. A rendszert sikeresen tesztelték, jelenleg szabadalmaztatási eljárás alatt van - írja a ng.hu A lap kiemelte, hogy a látássérültek számára az egyik legfontosabb korlátozást a környezeti akadályok jelentik, tájékozódásukat hagyományosan a vakbot segíti. Bonyolult nagy terekben azonban nehézséget okoznak a környezeti tárgyak, pl. útszegélyek, ha pedig az útburkolaton vannak kidomborodó jelzések érzékelhetőségük nem túl hatékony, ráadásul igen drágák.

Jelenleg nincs olyan rendszer, ami a látássérültek akadálymentes közlekedésére hatékony megoldást biztosítana. Az Óbudai Egyetem mérnökeinek innovatív fejlesztése, az ARIADNÉ vakvezető rendszer, erre a problémára ad megoldást. A rendszer alapeleme egy olyan elektronikus érzékelővel ellátott vakbot, mely segíti a felhasználót, hogy egy elhelyezett, speciális vezetőcsíkot (a rendszer másik fő eleme) követve önállóan el tudjon jutni céljához. A rendszer a mitológiai helyzethez hasonlóan vezetheti ki felhasználóját a közlekedési labirintusból - számoltak be az egyetem innovatív, látássérülteket segítő megoldásáról.A speciális vakbot hang és vibráló jelzést ad, amikor a botvég áthalad a vezetőcsík felett, így segítve a felhasználót az önálló tájékozódásban. Mérete és tömege a hagyományos vakbottal megegyező, görgős gömbfelületben végződik, ezzel segíti a pásztázó mozgást, a hangot és vibráló jelzést a felhasználó programozhatja. Az elektronika tápellátását vezeték nélküli töltéssel működő akkumulátor biztosítja. Az akadályokat kikerülő vezető csík az útburkolaton tartósan rögzíthető, vagy a burkolatba beépíthető, több párhuzamos csíkkal a potenciális veszélyek is jelezhetők. Az útelágazásokat Y alakú vonal kialakítás jelzi, amelyről a bot hanggal vagy rezgéssel tájékoztatja használójátAz ARIADNÉ vakvezető rendszer alkalmas belső terekben, közintézményekben, munkahelyeken és otthon is a vakok és gyengén látók tájékozódásának segítésére, de akár kültéri események akadálymentessé tételére is használható.