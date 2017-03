Az OKJ-képzés a tuti? A diplomások is inkább új szakmát tanulnak

OKJ-s Képzések Toplistája TOP 10 OKJ-s képzés a Perfekt Zrt.-nél (2016) 1. Társadalombiztosítási ügyintéző 2. Bérügyintéző 3. Pénzügyi-számviteli ügyintéző 4. Vállalkozási mérlegképes könyvelő 5. Sportedző 6. IFRS mérlegképes könyvelő 7. Targoncavezető 8. Adótanácsadó 9. Államháztartási mérlegképes könyvelő 10. Pénztárkezelő és valutapénztáros

Továbbra is a társadalombiztosítási ügyintéző képzés a legnépszerűbb – derül ki a Perfekt Zrt. OKJ-s Képzések Toplistájából.Az éves felmérés szerint tavaly sem csökkent az érdeklődés a szakképzések iránt, nőtt viszont a főiskolai végzettséggel jelentkezők aránya. A listát továbbra is a pénzügyi képzések uralják, ugyanakkor 2015-höz képest jelentős változások történtek a Top10-ben.Korábban mi is megírtuk , hogy a szakértő szerint mik azok a képzések, amikkel biztos állást szerezhet. Úgy tűnik, sokan gondolják így, mivel a keresett szakmák a legnépszerűbbek a Perfekt Zrt. képzései közül is.AZ OKJ-s Képzések Toplistájának legfrissebb rangsorából kiderül, hogy 2016-ban is a pénzügyi képzésekre jelentkeztek a legtöbben, valamint megugrott az érdeklődés a sportedzői OKJ iránt, és a targoncavezetői képzés is bekerült a top 10-be.Az OKJ-s Képzések Toplistáját idén is a pénzügyi képzések vezetik, a dobogóról azonban lecsúszott a tavalyi második legnépszerűbb, a vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés, helyet adva ezzel a bérügyintézői és pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ-nek.Az ügyintézői képzések mellett sokan jelentkeztek könyvelőnek is, megtartotta pozícióját az IFRS mérlegképes könyvelő OKJ, és továbbra is helye van az első tízben az államháztartási mérlegképes könyvelőnek, valamint visszatért az élvonalba az adótanácsadó képzés, kiszorítva ezzel a tavaly 10. helyen szereplő emelőgépkezelő OKJ-t.Bár a felnőttképzésben résztvevők kétharmada továbbra is a 25-44 éves korcsoportból kerül ki, a korábbi évhez képest érzékelhetően többen jelentkeztek a képzésekre a 15-24 éves korosztályból.Érdekes tendencia továbbá, hogy a második leggyakoribb végzettség, amellyel OKJ-s képzésre jelentkeznek, a főiskola lett. Tóth Réka, a Perfekt Zrt. oktatási szakértője szerint egyre többen választják pályamódosítás céljából is ezeket a rugalmas képzési időben elvégezhető, gyakorlatorientált képzéseket.A pénzügyi képzések különösen népszerűek a jelentkezők körében, ami nem véletlen, hiszen ezek a tanfolyamok jó elhelyezkedési lehetőségeket, és átlagon felüli keresetet kínálnak a munkaerőpiacon. Az országos hálózattal rendelkező Perfekt adatai szerint régiónként eltérő, hogy mely szakmák iránt a legnagyobb a kereslet, ezért mielőtt jelentkeznénk, érdemes helyben érdeklődni, hogy a lehető legjobb elhelyezkedési esélyekkel vágjunk bele a tanulásba. A szakértő azt is elmondta, hogy tavalyhoz képest csökkent az 1-2 hónap alatt elvégezhető képzések iránti érdeklődés, egyre többen jelentkeznek az 5 hónapnál hosszabb képzési idővel rendelkező tanfolyamokra, melyből arra következtethetünk, hogy az OKJ-s képzés sokak számára válik a felsőoktatás tényleges alternatívájává.